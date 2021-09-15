«2020 год отнял силы у деревьев»: в Новосибирской области массово погибли яблони

В Новосибирской области у садоводов массово погибли яблони. По словам эксперта, это результат слишком урожайного прошлого года.

— Яблони погибли в этом году чуть ли не под самый корень, это касается в основном сортов крупноплодных и крупноплодных полукультурок. В этом году они очень серьезно пострадали. Это явление есть и причем по всей области повсеместно, — рассказала корреспонденту НГС Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Объясняется гибель яблонь тем, что прошлый год был уникальным по урожайности.