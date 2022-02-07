«25 человек передо мной и 10 после меня»: новосибирцы пытаются попасть к врачу и на ПЦР в поликлиниках

В Новосибирске толпы людей собираются в поликлиниках. Люди часами ждут приема врачей и возможности сдать ПЦР на коронавирус. Смотрим на фото и видео от наших читателей, которые они прислали в редакцию сегодня, 7 февраля.
— Человек 25 передо мной и еще человек 10 после меня, и работало 2 окошка, — сообщила читательница из поликлиники
Толпы заметили и в двух отделениях поликлиники
— В общей сложности, был здесь в 09:00, а закрыл больничный сейчас, в 15.15. Очереди за закрытием больничного, — рассказал читатель из отделения на улице Римского Корсакова, 7.
Толпы читатели снимают и на видео.
В Минздраве Новосибирской области прокомментировали ситуацию:
— Как уже неоднократно сообщалось вашему изданию, в связи с существенным ростом заболеваемости нагрузка на медиков возросла в последние дни в несколько раз. Врачи, средний медперсонал, регистраторы всех поликлиник работают на пределе возможностей, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области.
По данным Минздрава, за прошедшую неделю скорая осуществила
— Служба 122 отработала в максимально возможном напряжении — за неделю поступило
СЮЖЕТ
На прошлой неделе стало известно, что карантинные ограничения для тех, кто контактировал с больными ковидом, можно будет отменить в ближайшее время. Об этом сначала заявил президент Владимир Путин, а позже его слова подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщив, что ведомство готовит документы. На днях постановление в новой редакции опубликовали. Мы изучили его, чтобы разобраться в основных изменениях.