Минздрав пересчитал число тестов на ковид, которые за сутки делают лаборатории больниц в Новосибирске

В Новосибирске 8 лабораторий на базе медучреждений, подведомственных региональному Минздраву, делают 4,6 тысячи тестов на ковид в день. Остальную нагрузку на себя берут частные лаборатории, работающие в системе ОМС.



— Мощность лабораторий медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Новосибирской области, в сутки составляет 4616 исследований биологического материала на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом амплификации нуклеиновых кислот (метод, используемый для получения нескольких копий определенного сегмента РНК или ДНК. — Прим. ред.), — сообщили журналисту НГС в Минздраве Новосибирской области.

