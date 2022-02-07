7 февраля понедельник
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 3/10
usd 76.05
eur 87.12
Тема дняУмерла дочь орангутана Бату
Все новости
Все новости

«25 человек передо мной и 10 после меня»: новосибирцы пытаются попасть к врачу и на ПЦР в поликлиниках

Ситуация с очередями лучше не становится

1 081
33Обсудить

Поделиться

Люди часами ждут в очереди

Люди часами ждут в очереди

Поделиться

В Новосибирске толпы людей собираются в поликлиниках. Люди часами ждут приема врачей и возможности сдать ПЦР на коронавирус. Смотрим на фото и видео от наших читателей, которые они прислали в редакцию сегодня, 7 февраля.

На фото попала не вся очередь в поликлинике <nobr class="_">№ 25</nobr>

На фото попала не вся очередь в поликлинике № 25

Поделиться

— Человек 25 передо мной и еще человек 10 после меня, и работало 2 окошка, — сообщила читательница из поликлиники № 25.

Толпы заметили и в двух отделениях поликлиники № 16 на улице Римского Корсакова, 7 и на Выставочной, 12. Проблемы в поликлинике № 29 на Тюленина, и № 19 — на Первомайке.

— В общей сложности, был здесь в 09:00, а закрыл больничный сейчас, в 15.15. Очереди за закрытием больничного, — рассказал читатель из отделения на улице Римского Корсакова, 7.

— Коридоры узкие, люди толкают друг друга. В очереди сижу 3 часа, — прислала фото читательница НГС из поликлиники на Выставочной

— Коридоры узкие, люди толкают друг друга. В очереди сижу 3 часа, — прислала фото читательница НГС из поликлиники на Выставочной

Поделиться

В поликлинике <nobr class="_">№ 19</nobr> сегодня тоже наплыв

В поликлинике № 19 сегодня тоже наплыв

Поделиться

Толпы читатели снимают и на видео.

Очередь в поликлинике <nobr class="_">№ 7</nobr>

Очередь в поликлинике № 7

Поделиться

В Минздраве Новосибирской области прокомментировали ситуацию:

— Как уже неоднократно сообщалось вашему изданию, в связи с существенным ростом заболеваемости нагрузка на медиков возросла в последние дни в несколько раз. Врачи, средний медперсонал, регистраторы всех поликлиник работают на пределе возможностей, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области.

По данным Минздрава, за прошедшую неделю скорая осуществила 18 703 выезда.

— Служба 122 отработала в максимально возможном напряжении — за неделю поступило 153 058 обращений граждан — по сути, это 5% жителей Новосибирской области, — говорится на сайте правительства Новосибирской области.

СЮЖЕТ

Пятая волна ковидаПятая волна ковида

На прошлой неделе стало известно, что карантинные ограничения для тех, кто контактировал с больными ковидом, можно будет отменить в ближайшее время. Об этом сначала заявил президент Владимир Путин, а позже его слова подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщив, что ведомство готовит документы. На днях постановление в новой редакции опубликовали. Мы изучили его, чтобы разобраться в основных изменениях.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирускоронавирус в Новосибирскевакцинация от коронавируса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter