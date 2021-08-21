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Рвите зелеными: когда и как собирать помидоры, чтобы не потерять урожай, и что делать с фитофторой

Растения сейчас по-прежнему нуждаются в хорошей подкормке и уходе

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Прелесть помидоров в том, что они спокойно дозревают и вне куста

Прелесть помидоров в том, что они спокойно дозревают и вне куста

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Агроном рассказал, как защитить помидоры от фитофторы

Август — один из самых любимых месяцев дачников. Уже вовсю можно есть свежие собственноручно выращенные огурчики, а разобравшись с колорадским жуком, направить всю энергию на помидоры. В продолжение нашей рубрики «Семь кругов сада» мы ответим на самые наболевшие вопросы: можно и нужно ли срывать томаты зелеными в суровых сибирских условиях, как не потерять сейчас урожай и чем бороться с фитофторой?

Какие болезни поражают помидоры?

Для завязывания плодов к этому времени все необходимое было уже сделано, но это не гарантия отличного урожая. Помидоры могут уничтожить болезни и холод.

— Самая главная задача сейчас — предохранить растение от болезней, — рассказал корреспонденту НГС Юрий Фотев, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ЦСБС СО РАН. — Для этого есть достаточно безопасные препараты. Не советую использовать профессиональную химию, которая предназначена для работы в условиях тепличных комбинатов и хозяйств.

Чаще всего в открытом грунте помидоры в Сибири страдают из-за фитофторы.

Фитофтора, или фитофтороз, — заболевание растений, вызываемое Phytophthora infestans, способных к паразитическому образу жизни. Поражает пасленовые, землянику и огурцы.

— Фитофтороз — это заболевание, которое может привести к массовой порче и гибели урожая томатов. На плодах появляются расплывчатые пятна, которые очень быстро распространяются. А ликвидировать их, когда они появились, уже невозможно, потому что гриб развивается в тканях плода. Есть рекомендации прогревать пораженные плоды в течение нескольких минут при 60 градусах, но это рискованно. Томаты могут просто свариться, — объясняет эксперт.

Так же часто распространены еще два заболевания: альтернариоз и септориоз. В первом случае в углублении плодоножки появляются темно-бурые хорошо заметные пятна. Септориоз, как правило, встречается чаще на ранних сортах и иногда поражает всю надземную часть растения.

Альтернариоз — сухая пятнистость листьев, вызываемая грибами рода Alternaria tomatophila. Септориоз — белая пятнистость листьев, вызываемая несовершенным грибом Septoria lycopersici Speg.

— Эти три заболевания занимают примерно 90% от всех болезней томатов в Новосибирской области. Вирусные тоже вредоносные, но они постепенно сошли у нас на нет, — рассказал специалист. — В защищенном грунте, необогреваемых теплицах встречается еще и кладоспориоз — бурая пятнистость листьев. В отдельные годы в Новосибирской области серьезный вред томатам также наносит черная бактериальная пятнистость. Она развивается и на листьях, и на плодах. Но появляется она в годы с теплым и влажным июлем и августом.

В Новосибирской области в весенне-летних теплицах может встретиться и фузариоз: если не соблюдать севооборот, его возбудители легко перезимуют в грунте. Поэтому нужно соблюдать севооборот.

Фузариоз — заболевание, вызываемое грибом Fusarium. Начинается с потери тургора вершиной растения, пожелтения и усыхания нижних листьев. Вскоре куст увядает. Заболевание часто принимает хронический характер и длится несколько месяцев, вызывая снижение общего урожая.

Как справиться с болезнями?

Самое важное при опрыскивании — сделать так, чтобы препарат смачивал все листья полностью. Если будет обработана лишь часть, то инфекция сохранится и опасный процесс начнет развиваться с большей интенсивностью.

— Можно начинать обрабатывать кусты препаратами, в составе которых бактерия Bacillus subtilis. Они не являются панацеей при массовом распространении каких-либо грибковых заболеваний. Но тем не менее в начале распространения инфекций так называемых листовых пятнистостей могут оказать существенную помощь растениям.

Эффективны в использовании проверенные временем средства, например бордосская жидкость, которую применяют уже около 200 лет.

— У меня есть опасения, что некоторые дачники могут неправильно выдержать дозировку и нанести вред своему здоровью, если будут использовать появившиеся в большом количестве химические препараты. А озвученные выше средства достаточно эффективны. Самое главное при использовании разных препаратов — это добиться полного смачивания листьев.

Обмануть ненадолго грибковые болезни способны и народные средства — настои чеснока, лука, хвои, ели, сосны. Ими нужно хорошо опрыскать кусты.

— Они обманывают патогенные грибы, вводят в заблуждение. У этих патогенных микроорганизмов достаточно хорошо развита система узнавания растения. Фитофтора, например, на сосне не паразитирует или каких-то комнатных растениях. Она ищет именно пасленовые. Поэтому опрыскивание какими-либо настоями растений способно существенно затормозить инфекционный процесс, потому что патогенные микроорганизмы не смогут достаточно быстро найти питательный субстрат.

Не стесняйтесь срывать помидоры зелеными — они также полезны и вкусны, даже если и не созревают на корню

Не стесняйтесь срывать помидоры зелеными — они также полезны и вкусны, даже если и не созревают на корню

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Нужно ли подкармливать кусты?

Сейчас все силы растения идут на то, чтобы плоды хорошо созрели. Для этого в большом количестве нужны калий, азот и магний.

— Первый симптом недостатка магния — это межжилковая пятнистость на листьях. Ликвидировать его сложно, но можно растение подкормить. Кардинально сейчас увеличить величину урожая сложно, но сбалансированное питание с повышенной дозой калия и магния может помочь растениям, например древесная зола, удобрения. Они ликвидируют дефицит микроэлементов и вызывают повышенный отток метаболитов, накопленных в листьях, к точкам роста и плодам. Калийное и магниевое питание является обязательным, — объясняет Юрий Фотев.

С азотом же нужно быть очень аккуратными:

— Если листья желто-зеленые, то внекорневая подкормка мочевиной не повредит, а будет способствовать плодоношению — подстегивать фотосинтез, то есть листья будут более интенсивно работать. Но злоупотреблять азотными удобрениями не стоит, потому что могут накопиться нитраты.

Почему помидоры деформируются?

Многие новосибирцы сталкиваются с тем, что помидор на кусте вырос странной формы. Изменения могут быть любыми: от сморщенности до трещин.

Сейчас с томатами сделать уже ничего нельзя. Но на следующий год стоит помнить: у пчел должен быть полноценный доступ к цветам. Недостаточность опыления приводит к тому, что у сортов, склонных к деформированию, получаются такие некрасивые помидоры.

Рвать зелеными или не рвать?

Суровый сибирский климат не позволяет помидорам полноценно вызревать в открытом грунте. Жаркое лето, может, и даст возможность полакомиться ими, но тепла у нас обычно мало.

Дозаривание томатов — прием доведения недозрелых помидоров до их зрелого состояния вне куста. Плоды собирают и укладывают в сухое место комнатной температуры.

— В Сибири сбор зеленых помидоров — нормальная практика. Такие плоды большинства сортов спокойно созревают вне куста. Как правило, это не приводит к существенному ухудшению пищевых качеств, — объясняет эксперт. — При этом снижается количество сахаров в них. Плоды, которые созрели на растениях, обладают неполным набором полезных пищевых качеств, но это лучше, чем потерять урожай.

Из-за холодной весны и начала лета первое соцветие обычно не успевает сформировать плоды, и всё цветение переносится на июль.

— А у томатов от цветения до созревания проходит в среднем от 50 до 60 дней, поэтому приходится их дозаривать. Лучшие условия — это комнатная температура, сухое помещение. За 2 недели плоды замечательно созреют.

Что еще почитать про сад и огород


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