«Риски схода снега, льда с кровли»: Травников поручил подготовиться к снегопадам и потеплениями в Новосибирске

В Новосибирске следующая неделя ожидается снежной и теплой. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании 14 февраля попросил обратить внимание на погоду.

— Риски схода снега, льда с кровли мы обсуждали на предыдущей неделе. Просьба еще раз обратить внимание, погода уже весенняя наступает, снегопады и потепления, — призвал представителей власти Андрей Травников.

Он также уточнил, что активизировать нужно работу снегоуборочных машин, особенно после малоснежных недель. Начальник МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов предложил активизировать работу по очистке крыш зданий.