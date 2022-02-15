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Каким будет новосибирский март в 2022 году: изучаем актуальные прогнозы

Ожидается, что в самый холодный день будет -9 градусов

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Солнечных дней в городе будет мало

Солнечных дней в городе будет мало

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Популярные погодные сервисы опубликовали прогноз погоды на март 2022 года. Плюсовых температур и солнечных дней будет мало, но и морозов не предвидится, считают сервисы. Мы изучили основные прогнозы, чтобы узнать, какая погода будет в первый месяц весны.

«Яндекс.Погода», средние температуры. По мнению этого сервиса, морозов в марте не будет. Плюсовые температуры появятся 22 марта. Солнечный день в марте будет только один — 27 марта. В этот день днем будет +2 градуса. Первый день месяца будет не только облачным, но и снежным. С 14 по 18 марта будет идти снег. Самым холодным днем станет 1 марта. В этот день обещают -9 градусов.

Ночные температуры будут минусовыми весь месяц

Ночные температуры будут минусовыми весь месяц

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«Мировая погода» считает, что март будет солнечным. По их данным, в марте будет 12 солнечных дней. Прогноз «Мировой погоды» оптимистичнее, чем прогноз «Яндекс.Погоды». Они сообщают, что в основном температуры в марте будут варьироваться от -6 до +2 градусов. Плюсовые температуры появятся после 28 марта. Воздух прогреется до +1 градуса.

Во всемирный женский день, 8 Марта, по данным сервиса, будет <nobr class="_">-4 градуса</nobr>

Во всемирный женский день, 8 Марта, по данным сервиса, будет -4 градуса

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«Гисметео» дает прогноз максимум на месяц. Мы посмотрели, какая будет погода в марте до 27-го числа. Как сообщают на сервисе погоды, в марте будет два солнечных дня, зато будет очень много снежных дней. Из 27 дней, которые показывает «Гисметео», 16 дней будет идти снег. Самым холодным днем, как и по данным «Яндекс.Погоды», станет 1 марта. Температура днем опустится до -7 градусов. Плюсовые температуры придут после 21 марта, но воздух не прогреется больше +1 градуса.

Сильные снегопады будут 10 и 11 марта

Сильные снегопады будут 10 и 11 марта

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Синоптики рассказали НГС, какой будет погода на этой рабочей неделе в Новосибирске. Один циклон в области сменил другой, а между ними на пару дней заглянет тепло.

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