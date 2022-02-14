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Андрей Травников заявил о подготовке к отмене ряда ограничительных мер в Новосибирской области

По прогнозам Роспотребнадзора, ожидается, что в ближайшие две-три недели число заболевших начнет резко сокращаться

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что нужно готовиться к отмене ряда ограничительных мер, введенных из-за ситуации с распространением COVID-19.

— Нас уже научили предыдущие четыре волны как своевременно принимать ограничения, так и поэтапно их снижать. Просьба исходить из этой установки и готовиться к поэтапной отмене ранее введенных ограничений в связи с пятой волной пандемии, — заявил Андрей Травников на оперативном совещании 14 февраля.

Губернатор поручил членам правительства предоставить предложения по поэтапному снятию ограничительных мер.

Вместе с тем в территориальном управлении Роспотребнадзора отмечают, что эпидобстановка остается напряженной и сложной.

— Четвертую неделю мы видим нарастание количества выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. За прошедшую неделю общее количество случаев — 32 752 человека, что больше предыдущей на 153%. Но хочу отметить, что мы наблюдаем снижение темпов прироста по выявляемости COVID-19. Предшествующую неделю прирост был 327%. Тем не менее количество выявляемых случаев остается большим. Наибольшее количество заболевших по-прежнему дает Новосибирск, — сообщил руководитель Роспотребнадзора по региону Александр Щербатов.

В течение этой недели уровень заболеваемости останется высоким, добавил Щербатов. Однако из прогнозов следует, что в ближайшие две-три недели число заболевших начнет резко сокращаться.

Сегодня Андрей Травников вернулся к работе после того, как несколько дней провел на больничном с коронавирусом. Накануне губернатор сообщил на своей странице в Facebook, что выздоровел после инфекции.

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Андрей Травниковправительство Новосибирской областикоронавирус
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