Желтеют и горчат: чем сейчас подкормить огурцы, чтобы получить огромный урожай и не потерять его

Сибирячка рассказала, как ухаживать за огурцами до осени
Новосибирцы сейчас активно закатывают огурцы на зиму и думают, как сделать так, чтобы урожай продержался как можно дольше. В продолжение нашей рубрики «Семь кругов сада» рассказываем, что делать с этим растением в августе. Почему раньше времени пожелтели листья? Отчего плоды не хотят завязываться? Что делать, если основание растения начало гнить, а сами плоды получаются страшненькими? Отвечаем на эти вопросы с экспертом. Следуйте нашим советам и будете собирать огурцы до серьезных холодов.
Самое главное сейчас — сделать так, чтобы огурцы продолжили успешно плодоносить. В августе из-за перепадов температур и несвоевременного ухода люди очень часто теряют много урожая — огурцы деформируются, листья желтеют, а плоды начинают горчить.
Огурцы очень не любят излишнюю сырость и туманы, которыми так славится август в Сибири.
— Если огурцы растут в теплице, то не нужно закрывать ее на ночь, потому что излишняя сырость может серьезно негативно повлиять не плодоношение и даже загубить растение. Я не закрываю теплицу вплоть до сентября, — рассказала корреспонденту НГС Наталья Иванцова, руководитель новосибирского садового центра природного земледелия «Сияние». — Если огурцы растут на улице, то лучше всего набросить на них укрывной материал, приоткрыв его по бокам. То есть у вас получится такая своеобразная крыша, которая не позволит туманам оседать на растениях.
Огурцы при этом — очень влаголюбивые растения, поэтому ни в коем случае нельзя оставлять их без полива в засушливую погоду.
— Горький огурец получается, если растению не хватает влаги. Есть изначально сорта с отсутствием горечи, но даже они могут разочаровать своим вкусом при недостаточном поливе. Здесь важно соблюсти баланс — почва должна быть влажной, но не как на болоте.
Почему на огурцах желтеют листья?
Очень часто садоводы сталкиваются с тем, что на огурцах желтеют листья. Причина обычно очень проста — вы посадили их слишком близко друг другу. При этом листья и побеги не нужно просто обрывать — так вы можете повредить растение!
— Отрежьте лишние побеги, чтобы растение не загущалось. Также идеально убрать
Огурцы — однолетнее растение, поэтому перед любым садоводом совсем скоро встанет вопрос, где и как его лучше посадить в следующем году. Планирование обычно делается осенью, чтобы сразу определиться с расположением всех культур на участке. Также это необходимо для качественной подкормки и подготовки почвы.
— Плодоношение обычно заканчивается к сентябрю, если огурцы растут на улице. Нежелательно их выращивать на одном месте несколько лет, потому что из-за этого накапливаются болезни. Поэтому нужно либо соблюдать севооборот, либо делать теплую грядку, — рассказала Наталья Иванцова.
Если у вас одна теплица и садить огурцы в разных частях огорода нет возможности, то используйте «теплую грядку». Нудно убрать грунт, в котором росли огурцы. Здесь это будет легко, так как под огурцы закладывается компост. На это же место вы снова накладываете траву, делаете в ней лунки, в которые засыпаете свежий компост.
— В этом случае у вас не будет проблем с огурцами от несоблюдения севооборота. Болезни не накопятся, грунт всегда свежий. И в весеннее время он будет очень теплый, а питания хватит на всё лето, — объяснила эксперт.
При посадке огурцов помните, что загущение — враг хорошего урожая. Солнца должно быть достаточно всему растению, а подвязывайте его так высоко, насколько это возможно. Тогда плодоношение, закончившееся снизу, перейдет на верх.
Чем подкормить огурцы, и почему плоды могут деформироваться?
Урожайность огурцов напрямую зависит от питания растения. Больше всего эта культура нуждается в азоте, калии и фосфоре. Азот отвечает за образование зеленой массы, калий стимулирует созревание плодов, а фосфор способствует развитию и здоровой работе корневой системы. Всего огурец нуждается в более 50 макро- и микроэлементах, и каждый из них по своему важен.
— Огурцы — очень прожорливая культура, которая быстро всё вытягивает из почвы, поэтому грунт должен быть питательным. Растение лучше всего подкармливать настоем конского навоза и биогумусом. Мы также добавляем бактерии, чтобы всё это усваивалось лучше. Также поджигаем таблетку «парник» с микроэлементами и углекислым газом, — перечисляет эксперт. — Хорошая почва — всегда залог хорошего урожая. Всегда мульчирую почву огурцов, закрываю травой. Они очень любят мульчу крапивы, потому что в ней богатое питание.
Эксперт не советует использовать химические добавки, которые сейчас активно предлагают в магазинах. С их помощью очень сложно подобрать сбалансированное питание для растения.
— Мы можем в супермаркетах купить такие огурцы обработанные. Они не такие вкусные. И, заботясь о своем здоровье, все-таки хочется выращивать более экологичные продукты. Вполне достаточно биологических удобрений. Огурцы могут деформироваться от нехватки азота или микроэлементов. Когда они начинают плодоносить, я поливаю растения зольными растворами, чтобы было достаточно калия. Так как у меня хороший грунт, то недостатка азота нет. С его внесением нужно быть очень аккуратными — можно легко перекормить. Мы не пользуемся мочевиной, достаточно естественных подкормок.
Раз в две недели вносите в землю конский навоз, он есть и в гранулированном виде, также к нему нужны настой биогумуса и бактерии для лучшего усваивания и подавления развития болезнетворной флоры.
Болезни, которые поражают огурцы
При очень сухом воздухе в огурцах заводится паутинный клещ. Спастись от него можно очень легко — поддерживать влажность в воздухе и опрыскивать водой растение.
— И если он уже завелся, то мы обрабатываем растения «Фитовермом» в хорошей концентрации
От загущенности, переливов и постного грунта может развиться корневая гниль. С этим можно бороться, подсыпав у стволов песок или вермикулит (минерал) — они впитают лишнюю влагу. А если присыпать растения золой, то она затормозит процессы гниения.
— Нужно обеспечивать проветривание огурца у корня. Иначе также его может поразить кладоспориоз — его вызывает грибок, очень устойчивый к неблагоприятным условиям среды, — добавила Наталья Иванцова.
Она не советует оставлять огурцы на семена — хорошего урожая с такого посадочного материала потом не получить.
— Нам всем хочется, чтобы в одном огурце было сразу несколько качеств. Чтобы они плодоносили с конца мая и до снега, чтобы в пучках было
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