«2020 год отнял силы у деревьев»: в Новосибирской области массово погибли яблони

После хорошего урожая 2020 года в НСО массово погибли яблони
В Новосибирской области у садоводов массово погибли яблони. По словам эксперта, это результат слишком урожайного прошлого года.
— Яблони погибли в этом году чуть ли не под самый корень, это касается в основном сортов крупноплодных и крупноплодных полукультурок. В этом году они очень серьезно пострадали. Это явление есть и причем по всей области повсеместно, — рассказала корреспонденту НГС Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Объясняется гибель яблонь тем, что прошлый год был уникальным по урожайности.
Агроном отметила, что никогда не наблюдала раньше такого урожайного года, каким был 2020.
— Были хорошие года и хорошие урожаи, но чтобы так груши ломились от плодов, яблони разваливались под их тяжестью — такого не было раньше. Год 2020 был уникальный по урожайности, и он отнял силы у деревьев. Бывали годы жестче по морозам, но растения выдерживали, а в этом году деревья, ослабленные урожаем, так отреагировали даже на незначительное понижение температур, — объяснила специалист.
С погибшим деревом придется расстаться, лучше сейчас убрать его из сада и посадить новое. Тем более, с конца сентября наступает лучшее время для высадки саженцев.
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