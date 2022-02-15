Каким будет новосибирский март в 2022 году: изучаем актуальные прогнозы

«Гисметео» дает прогноз максимум на месяц. Мы посмотрели, какая будет погода в марте до 27-го числа. Как сообщают на сервисе погоды, в марте будет два солнечных дня, зато будет очень много снежных дней. Из 27 дней, которые показывает «Гисметео», 16 дней будет идти снег. Самым холодным днем, как и по данным «Яндекс.Погоды», станет 1 марта. Температура днем опустится до -7 градусов. Плюсовые температуры придут после 21 марта, но воздух не прогреется больше +1 градуса .