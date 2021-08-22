Помидор в 2 кг, гигантский перец и огурец до пола: новосибирцы выращивают огромный урожай (смотрим и завидуем)

Новосибирцы вырастили
Новосибирцы — прекрасные садоводы и овощеводы. Им удается получать плоды огромного размера, при этом очень вкусные.
Полюбуемся на подборку отличного урожая и немного позавидуем им.
— У тетушки растет огурец сорта «армянский». Она решила его оставить, чтобы посмотреть, сколько в итоге получится. Неделю назад измеряли, и получилось
— Своя дыня и арбузы. Дыня —
Выращены они были в Искитимском районе, в СНТ «Связист».
— Делали специальную грядку, высокую. Натуральное удобрение, земля с черноземом. Накрывали грядку целлофаном, делали в нем надрезы и туда садили и поливали всё лето. Месяц, пока в самом начале растут, накрывали укрывным материалом. И всё лето такая грядка-парник! — объяснила читательница.
Что еще почитать про сад и огород
Новосибирцы сейчас активно закатывают огурцы на зиму и думают, как сделать так, чтобы урожай продержался как можно дольше. Почему раньше времени пожелтели листья? Отчего плоды не хотят завязываться? Что делать, если основание растения начало гнить, а сами плоды получаются страшненькими? Отвечаем на эти вопросы с экспертом. Следуйте нашим советам — и будете собирать огурцы до серьезных холодов.
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