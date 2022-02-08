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Число госпитализаций за сутки выросло в два раза: свежая статистика оперштаба по коронавирусу

Ковид обнаружили еще у 3214 жителей

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За сутки в стационары поступило 402 человека

За сутки в стационары поступило 402 человека

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В Новосибирской области коронавирус за сутки обнаружили еще у 3214 жителей. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус».

Статистика по заболеваемости растет. Вчера за сутки фиксировали 3129 новых случаев, сегодня — еще 3214. Всего в регионе ковид за время пандемии выявили у 120 028 пациентов.

Резко выросло число госпитализаций. За сутки в стационары поступило 402 человека. Предыдущие два дня число госпитализаций было на уровне 205 человек. Скончались еще 15 пациентов. Всего за время пандемии от ковида, по данным оперштаба, умерло 4739 человек.

Выздоровели 418 пациентов. Всего — 78 038.

В Новосибирске сейчас толпы людей собираются в поликлиниках. Люди часами ждут приема врачей и возможности сдать ПЦР на коронавирус.

СЮЖЕТ

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Сегодня стало известно, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников ушел на самоизоляцию из-за поднявшейся температуры. Все публичные мероприятия с ним временно отменены, но точный диагноз еще не поставлен.

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