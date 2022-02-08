Скорым и стационарам больниц выдали экспресс-тесты на коронавирус — кому их будут делать

В Новосибирске врачам и фельдшерам скорой помощи и стационаров выдали экспресс-тесты на коронавирус — региональный Минздрав закупил 10 тысяч штук.
— Тесты переданы в стационары, оказывающие экстренную медицинскую помощь пациентам с неинфекционными заболеваниями для обследования больных, поступающих в приемный покой. А также станции скорой медицинской помощи для использования выездными бригадами при выборе медучреждения при госпитализации пациентов в стационар, — ответили на запрос корреспондента НГС в Министерстве здравоохранения Новосибирской области. — Решение о необходимости экспресс-тестирования в каждом случае принимает медицинский работник скорой помощи или приемного покоя стационара.
Как сообщили три источника НГС, работающие в здравоохранении, такие экспресс-тесты на скорой разрешили использовать только для беременных женщин, которым нужно в стационар.
— Да, действительно, скорая помощь в Новосибирске сейчас располагает экспресс-тестами для диагностики COVID-19. Как нам пояснило руководство, использовать их можно только при госпитализации беременных с
СЮЖЕТ
В Новосибирске 8 лабораторий на базе медучреждений, подведомственных региональному Минздраву, делают 4,6 тысячи тестов на ковид в день. Остальную нагрузку на себя берут частные лаборатории, работающие в системе ОМС.
При этом заболеваемость продолжает бить рекорды. В Новосибирской области коронавирус за сутки обнаружили еще у 3214 жителей. Число госпитализаций выросло в два раза.