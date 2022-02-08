Скорым и стационарам больниц выдали экспресс-тесты на коронавирус — кому их будут делать

В Новосибирске врачам и фельдшерам скорой помощи и стационаров выдали экспресс-тесты на коронавирус — региональный Минздрав закупил 10 тысяч штук.



— Тесты переданы в стационары, оказывающие экстренную медицинскую помощь пациентам с неинфекционными заболеваниями для обследования больных, поступающих в приемный покой. А также станции скорой медицинской помощи для использования выездными бригадами при выборе медучреждения при госпитализации пациентов в стационар, — ответили на запрос корреспондента НГС в Министерстве здравоохранения Новосибирской области. — Решение о необходимости экспресс-тестирования в каждом случае принимает медицинский работник скорой помощи или приемного покоя стационара.