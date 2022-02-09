Губернатор Новосибирской области опубликовал результаты своего теста на коронавирус

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обнародовал свой результат на коронавирус — ковид у него обнаружен. Вчера все публичные мероприятия с ним были отменены. У губернатора поднялась температура. О результатах теста губернатор сообщил на своей странице в Facebook.
— Добрый день, друзья! Сегодня пришел результат моего теста на COVID-19. Результат положительный, поэтому несколько дней буду работать удаленно. Чувствую себя нормально, температуры уже нет. Прививки работают! Всем здоровья! Берегите себя, — написал Андрей Травников.
Пятая волна коронавируса накрыла Новосибирск, и края ей не видно — заболеваемость с каждым днем только растет. Когда она выйдет хотя бы на плато — неизвестно. Сейчас толпы атакуют поликлиники, чтобы получить помощь и сдать ПЦР. Другие ждут врача на дом по 4–5 дней. В это время врачи и фельдшеры испытывают колоссальную нагрузку. Они уходят из дома в шесть утра и возвращаются за полночь, забывают поесть и не помнят, когда последний раз у них был выходной. Мы поговорили с теми, кто сейчас сражается на передовой и сдаваться не собирается.