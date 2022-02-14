«Риски схода снега, льда с кровли»: Травников поручил подготовиться к снегопадам и потеплениями в Новосибирске

В Новосибирске следующая неделя ожидается снежной и теплой. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании 14 февраля попросил обратить внимание на погоду.
— Риски схода снега, льда с кровли мы обсуждали на предыдущей неделе. Просьба еще раз обратить внимание, погода уже весенняя наступает, снегопады и потепления, — призвал представителей власти Андрей Травников.
Он также уточнил, что активизировать нужно работу снегоуборочных машин, особенно после малоснежных недель. Начальник МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов предложил активизировать работу по очистке крыш зданий.
— 4 февраля в Московской области в результате снеговой нагрузки произошло обрушение кровли в образовательном учреждении на площади 700 квадратных метров. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв. Пострадавших нет. В связи с вышеизложенным, а также учитывая прогноз на предстоящую неделю, предлагаю активизировать работу по обследованию и очитке крыш зданий. Все средства и силы готовы, — сообщил начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.
Снежную погоду и сход снега с крыш прокомментировал заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров.
— На сегодняшний день мы боремся со снегом с крыш, а также с наледью и сосульками, — отчитался Геннадий Захаров.
На этой неделе также будут активизировать работу снегоуборочных машин.
— На этой неделе будет снежно, снегопады. 1081 техника готова, проверена, запасы противоледовых материалов составляют 100 тысяч тонн. Подрядные организации готовы, работают в штатном режиме, — уточнил министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня также заявил, что нужно готовиться к отмене ряда ограничительных мер, введенных из-за ситуации с распространением COVID-19.