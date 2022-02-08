Минздрав пересчитал число тестов на ковид, которые за сутки делают лаборатории больниц в Новосибирске

В Новосибирске 8 лабораторий на базе медучреждений, подведомственных региональному Минздраву, делают 4,6 тысячи тестов на ковид в день. Остальную нагрузку на себя берут частные лаборатории, работающие в системе ОМС.
— Мощность лабораторий медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Новосибирской области, в сутки составляет 4616 исследований биологического материала на новую коронавирусную инфекцию
В ведомстве добавили, что, по данным на 3 февраля 2022 года, тесты на ковид делают в восьми учреждениях. Наиболее большие мощности — у Городской клинической поликлиники
— Городская клиническая больница
Ранее заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова говорила, что в целом в рамках ОМС работают 24 лаборатории — государственные и частные. Они позволяют проводить более 20 тысяч исследований за сутки.
В Минздраве журналисту НГС также рассказали, что секвенирование (определение штамма ковида) не входит в их компетенцию:
— Разновидность штамма SARS CoV-2 не влияет на решение лечащего врача о необходимости проведения и объеме терапии пациентам с диагнозом
Ранее мы рассказывали о том, что толпы новосибирцев пытаются попасть к врачу и на ПЦР в поликлиниках — пугающие фото и видео очередей.
СЮЖЕТ
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