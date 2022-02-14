Андрей Травников заявил о подготовке к отмене ряда ограничительных мер в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что нужно готовиться к отмене ряда ограничительных мер, введенных из-за ситуации с распространением
— Нас уже научили предыдущие четыре волны как своевременно принимать ограничения, так и поэтапно их снижать. Просьба исходить из этой установки и готовиться к поэтапной отмене ранее введенных ограничений в связи с пятой волной пандемии, — заявил Андрей Травников на оперативном совещании
Губернатор поручил членам правительства предоставить предложения по поэтапному снятию ограничительных мер.
Вместе с тем в территориальном управлении Роспотребнадзора отмечают, что эпидобстановка остается напряженной и сложной.
— Четвертую неделю мы видим нарастание количества выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. За прошедшую неделю общее количество случаев —
В течение этой недели уровень заболеваемости останется высоким, добавил Щербатов. Однако из прогнозов следует, что в ближайшие две-три недели число заболевших начнет резко сокращаться.
Сегодня Андрей Травников вернулся к работе после того, как несколько дней провел на больничном с коронавирусом. Накануне губернатор сообщил на своей странице в Facebook, что выздоровел после инфекции.