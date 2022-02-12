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«Я здоров»: губернатор Новосибирской области заявил, что выйдет на работу в понедельник

Об этом он написал в своем Facebook

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Губернатор сообщил, что выйдет на работу в понедельник

Губернатор сообщил, что выйдет на работу в понедельник

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил на своей странице в Facebook, что выздоровел после коронавируса и на днях вернется к работе. 8 февраля все публичные мероприятия с ним отменили, а на следующий день он сообщал, что получил положительный тест на ковид.

— Спасибо всем за добрые пожелания! Они помогли! Я здоров, в понедельник — на работу, как обычно, — написал политик под постом о своем положительном тесте на Facebook.

Пятая волна коронавируса накрыла Новосибирск, и края ей не видно — заболеваемость с каждым днем только растет. Когда она выйдет хотя бы на плато — неизвестно. Сейчас толпы атакуют поликлиники, чтобы получить помощь и сдать ПЦР. Другие ждут врача на дом по 4–5 дней. В это время врачи и фельдшеры испытывают колоссальную нагрузку. Они уходят из дома в шесть утра и возвращаются за полночь, забывают поесть и не помнят, когда последний раз у них был выходной. Мы поговорили с теми, кто сейчас сражается на передовой и сдаваться не собирается.

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