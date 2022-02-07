«25 человек передо мной и 10 после меня»: новосибирцы пытаются попасть к врачу и на ПЦР в поликлиниках

На прошлой неделе стало известно, что карантинные ограничения для тех, кто контактировал с больными ковидом, можно будет отменить в ближайшее время. Об этом сначала заявил президент Владимир Путин, а позже его слова подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщив, что ведомство готовит документы. На днях постановление в новой редакции опубликовали. Мы изучили его, чтобы разобраться в основных изменениях.