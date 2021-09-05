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Собрали урожай? Садите сидераты! Агроном объясняет, зачем сейчас нужно посеять на грядках горчицу и редьку

Если не позаботиться о почве сейчас — останетесь без урожая в следующем году

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Белая горчица успеет дать хорошую зеленную массу до холодов

Белая горчица успеет дать хорошую зеленную массу до холодов

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Новосибирский агроном посоветовала посадить на опустевшие грядки горчицу

Сейчас многие дачники уже успели убрать большую часть урожая. Пустуют грядки из-под чеснока, лука и даже картофеля. Оставленная без присмотра земля может пострадать, поэтому самое время вспомнить о сидератах. Это растения, которые успеют вырасти до холодов, защитят землю от повреждения ветром и водой и станут отличным удобрением. В нашей новой статье рубрики «Семь кругов сада» рассказываем, что посадить на освободившиеся грядки.

Что такое сидераты и зачем их высаживают?

Сидераты — это растения, которые садят для удобрения и оздоровления почвы. Самые распространенные — фацелия, горчица, рапс, рожь, чечевица, люцерна и др.

— Гумусовый, плодородный слой земли содержит определенное количество органических остатков. И внесение дополнительных пожнивых остатков и сидератов, так называемых зеленых удобрений — на пользу любому типу почвы. И тогда не нужно будет вносить никакой перегной и навоз, — рассказала Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Навоз, кстати, сейчас очень дорого стоит и часто бывает инфицирован и гельминтами, и всякими разными паразитами, жучками, многоножками, которые заползают в клубнику и не дают покоя садоводам. А вот сидераты — это идеальнейшее растительное удобрение.

Для сентябрьских посевов подходят только крестоцветные культуры. Без сидератов почва может подвергнуться воздушной и водной эрозии. Любая культура выносит из нее достаточно много питательных веществ, поэтому если вы хотите получить хороший урожай в следующем году — всерьез займитесь вопросом ее удобрения.

Какие сидераты посадить осенью?

Сейчас можно посеять редьку масличную, горчицу белую, рапс. Они успеют дать хорошую зеленую массу, которая спокойно уйдет под снег, а весной при перекопке прекрасно обогатит почву.

— Эти культуры отлично растут даже при пониженной температуре. Заморозки в -1 градус им нипочем. Сейчас их можно смело посеять, — советует Людмила Шубина.

Другие культуры уже не успеют хорошо прорасти. Например, очень популярный сидерат — фацелия — является летней культурой. Она развивает мощную массу только при посеве в мае–июне.

— И позднее чем в середине июля ее сеять нет смысла, — отмечает эксперт.

Ботву и корни растений — не выбрасываем!

Перед посадкой сидератов нужно обязательно внести минеральные удобрения — хлористый калий. Например, картофель выносит из почвы очень много калия. Подойдет для удобрения и двойной суперфосат, который обогатит землю фосфором.

Пожнивные остатки — так называются корни, нижние части стеблей, опавшие листья, всё, что остается после сбора урожая.

— Можно использовать все пожнивные остатки, которые остаются от свеклы, моркови, капусты. Не выкидывать их на помойку! Верните их в почву, — советует агроном. — Это очень важно возвращать листовую массу. Ботву нужно вкопать в почву. Земля таким образом обогащается микроэлементами, перерабатывается червями. Для почвы это лучше, когда органика перепревает непосредственно в ней.

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Осень — еще не повод консервировать грядки и заниматься одними только заготовками. Есть несколько овощей и трав, которые вы можете посадить примерно до середины сентября и получить урожай в самое ближайшее время.

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