Собрали урожай? Садите сидераты! Агроном объясняет, зачем сейчас нужно посеять на грядках горчицу и редьку

— Гумусовый, плодородный слой земли содержит определенное количество органических остатков. И внесение дополнительных пожнивых остатков и сидератов, так называемых зеленых удобрений — на пользу любому типу почвы. И тогда не нужно будет вносить никакой перегной и навоз, — рассказала Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Навоз, кстати, сейчас очень дорого стоит и часто бывает инфицирован и гельминтами, и всякими разными паразитами, жучками, многоножками, которые заползают в клубнику и не дают покоя садоводам. А вот сидераты — это идеальнейшее растительное удобрение.



Для сентябрьских посевов подходят только крестоцветные культуры. Без сидератов почва может подвергнуться воздушной и водной эрозии. Любая культура выносит из нее достаточно много питательных веществ, поэтому если вы хотите получить хороший урожай в следующем году — всерьез займитесь вопросом ее удобрения.

Какие сидераты посадить осенью?

Сейчас можно посеять редьку масличную, горчицу белую, рапс. Они успеют дать хорошую зеленую массу, которая спокойно уйдет под снег, а весной при перекопке прекрасно обогатит почву.