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Помидор в 2 кг, гигантский перец и огурец до пола: новосибирцы выращивают огромный урожай (смотрим и завидуем)

Сибиряки тратят много сил и времени на дачу, и это окупается с лихвой

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Несмотря на капризную сибирскую погоду, дачникам удается получать желанные плоды

Несмотря на капризную сибирскую погоду, дачникам удается получать желанные плоды

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Новосибирцы вырастили 2-килограммовый помидор и огурец до пола

Новосибирцы — прекрасные садоводы и овощеводы. Им удается получать плоды огромного размера, при этом очень вкусные.

Полюбуемся на подборку отличного урожая и немного позавидуем им.

Длина огурца — <nobr class="_">85 сантиметров</nobr>

Длина огурца — 85 сантиметров

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— У тетушки растет огурец сорта «армянский». Она решила его оставить, чтобы посмотреть, сколько в итоге получится. Неделю назад измеряли, и получилось 85 сантиметров, — рассказала читательница НГС Наталья.

Перец у Юлии вырос больше ладони

Перец у Юлии вырос больше ладони

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Новосибирцы выращивают очень вкусные арбузы и дыни

Новосибирцы выращивают очень вкусные арбузы и дыни

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— Своя дыня и арбузы. Дыня — 2,5 кг, арбуз — 7 кг! Вкусные и сладкие. Специальная грядка для них, — рассказала корреспонденту НГС читательница Анна.

Выращены они были в Искитимском районе, в СНТ «Связист».

В Искитимском районе выращивают и виноград

В Искитимском районе выращивают и виноград

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— Делали специальную грядку, высокую. Натуральное удобрение, земля с черноземом. Накрывали грядку целлофаном, делали в нем надрезы и туда садили и поливали всё лето. Месяц, пока в самом начале растут, накрывали укрывным материалом. И всё лето такая грядка-парник! — объяснила читательница.

А это помидор другой нашей читательницы. Его вырастили в открытом грунте

А это помидор другой нашей читательницы. Его вырастили в открытом грунте

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Новосибирцы сейчас активно закатывают огурцы на зиму и думают, как сделать так, чтобы урожай продержался как можно дольше. Почему раньше времени пожелтели листья? Отчего плоды не хотят завязываться? Что делать, если основание растения начало гнить, а сами плоды получаются страшненькими? Отвечаем на эти вопросы с экспертом. Следуйте нашим советам — и будете собирать огурцы до серьезных холодов.

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