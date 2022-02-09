«Домой приходим за полночь»: монологи врачей о работе в пятую волну — они принимают по 100 пациентов в день

Примерно шесть смен назад нагрузка очень сильно увеличилась. Очень много пациентов с температурой и тех, у кого положительный тест на ковид.

Заметил, что очень много вызовов стало именно панических. Людей запугали ковидом. Мы приезжаем, а вызов «пустой». Люди хотят, чтобы мы проверили их на ковид, дали больничный либо увезли в больницу, хотя показаний к этому нет. И возникают конфликты. Приходится успокаивать, объяснять.

И много бесполезных вызовов получается, потому что люди звонят сначала в поликлинику, многие понимают, что вызывать скорую помощь на температуру — это не есть хорошо. Вот они вызывают участкового врача, но не могут его дождаться и уже от безысходности звонят в скорую. Говорят: «Уже третий-четвертый день не можем дождаться». И это из-за высокой нагрузки на терапевтов. Они просто не успевают приходить, и работы в поликлинике много. У нас вызовов 50–90 висит на подстанцию. Задержки часов по 6–8.

Все тяжелые пациенты приходятся на первую половину дня. Терапевты на сложные случаи в первую очередь приходят. Потом те, кто приходят домой после работы, видят температуру 38 — вот они и вызывают скорую.

Видно, что пациенты всё чаще пытаются вывести нас на агрессию. Им плохо, они пытаются получить помощь, а нас долго нет. Им не на кого вылить всё, что накопилось. Но отвечать грубостью на грубость — это неправильно. Стараешься максимально деликатно сгладить всё, чтобы не было никаких скандалов, телефонных записей и жалоб. Хотя время приезда от меня никак не зависит. Была бы возможность — все бы сразу приезжали.

Бывает, по домофону звонишь после 5–6 часов задержки и слышишь: «Нам уже не надо. Идите на***». Могут сказать так в нецензурной форме. Привык уже.

Много кто требует выписать рецепты на антибиотики и сделать тест на ковид. А я не могу сделать ни одно, ни второе. Нам выдали экспресс-тесты, но делать мы их будем только беременным с 22 недель по определенным показаниям. И других указаний не было.

А в Новокузнецке вообще сделали так, что на скорой все будут делать такие тесты и еще назначать препараты и выдавать их. А это тотальный коллапс. Надеемся, что такого не будет у нас в Новосибирске, иначе просто с ума сойдем. Будет еще большая нагрузка, и люди будут звонить в скорую, чтобы у них просто взяли тесты на ковид — там, где это надо и где нет. И мы вообще не будем успевать к людям, которым нужна действительно экстренная помощь.

Самое затратное сейчас — кислород. Если где-то тяжелая пневмония, то он расходуется очень быстро: пока на вызове находишься, осматриваешь, готовишь к транспортировке, перевозишь. И приходится ехать на станцию за кислородом потом. Радует, что с СИЗами сейчас всё наладилось.

Тяжело, но это же моя работа — по-другому никак. Коллег много болеет. Каждый человек сейчас на счету.

Что еще почитать про пятую волну

В Новосибирске 8 лабораторий на базе медучреждений, подведомственных региональному Минздраву, делают 4,6 тысячи тестов на ковид в день. Остальную нагрузку на себя берут частные лаборатории, работающие в системе ОМС.

