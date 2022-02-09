«Домой приходим за полночь»: монологи врачей о работе в пятую волну — они принимают по 100 пациентов в день

Пятая волна коронавируса накрыла Новосибирск, и края ей не видно — заболеваемость с каждым днем только растет. Когда она выйдет хотя бы на плато — неизвестно. Сейчас толпы атакуют поликлиники, чтобы получить помощь и сдать ПЦР. Другие ждут врача на дом по 4–5 дней. В это время врачи и фельдшера испытывают колоссальную нагрузку. Они уходят из дома в шесть утра и возвращаются за полночь, забывают поесть и не помнят, когда последний раз у них был выходной. Корреспондент НГС Александра Бруня поговорила с теми, кто сейчас сражается на передовой и сдаваться не собирается. Публикуем пять откровенных монологов.
Герои публикации попросили не указывать ни их имен, ни места, ни даже района работы. Только на условиях полной анонимности они согласились рассказать о своих нелегких условиях труда, опасаясь санкций со стороны руководства. Некоторым героям редакция поменяла даже пол.
Терапевт: «В поликлинике аврал. Ближайшая запись на мазки через 10–12 дней»
Вызовов в день больше 500. И на каждого врача идет примерно по 25 вызовов, из них 20 — ковидные, на которых нужно очень много бумажек заполнять. Колоссальная нагрузка. Вторая проблема — у нас систематические проблемы с препаратами. Не знаю, кто нарушает поставки. Дали «Коронавир» на трех пациентов, а у меня их 20! И в итоге пациенты пишут жалобы, что я не дал таблетки. И мне же нужно на эти жалобы отвечать. А руководство говорит, что нужно вести список и потом еще дополнительно ехать их развозить. Ведь мало же мне нагрузки... И заставляют всем их давать. А не всем этот самый «Коронавир» нужен. Но должны мы работать по стандартам.
Мы должны ходить в герметичном костюме. Они есть. На верхнюю куртку мы надеваем капюшон, но чтобы послушать пациента, нужно разгерметизироваться. Надеть фондендоскоп на капюшон и что-то услышать через него невозможно. А нас заставляет руководство это делать. И мы подвергаем себя опасности и возможности заражения. И пациенты сразу жалуются, если мы не слушаем, поэтому приходится слушать всех. В итоге сейчас отзывают многих людей из отпусков, потому что коллеги от такой работы заболевают ковидом.
В жалобах пациенты очень много врут, и верит руководство почему-то не нам. Заставляют снимать нас видео на свой телефон, если мы пришли, а пациента нет дома или не пускает. Дурдом такой.
Проблемы с машинами пока решили. Но нужно же все вызовы забить в компьютер, поэтому мы на работе часов по 14, а то и больше. Сейчас пациенты ждут нас по 5–6 дней. В поликлинике аврал. Ближайшая запись на мазки только через 10–12 дней. То есть людям придется ждать по 10–12 дней, чтобы им только первичный мазок взяли.
Когда пациентам говоришь, что неправильно пить антибиотики с первого дня, то многие возмущаются: «Да вы что, мы всегда так лечимся». Но в эту волну более легкое течение ковида.
Премии дают выборочно и распределяют очень странно. Если ты человеку распределяющему не нравишься, ты «неудобный» человек, пытаешься чего-то добиваться, то мимо... Бывает, дадут тысяч 20. Как они распределяют — загадка.
Планового приема нет, есть только экстренный. Некоторых перевели в ковидные бригады. Болеют сейчас больше 30% моих коллег. В поликлинике толпы пациентов. В один кабинет по 30–40 человек без записи.
Вопрос еще к логистике. Разбеги бывают большие. И даже два врача могут приехать в одну и ту же квартиру, просто потому что там два пациента, в один и тот же подъезд, дом. У нас разброс очень большой. Нет такого, чтобы распределяли кучкой. Мы туда-сюда ездим, и это очень много времени занимает.
В предыдущую волну вроде успевали, а сейчас вообще ужас.
Педиатр: «Мое любимое: "Температура 37,2 градуса, насморк, нужен мазок"»
Начнем с того, что врачей очень не хватает: ОРВИ и ковид скосил не только пациентов, но и нас. На приеме за 2 часа проходит около 60–70 пациентов. Надо всех посмотреть, послушать и назначить лечение. Понятное дело, что отписывать случаи в системе просто некогда, это всё накапливается и требует решения. Вызовы принимают до 14:00, работаем на 2–3 участках.
Машины не дают, транспорт не всегда едет куда тебе нужно, как итог — ходишь ногами. Новые дома все в заборах: то домофон не работает, то домофон есть только на парковку, а у подъезда только чип: приходится звонить с личного номера за личные средства пациентам, просить впустить. Пока мама спускается с 15 этажа, стоишь как дурачок.
Вызовы, понятное дело, больше половины не обоснованы. Мое любимое — температура 37,2 градуса, насморк, нужен мазок. Приглашаешь в поликлинику, потому что примешь без очереди после приема, а в ответ: «Молодой человек, я вообще-то дистанционно работаю, я не могу», «я готовлю обед, я не могу»
Вызывают в первый день болезни неотложную помощь на 37,5. На насморк. Приди, послушай. И не понимают, что в первый день болезни в легких ничего не слышно, не видно на рентгене. Взять мазок — это значит 5 минут заполнять документы, уговаривать ребенка, который постоянно дергается, а мама хоть бы глазом повела и помогла его удержать. Потом эти мазки нужно увезти в поликлинику: но когда на вызовах до 22:00–23:00, нет возможности этого сделать. Домой приходишь за полночь.
А больничные открывать — отдельный ад. Открываешь больничный на ориентировочную дату появления мазка. Мазок может прийти раньше или позже, то есть — то аннулируй и открой новый или продли, а если мазок положительный, то закрой и открой новый. Нет ни времени, ни сил.
До выхода нового приказа нужно было брать повторный мазок, так вызывали просто взять мазок. Без клиники. Абсолютно. А я врач, а не фельдшер и не медсестра. У нас их нет. Будь добр, сходи. Из 20 вызовов — на 1–3 обоснованных, на половину тех, где маме неохота идти в поликлинику, и еще половина — мазки. А двери всё так же закрыты. Домофоны так же не работают. Проезд никто не компенсирует. Поэтому как хочешь. А если погода некомфортная, то вообще пиши пропало.
Никто не понимает, что вызов на дом — это оказание неотложной помощи. Стоит прочитать, что такое неотложная помощь. Пора вводить штрафы за обман регистраторов насчет температуры за необоснованные вызовы. А у меня своя семья, свой ребенок, который так же болеет и не видит папу.
Тяжелых пациентов немного. Нередко когда температура 39, но буквально 1–3 дня. Это нормальное течение ОРВИ. Если в октябре-ноябре из 100 мазков положительных было 10–15, то сейчас 80–90. Ковида много, но протекает легко. На моем участке мало кто сразу требует антибиотики, потому что я пытаюсь каждый раз объяснить и разжевать. А на других участках знаю, что часто сразу начинают принимать их и без врача.
С 8 утра каждый день работаю, а заканчиваю примерно в 20:00–22:00 в зависимости от расположения домов на участке, количества больничных, неотписанных случаев. Никуда не делись комиссии по усыновлению, опеке и инвалидности. Хожу ко всем, потому что это же дети! Если не успеваю, иду в 8–9 утра до приема, если он с 10:00, например. Плюс всегда на связи по телефону и в вотсапе, потому что теперь он есть у всех.
Звонят и утром, и ночью, и в выходные, и на приеме. Когда говоришь, что сам на больничном — выслушиваешь разное. Начиная от: «Наш дорогой доктор, выздоравливайте!» до обвинений и криков. Конечно, никогда не захожу в квартиру со злым лицом, не упрекаю ни мам, ни детей. Разуваюсь, мою руки. Поэтому время уходит. Конечно, если бы все всё понимали, приводили взрослых детей в коридор быстро осмотреться и отпустить доктора, было бы проще. Но это всегда сразу жалобы.
Поначалу боялся жалоб. А сейчас уже говорю: «Вы взрослые люди, у вас есть свое мнение. Хотите — жалуйтесь, хотите — нет. Я свою работу выполнил, так что делайте что хотите».
Скорая: «Мы просто не вывозим, особенно терапевты»
Вызовов в сутки у нас сейчас около 6 тысяч по городу, с утра около 150 остаются с прошлой смены. В обычное время до ковида было 1,5–2 тысячи вызовов в сутки. Но в эту волну наплыв меньше. Предыдущая волна была выше, самое большое число — переваливало за 8 тысяч случаев.
Неподтвержденные случаи ковида сейчас уходят на линейные бригады, потому что просто не хватает специализированных. Задержки бывают около 12 часов, больше пока не встречала. Нагрузки много, работаем в основном без заезда. Пускают только 30 минут на обед и вечером также 30 минут на ужин. И на пересменку водителей либо пополнить лекарства.
Бывают разные вызовы. Когда, например, температура 37, кашель, насморк. Люди боятся и не могут даже звонка терапевта дождаться, не то что его прихода. Вот и звонят в скорую. Ночью мы берем на себя именно эту информативную составляющую. Приезжаем, обследуем — аускультацию провели, горло посмотрели, давление померили, все параметры посмотрели. Даем рекомендации.
Далеко не все знают, как нужно лечиться. Многие сразу начинают пить антибиотик, хотя при вирусной инфекции показаний к нему нет, пока анализ крови не покажет, что его нужно принимать. Или когда при откашливании слизь с гнойным характером. Выписывать рецепты мы не можем, хотя да, пациенты просят часто.
У нас была практика однажды, когда на короткое время скорой дали бланки рецептурные и мы могли выписывать лекарства. Но больше пока не пытались это сделать. И я думаю, что это лишняя бумажная волокита и дополнительная нагрузка на нас. И анализы крови всё равно нужно сдавать, чтобы понимать, какой антибиотик выписывать. Их же много разных групп. Есть, конечно, стандарты, но это всё же поле деятельности терапевтов.
У нас в укладке теперь присутствует один экспресс-тест ковид. Но оговорка: для беременных с 22 недель, которым нужна госпитализация.
Самая большая сложность в том, что не хватает врачей. Очень много коллег ушло на больничные. Сейчас омикрон — он очень вирулентен. Инкубационный период 1–3 дня. И идет по типу ларинготрахеита. Нужно начать полоскание, обильное питье, а антибиотики нужны только если идут какие-то гнойные отхаркивания. И к кому не приезжаешь, у всех одно — началось с першения в горле, ломота в пояснице, головная боль, выкручивает суставы и кашель.
Когда выходит терапевт на 3–5 дней и потом еще через несколько дней только приходят брать мазок — получается он отрицательный. И статистика, которая сейчас есть, — она не отражает полную картину. Коллега вот заболел коронавирусом. Как только появились симптомы, то он в тот же день, сразу же платно сделал тест и он оказался положительным. А через четыре дня сделал повторный — и тот уже отрицательный. Хотя симптомы сохранились.
И так мы работаем в основном по одному, так еще и заболевают коллеги. Это самое сложное. И на многих подстанциях просто запретили давать помощников. Чем аргументировали это? Да ничем. Так работаем, и всё.
Мне работа нравится. Помогать людям надо. И что, что тяжело? После каждой смены я чувствую себя удовлетворенной — я знаю, что немного принесла добра в этот мир. И даже вызова, где мы не нужны, а вызвали — ты объясняешь, что не надо бояться и сразу вызывать скорую.
Я всегда стараюсь с доброжелательным тоном приходить. Но бывает, когда пациенты скандалят прямо только когда ты зашла. Говоришь: «Такая ситуация. Да. Вы поймите, наш Минздрав на грани краха». Мы просто не вывозим, особенно терапевты.
Терапевт: «Я работаю примерно с 08:00 до 20:00 каждый день»
Машин нам не хватает. У педиатров особенно очень много вызовов. Ковидные бригады зашиваются — больше 250 вызовов в день. Это на одну бригаду. Работают они без выходных. Как бросить людей? Люди ждут. Это невыполнимо за день физически, поэтому всё переносится и переносится. Помимо того, чтобы прийти к пациенту, надо взять мазки, оформить все документы, выписать электронные больничные. Получается, всё затягивается на 2–3 дня. По возможности и силам стараемся успевать. Но как это сделать чисто физически? Все хотят, чтобы врач приехал в течение 10 минут.
У педиатров по 30–40 вызовов в день. И одну машину приходится делить на троих. У терапевтов сейчас на одного врача, помимо записанных на прием 30 человек, еще идет плюсом 40 на закрытие больничного листа. Я работаю примерно с 08:00 до 20:00 каждый день. Зачем? А потому что некому работать.
Моя работа мне нравится. Это долг наш. Режим жизни наш такой. Знаю, что коллеги и до полуночи по вызовам ходят.
Все хотят заботы и любви от врача, когда болеют, и вот начинаются скандалы. Когда говоришь: «Я так-то с восьми утра в машине сижу», уже тогда поспокойнее ведут себя. Люди разные.
Муж привык, что не видит меня с утра до ночи. Посмотрит на меня с 20:00 до 06:00, и хватит. Мало кто идет в поликлинику работать, потому что это тяжело. Молодые вообще не хотят, стараются в частные центры попасть.
У нас не хватает 50% персонала — медсестер, врачей, фельдшеров. О чем тут говорить? Слава Богу, вышел приказ, что при хорошем самочувствии повторные мазки не нужно брать. Может, как-то сократит это количество вызовов.
Ковидная лаборатория, у меня такое ощущение, живет на работе. Похоже, они там спят. Сколько они в сутки делают тестов — это же жесть. Вот уже по три тысячи в сутки выявляют. А это еще не плато. Мы только разгоняемся.
Омикрон очень быстро передается, и в течение суток люди заболевают после контакта. И мне кажется, что в каждую волну у нас вот так. Только, как снежный ком, каждый раз всё больше и больше она. СИЗами только в этот раз мы обеспечены нормально — что радует.
Скорая: «После 5–6 часов задержки приезжаешь и слышишь: "Нам уже не надо. Идите на***"»
Примерно шесть смен назад нагрузка очень сильно увеличилась. Очень много пациентов с температурой и тех, у кого положительный тест на ковид.
Заметил, что очень много вызовов стало именно панических. Людей запугали ковидом. Мы приезжаем, а вызов «пустой». Люди хотят, чтобы мы проверили их на ковид, дали больничный либо увезли в больницу, хотя показаний к этому нет. И возникают конфликты. Приходится успокаивать, объяснять.
И много бесполезных вызовов получается, потому что люди звонят сначала в поликлинику, многие понимают, что вызывать скорую помощь на температуру — это не есть хорошо. Вот они вызывают участкового врача, но не могут его дождаться и уже от безысходности звонят в скорую. Говорят: «Уже третий-четвертый день не можем дождаться». И это из-за высокой нагрузки на терапевтов. Они просто не успевают приходить, и работы в поликлинике много. У нас вызовов 50–90 висит на подстанцию. Задержки часов по 6–8.
Все тяжелые пациенты приходятся на первую половину дня. Терапевты на сложные случаи в первую очередь приходят. Потом те, кто приходят домой после работы, видят температуру 38 — вот они и вызывают скорую.
Видно, что пациенты всё чаще пытаются вывести нас на агрессию. Им плохо, они пытаются получить помощь, а нас долго нет. Им не на кого вылить всё, что накопилось. Но отвечать грубостью на грубость — это неправильно. Стараешься максимально деликатно сгладить всё, чтобы не было никаких скандалов, телефонных записей и жалоб. Хотя время приезда от меня никак не зависит. Была бы возможность — все бы сразу приезжали.
Бывает, по домофону звонишь после 5–6 часов задержки и слышишь: «Нам уже не надо. Идите на***». Могут сказать так в нецензурной форме. Привык уже.
Много кто требует выписать рецепты на антибиотики и сделать тест на ковид. А я не могу сделать ни одно, ни второе. Нам выдали экспресс-тесты, но делать мы их будем только беременным с 22 недель по определенным показаниям. И других указаний не было.
А в Новокузнецке вообще сделали так, что на скорой все будут делать такие тесты и еще назначать препараты и выдавать их. А это тотальный коллапс. Надеемся, что такого не будет у нас в Новосибирске, иначе просто с ума сойдем. Будет еще большая нагрузка, и люди будут звонить в скорую, чтобы у них просто взяли тесты на ковид — там, где это надо и где нет. И мы вообще не будем успевать к людям, которым нужна действительно экстренная помощь.
Самое затратное сейчас — кислород. Если где-то тяжелая пневмония, то он расходуется очень быстро: пока на вызове находишься, осматриваешь, готовишь к транспортировке, перевозишь. И приходится ехать на станцию за кислородом потом. Радует, что с СИЗами сейчас всё наладилось.
Тяжело, но это же моя работа — по-другому никак. Коллег много болеет. Каждый человек сейчас на счету.
Что еще почитать про пятую волну
В Новосибирске 8 лабораторий на базе медучреждений, подведомственных региональному Минздраву, делают 4,6 тысячи тестов на ковид в день. Остальную нагрузку на себя берут частные лаборатории, работающие в системе ОМС.
СЮЖЕТ
При этом заболеваемость продолжает бить рекорды. В Новосибирской области коронавирус за сутки обнаружили еще у 3214 жителей. Число госпитализаций выросло в два раза.
В Новосибирске врачам и фельдшерам скорой помощи и стационаров выдали экспресс-тесты на коронавирус — региональный Минздрав закупил 10 тысяч штук.