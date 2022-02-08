Число госпитализаций за сутки выросло в два раза: свежая статистика оперштаба по коронавирусу

В Новосибирской области коронавирус за сутки обнаружили еще у 3214 жителей. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус».



Статистика по заболеваемости растет. Вчера за сутки фиксировали 3129 новых случаев, сегодня — еще 3214. Всего в регионе ковид за время пандемии выявили у 120 028 пациентов.

Резко выросло число госпитализаций. За сутки в стационары поступило 402 человека. Предыдущие два дня число госпитализаций было на уровне 205 человек. Скончались еще 15 пациентов. Всего за время пандемии от ковида, по данным оперштаба, умерло 4739 человек.