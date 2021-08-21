Рвите зелеными: когда и как собирать помидоры, чтобы не потерять урожай, и что делать с фитофторой

— Самая главная задача сейчас — предохранить растение от болезней, — рассказал корреспонденту НГС Юрий Фотев, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ЦСБС СО РАН. — Для этого есть достаточно безопасные препараты. Не советую использовать профессиональную химию, которая предназначена для работы в условиях тепличных комбинатов и хозяйств.

Чаще всего в открытом грунте помидоры в Сибири страдают из-за фитофторы.

Фитофтора, или фитофтороз, — заболевание растений, вызываемое Phytophthora infestans, способных к паразитическому образу жизни. Поражает пасленовые, землянику и огурцы.

— Фитофтороз — это заболевание, которое может привести к массовой порче и гибели урожая томатов. На плодах появляются расплывчатые пятна, которые очень быстро распространяются. А ликвидировать их, когда они появились, уже невозможно, потому что гриб развивается в тканях плода. Есть рекомендации прогревать пораженные плоды в течение нескольких минут при 60 градусах, но это рискованно. Томаты могут просто свариться, — объясняет эксперт.