Желтеют и горчат: чем сейчас подкормить огурцы, чтобы получить огромный урожай и не потерять его

Огурцы очень не любят излишнюю сырость и туманы, которыми так славится август в Сибири.

— Если огурцы растут в теплице, то не нужно закрывать ее на ночь, потому что излишняя сырость может серьезно негативно повлиять не плодоношение и даже загубить растение. Я не закрываю теплицу вплоть до сентября, — рассказала корреспонденту НГС Наталья Иванцова, руководитель новосибирского садового центра природного земледелия «Сияние». — Если огурцы растут на улице, то лучше всего набросить на них укрывной материал, приоткрыв его по бокам. То есть у вас получится такая своеобразная крыша, которая не позволит туманам оседать на растениях.

Огурцы при этом — очень влаголюбивые растения, поэтому ни в коем случае нельзя оставлять их без полива в засушливую погоду.

— Горький огурец получается, если растению не хватает влаги. Есть изначально сорта с отсутствием горечи, но даже они могут разочаровать своим вкусом при недостаточном поливе. Здесь важно соблюсти баланс — почва должна быть влажной, но не как на болоте.