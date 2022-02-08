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Минздрав пересчитал число тестов на ковид, которые за сутки делают лаборатории больниц в Новосибирске

Кроме них, по ОМС тесты делают и частные лаборатории

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Новосибирцы часто стали жаловаться на долгое ожидание результата ПЦР-теста

Новосибирцы часто стали жаловаться на долгое ожидание результата ПЦР-теста

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В Новосибирске 8 лабораторий на базе медучреждений, подведомственных региональному Минздраву, делают 4,6 тысячи тестов на ковид в день. Остальную нагрузку на себя берут частные лаборатории, работающие в системе ОМС.

— Мощность лабораторий медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Новосибирской области, в сутки составляет 4616 исследований биологического материала на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом амплификации нуклеиновых кислот (метод, используемый для получения нескольких копий определенного сегмента РНК или ДНК. — Прим. ред.), — сообщили журналисту НГС в Минздраве Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что, по данным на 3 февраля 2022 года, тесты на ковид делают в восьми учреждениях. Наиболее большие мощности — у Городской клинической поликлиники № 1 и Городской клинической больницы № 2 — по 1000 тестов в сутки. Новосибирский клинический центр крови может делать 640 тестов в сутки, государственная Новосибирская областная клиническая больница — 576, Городская инфекционная клиническая больница № 1 — 500.

— Городская клиническая больница № 11 — 400 тестов в сутки, детская городская клиническая больница № 3 — 350 тестов в сутки, Новосибирский областной клинический кожно-венерологический диспансер — 150 тестов в сутки, — добавили в ведомстве.

Ранее заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова говорила, что в целом в рамках ОМС работают 24 лаборатории — государственные и частные. Они позволяют проводить более 20 тысяч исследований за сутки.

В Минздраве журналисту НГС также рассказали, что секвенирование (определение штамма ковида) не входит в их компетенцию:

— Разновидность штамма SARS CoV-2 не влияет на решение лечащего врача о необходимости проведения и объеме терапии пациентам с диагнозом COVID- 19.

Ранее мы рассказывали о том, что толпы новосибирцев пытаются попасть к врачу и на ПЦР в поликлиниках — пугающие фото и видео очередей.

СЮЖЕТ

Пятая волна ковидаПятая волна ковида

Вы не можете дождаться результата теста на ковид более трех дней? Расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram). В сообщении укажите свое имя и номер поликлиники.

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