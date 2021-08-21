Рвите зелеными: когда и как собирать помидоры, чтобы не потерять урожай, и что делать с фитофторой

Агроном рассказал, как защитить помидоры от фитофторы
Август — один из самых любимых месяцев дачников. Уже вовсю можно есть свежие собственноручно выращенные огурчики, а разобравшись с колорадским жуком, направить всю энергию на помидоры. В продолжение нашей рубрики «Семь кругов сада» мы ответим на самые наболевшие вопросы: можно и нужно ли срывать томаты зелеными в суровых сибирских условиях, как не потерять сейчас урожай и чем бороться с фитофторой?
Какие болезни поражают помидоры?
Для завязывания плодов к этому времени все необходимое было уже сделано, но это не гарантия отличного урожая. Помидоры могут уничтожить болезни и холод.
— Самая главная задача сейчас — предохранить растение от болезней, — рассказал корреспонденту НГС Юрий Фотев, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ЦСБС СО РАН. — Для этого есть достаточно безопасные препараты. Не советую использовать профессиональную химию, которая предназначена для работы в условиях тепличных комбинатов и хозяйств.
Чаще всего в открытом грунте помидоры в Сибири страдают из-за фитофторы.
Фитофтора, или фитофтороз, — заболевание растений, вызываемое Phytophthora infestans, способных к паразитическому образу жизни. Поражает пасленовые, землянику и огурцы.
— Фитофтороз — это заболевание, которое может привести к массовой порче и гибели урожая томатов. На плодах появляются расплывчатые пятна, которые очень быстро распространяются. А ликвидировать их, когда они появились, уже невозможно, потому что гриб развивается в тканях плода. Есть рекомендации прогревать пораженные плоды в течение нескольких минут при 60 градусах, но это рискованно. Томаты могут просто свариться, — объясняет эксперт.
Так же часто распространены еще два заболевания: альтернариоз и септориоз. В первом случае в углублении плодоножки появляются темно-бурые хорошо заметные пятна. Септориоз, как правило, встречается чаще на ранних сортах и иногда поражает всю надземную часть растения.
Альтернариоз — сухая пятнистость листьев, вызываемая грибами рода Alternaria tomatophila. Септориоз — белая пятнистость листьев, вызываемая несовершенным грибом Septoria lycopersici Speg.
— Эти три заболевания занимают примерно 90% от всех болезней томатов в Новосибирской области. Вирусные тоже вредоносные, но они постепенно сошли у нас на нет, — рассказал специалист. — В защищенном грунте, необогреваемых теплицах встречается еще и кладоспориоз — бурая пятнистость листьев. В отдельные годы в Новосибирской области серьезный вред томатам также наносит черная бактериальная пятнистость. Она развивается и на листьях, и на плодах. Но появляется она в годы с теплым и влажным июлем и августом.
В Новосибирской области в весенне-летних теплицах может встретиться и фузариоз: если не соблюдать севооборот, его возбудители легко перезимуют в грунте. Поэтому нужно соблюдать севооборот.
Фузариоз — заболевание, вызываемое грибом Fusarium. Начинается с потери тургора вершиной растения, пожелтения и усыхания нижних листьев. Вскоре куст увядает. Заболевание часто принимает хронический характер и длится несколько месяцев, вызывая снижение общего урожая.
Как справиться с болезнями?
Самое важное при опрыскивании — сделать так, чтобы препарат смачивал все листья полностью. Если будет обработана лишь часть, то инфекция сохранится и опасный процесс начнет развиваться с большей интенсивностью.
— Можно начинать обрабатывать кусты препаратами, в составе которых бактерия Bacillus subtilis. Они не являются панацеей при массовом распространении каких-либо грибковых заболеваний. Но тем не менее в начале распространения инфекций так называемых листовых пятнистостей могут оказать существенную помощь растениям.
Эффективны в использовании проверенные временем средства, например бордосская жидкость, которую применяют уже около 200 лет.
— У меня есть опасения, что некоторые дачники могут неправильно выдержать дозировку и нанести вред своему здоровью, если будут использовать появившиеся в большом количестве химические препараты. А озвученные выше средства достаточно эффективны. Самое главное при использовании разных препаратов — это добиться полного смачивания листьев.
Обмануть ненадолго грибковые болезни способны и народные средства — настои чеснока, лука, хвои, ели, сосны. Ими нужно хорошо опрыскать кусты.
— Они обманывают патогенные грибы, вводят в заблуждение. У этих патогенных микроорганизмов достаточно хорошо развита система узнавания растения. Фитофтора, например, на сосне не паразитирует или каких-то комнатных растениях. Она ищет именно пасленовые. Поэтому опрыскивание какими-либо настоями растений способно существенно затормозить инфекционный процесс, потому что патогенные микроорганизмы не смогут достаточно быстро найти питательный субстрат.
Нужно ли подкармливать кусты?
Сейчас все силы растения идут на то, чтобы плоды хорошо созрели. Для этого в большом количестве нужны калий, азот и магний.
— Первый симптом недостатка магния — это межжилковая пятнистость на листьях. Ликвидировать его сложно, но можно растение подкормить. Кардинально сейчас увеличить величину урожая сложно, но сбалансированное питание с повышенной дозой калия и магния может помочь растениям, например древесная зола, удобрения. Они ликвидируют дефицит микроэлементов и вызывают повышенный отток метаболитов, накопленных в листьях, к точкам роста и плодам. Калийное и магниевое питание является обязательным, — объясняет Юрий Фотев.
С азотом же нужно быть очень аккуратными:
— Если листья желто-зеленые, то внекорневая подкормка мочевиной не повредит, а будет способствовать плодоношению — подстегивать фотосинтез, то есть листья будут более интенсивно работать. Но злоупотреблять азотными удобрениями не стоит, потому что могут накопиться нитраты.
Почему помидоры деформируются?
Многие новосибирцы сталкиваются с тем, что помидор на кусте вырос странной формы. Изменения могут быть любыми: от сморщенности до трещин.
Сейчас с томатами сделать уже ничего нельзя. Но на следующий год стоит помнить: у пчел должен быть полноценный доступ к цветам. Недостаточность опыления приводит к тому, что у сортов, склонных к деформированию, получаются такие некрасивые помидоры.
Рвать зелеными или не рвать?
Суровый сибирский климат не позволяет помидорам полноценно вызревать в открытом грунте. Жаркое лето, может, и даст возможность полакомиться ими, но тепла у нас обычно мало.
Дозаривание томатов — прием доведения недозрелых помидоров до их зрелого состояния вне куста. Плоды собирают и укладывают в сухое место комнатной температуры.
— В Сибири сбор зеленых помидоров — нормальная практика. Такие плоды большинства сортов спокойно созревают вне куста. Как правило, это не приводит к существенному ухудшению пищевых качеств, — объясняет эксперт. — При этом снижается количество сахаров в них. Плоды, которые созрели на растениях, обладают неполным набором полезных пищевых качеств, но это лучше, чем потерять урожай.
Из-за холодной весны и начала лета первое соцветие обычно не успевает сформировать плоды, и всё цветение переносится на июль.
— А у томатов от цветения до созревания проходит в среднем от 50 до 60 дней, поэтому приходится их дозаривать. Лучшие условия — это комнатная температура, сухое помещение. За 2 недели плоды замечательно созреют.
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