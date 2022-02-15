Каким будет новосибирский март в 2022 году: изучаем актуальные прогнозы

Популярные погодные сервисы опубликовали прогноз погоды на март 2022 года. Плюсовых температур и солнечных дней будет мало, но и морозов не предвидится, считают сервисы. Мы изучили основные прогнозы, чтобы узнать, какая погода будет в первый месяц весны.
«Яндекс.Погода», средние температуры. По мнению этого сервиса, морозов в марте не будет. Плюсовые температуры появятся 22 марта. Солнечный день в марте будет только один — 27 марта. В этот день днем будет
«Мировая погода» считает, что март будет солнечным. По их данным, в марте будет 12 солнечных дней. Прогноз «Мировой погоды» оптимистичнее, чем прогноз «Яндекс.Погоды». Они сообщают, что в основном температуры в марте будут варьироваться от -6 до +2 градусов. Плюсовые температуры появятся после 28 марта. Воздух прогреется до +1 градуса.
«Гисметео» дает прогноз максимум на месяц. Мы посмотрели, какая будет погода в марте до
Синоптики рассказали НГС, какой будет погода на этой рабочей неделе в Новосибирске. Один циклон в области сменил другой, а между ними на пару дней заглянет тепло.