Между двух циклонов: синоптики рассказали, как долго продлится потепление в Новосибирске

Синоптики рассказали НГС, какой будет погода на этой рабочей неделе в Новосибирске. Один циклон в области сменил другой, а между ними на пару дней заглянет тепло.

— Через районы Новосибирска и Новосибирской области вчера и сегодня утром проходил циклон, сейчас он смещается на восток. Мы попали в просвет, прояснение между двумя облачными массивами, который продлится сегодня во вторую половину дня и первую половину ночи. 16 февраля циклон быстро пройдет через наши районы и будет смещаться в Красноярский край, — поделилась начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.