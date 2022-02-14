Между двух циклонов: синоптики рассказали, как долго продлится потепление в Новосибирске

Синоптики рассказали НГС, какой будет погода на этой рабочей неделе в Новосибирске. Один циклон в области сменил другой, а между ними на пару дней заглянет тепло.
— Через районы Новосибирска и Новосибирской области вчера и сегодня утром проходил циклон, сейчас он смещается на восток. Мы попали в просвет, прояснение между двумя облачными массивами, который продлится сегодня во вторую половину дня и первую половину ночи.
Сегодня, 14 февраля, во второй половине дня ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер южный 5–10 м/с. Температура
Во вторник, 15 февраля, к концу ночи придет следующий циклон, поэтому ночью местами небольшой, а днем местами умеренный снег. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 4–9 м/с, местами порывы до 14. Температура ночью
В среду, 16 февраля, ночью ожидается небольшой снег, местами умеренный. Ветер юго-западный 4–9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с. Температура ночью
В четверг, 17 февраля, вероятен небольшой снег. Ветер юго-западный 4–9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Ночью температура
— К четвергу снова будет немножко теплеть и с запада на Урал будет перемещаться более теплая воздушная масса, — подвела итог прогнозу Марина Виноградова.
Из-за рисков схода снега и льда с крыш губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании