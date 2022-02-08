8 февраля вторник
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 4/10
usd 75.68
eur 86.52
Тема дняЧто синоптики говорят о внезапном похолодании
Все новости
Все новости

Скорым и стационарам больниц выдали экспресс-тесты на коронавирус — кому их будут делать

В регионе закупили 10 тысяч подобных тестов

453
13Обсудить

Поделиться

В Минздраве рассказали, что решение о проведении экспресс-тестирования будет принимать медработник

В Минздраве рассказали, что решение о проведении экспресс-тестирования будет принимать медработник

Поделиться

В Новосибирске врачам и фельдшерам скорой помощи и стационаров выдали экспресс-тесты на коронавирус — региональный Минздрав закупил 10 тысяч штук.

— Тесты переданы в стационары, оказывающие экстренную медицинскую помощь пациентам с неинфекционными заболеваниями для обследования больных, поступающих в приемный покой. А также станции скорой медицинской помощи для использования выездными бригадами при выборе медучреждения при госпитализации пациентов в стационар, — ответили на запрос корреспондента НГС в Министерстве здравоохранения Новосибирской области. — Решение о необходимости экспресс-тестирования в каждом случае принимает медицинский работник скорой помощи или приемного покоя стационара.

Как сообщили три источника НГС, работающие в здравоохранении, такие экспресс-тесты на скорой разрешили использовать только для беременных женщин, которым нужно в стационар.

— Да, действительно, скорая помощь в Новосибирске сейчас располагает экспресс-тестами для диагностики COVID-19. Как нам пояснило руководство, использовать их можно только при госпитализации беременных с 22-й недели беременности, у которых отсутствуют симптомы ОРВИ, — объяснил корреспонденту НГС председатель профсоюза «Действие» на скорой помощи в Новосибирске Сергей Комлев. — Госпитализация беременных с симптомами ОРВИ четко определена соответствующим графиком. Об исследовании пациентов с другими состояниями речи не шло. За комментариями по этому поводу обратитесь, пожалуйста, в Минздрав.

СЮЖЕТ

Пятая волна ковидаПятая волна ковида

В Новосибирске 8 лабораторий на базе медучреждений, подведомственных региональному Минздраву, делают 4,6 тысячи тестов на ковид в день. Остальную нагрузку на себя берут частные лаборатории, работающие в системе ОМС.

При этом заболеваемость продолжает бить рекорды. В Новосибирской области коронавирус за сутки обнаружили еще у 3214 жителей. Число госпитализаций выросло в два раза.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирускоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter