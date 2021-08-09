8 распространенных болезней томатов, и как с ними бороться

Помидоры на садовом участке — хуже детей. Они то и дело начинают болеть, а что с ними случилось и как это всё лечить — не сразу разберешься.
Вместе с агрономами мы нашли самые распространенные томатные заболевания и выяснили, как с ними бороться. Что делать, если стебли и листья вдруг покрываются черными пятнами? О чем говорят скрученные листья и почерневшие помидоры? И в каких случаях спасет только уничтожение урожая, а когда достаточно пары нехитрых приемов? Сейчас на всё и ответим.
Фузариоз
Фузариозное увядание может поразить томаты в любом возрасте. Его причиной становятся споры грибка, которые растение получает из грунта, либо зараженный семенной материал.
Симптомы фузариозного увядания:
- увядание листьев, начиная с нижних, так как споры проникают через корневую систему и продвигаются вверх;
- листья, которых не коснулось увядание, по краю становятся водянистыми;
- если выкопать куст томата, видны гниющие пораженные корни;
- листья могут желтеть, или на них образуются пятна желтого цвета;
- томаты выглядят так, как будто кустам не хватает полива: листья поникают;
- на поверхности кустов может появиться белый налет (если влажность воздуха около 100%);
- кусты помидор быстро гибнут из-за токсических веществ, выделяемых возбудителем, и из-за поражения тканей.
На начальных стадиях заболевания или при выявлении хотя бы одного больного куста томатов необходима многократная обработка фунгицидом. Больное растение нужно сразу же удалить из общей посадки. При сильном поражении и массовом развитии фузариоз вылечить невозможно.
— Как профилактические меры против этой болезни томата надо применять глубокую обработку и перекапывание почвы, потому что споры могут сохранять способность к прорастанию долгие годы, — говорит агроном-плодоовощевод Марина Ковалёва. — Самое важное — использовать здоровую, незараженную рассаду или семена томатов. На скорость развития грибка фузариума, вызывающего заболевание, влияет кислотность субстрата. При рН 6,5–7,0 грибок развивается медленнее, чем при более кислых почвах.
Вершинная гниль
Это заболевание проявляется вдавленными пятнами на верхушках плодов, которые в дальнейшем начинают размягчаться и гнить. Скорее всего, они не успеют созреть и опадут. Лучше такие растения убрать, чтобы они не заразили другие. Специалисты Россельхознадзора рекомендуют следить за почвой: вершинная гниль развивается на засоленных почвах и на тех, где слишком мало (или слишком много) кальция. Если регулярно вносить фосфорно-калийные удобрения, томаты будут устойчивы к возбудителю вершинной гнили.
Вирусные заболевания
Одно из наиболее опасных вирусных заболеваний томатов — вирус мозаики пепино. Его типичные симптомы — мраморность плодов, крапивовидность верхушек, желтые пятна на листьях, мозаичность листа и коричневение чашечки. Из-за вируса томаты неравномерно созревают, трескаются, вырастают маленькими и вообще теряют в качестве. По подсчетам Россельхознадзора, в среднем потери качества колеблются в пределах 4–15%, а потери продукции у агропроизводителей достигают 12%. Но не один только вирус мозаики пепино вредит помидорам.
Другая заразная и очень опасная вирусная болезнь — столбур. Начинается она с того, что верхушка стебля розовеет, листья приобретают фиолетовый оттенок и складываются вокруг главной жилки, чашелистики срастаются между собой, пестик деформируется, тычинки цветков усыхают. Плоды при этом становятся «деревянными» и, конечно, несъедобными. Обычно грядки, зараженные этой болезнью, теряют до 40% урожая. Томаты болеют столбуром в очень жаркое лето. Чтобы защитить от него посадки, старайтесь высаживать рассаду в теплицу пораньше и удалять многолетние сорняки, особенно вьюнки, повилику, цикорий и молочай.
Корневая гниль
Очень часто от корневых и прикорневых гнилей страдает и рассада, и сформировавшиеся томаты. Если вы видите, что они медленно развиваются, а нижние листья желтеют и увядают, есть вероятность, что поражена часть корня. Вот почему это могло произойти:
- использование зараженного грунта и недозревшего компоста для выращивания рассады;
- загущенные посадки и чрезмерный полив;
- недостаточно рыхлая земля для рассады.
Если вы обнаружили подгнившие корешки, не выбрасывайте растение — с проблемой можно справиться с помощью биофунгицидов. Тем более что на стебле томата новые корни отрастают очень быстро.
— Часто гнилью поражается только небольшая часть корня, которую можно удалить, — говорит Виталий Бубнов. — Оборвите также несколько нижних листьев. Приготовьте раствор биофунгицида — например, на основе гриба триходерма — и поставьте в него больные кусты на 20–30 минут. Подготовьте посадочные лунки, полейте их раствором биофунгицида и посадите растение, заглубив большую часть его стебля. Землю вокруг томатов желательно замульчировать, чтобы влага испарялась медленнее, а полезные почвенные бактерии и грибы размножались быстрее.
— Если стебель томата поражен у самой поверхности почвы, куст можно спасти черенкованием, — говорит агроном-плодоовощевод Марина Ковалёва. — Срежьте верхушку высотой 15–20 см, удалите нижние листья и первую кисть с бутонами или завязями и поставьте черенок в банку с водой. Приблизительно через неделю у черенков появятся новые корни, и томаты можно будет высадить на грядку в лунки, политые биофунгицидом. Можно поступить по-другому: срезанные черенки замочить в растворе стимулятора корнеобразования на шесть часов и после этого высадить томаты в контейнеры или на грядку, прикрыв посадки спанбондом.
Фитофтороз
Это самая распространенная болезнь томатов грибкового происхождения, которая поражает всё растение. Особенно опасен фитофтороз для сортов томатов позднего срока созревания. До ранних и среднеспелых сортов фитофтороз обычно не успевает добраться, потому что томаты успевают созреть раньше, чем их поразит грибок. Фитофтороз легко определить по коричневым пятнам на листьях, стеблях и плодах, которые расползаются прямо на глазах. Кроме этого, распознать фитофтороз можно по таким признакам:
- белый налет спор на стеблях и листьях;
- бурые подкожные пятна на зеленом плоде;
- плоды сначала твердые, как камни, а потом снова становятся мягкими.
При первом признаке болезни эксперты советуют удалить больное растение и уничтожить за границами участка — закопать или сжечь. Остальные томаты надо опрыскать бордоской жидкостью 1%. Если год влажный, повторите опрыскивание несколько раз с интервалом 10–12 дней.
— Бороться с фитофторой нужно заранее, проводить профилактику. Если поражение небольшое, нужно немедленно приступать к обработке фунгицидами, — говорит агроном Виталий Бубнов. — Особенно важно обрабатывать нижнюю часть листа. Обязательно удаляйте пораженные листья томатов. Не допускайте загущения и правильно формируйте томатный куст. Организуйте проветривание теплицы, чтобы не скапливался конденсат. Возбудители фитофтороза развиваются в капельках воды. Поэтому не допускайте попадания влаги на листья. Конденсат можно улавливать, подвешивая под потолок спанбонд или марлю. Поливайте растения только под корень.
Фитофтороза томатов можно избежать, если соблюдать правила высадки:
- высаживать томаты подальше от посадок картофеля, который является первичным носителем инфекции;
- глубоко перекапывать почву перед посадкой томатов;
- обнаружив первые пораженные растения, удалить их;
- обрабатывать растения в целях профилактики 1%-ым раствором бордоской жидкости;
- при поливе следить, чтобы вода не попадала на листья, стараться поливать под корень;
- во время снижения температуры полив свести к минимуму или прекратить;
- использовать устойчивые к фитофторозу сорта и гибриды томатов.
Антракноз
Антракноз поражает плоды томатов. Они покрываются небольшими хаотично расположенными пятнами, вдавленными внутрь плода. Первоначально пятна не сильно отличаются цветом от помидора, но со временем становятся темными.
Если заметили их на помидорах, обработайте зараженные томаты соединениями, содержащими серу или медь. Профилактика этой болезни сводится к обработке семян перед высадкой, использованию стойких сортов томатов и профилактической обработке фунгицидными средствами и препаратами, содержащими серу.
Мучнистая роса
Мучнистую росу вызывают два разных вида грибка, но основной симптом один — белый или сероватый мучнистый налет. Так развивается спороношение грибка, которое может покрывать только верхнюю поверхность или обе поверхности листовой пластинки. Для профилактики и борьбы с этой болезнью используют фунгициды.
Кладоспориоз (бурая пятнистость)
Вместе с цветением и плодоношением помидоров на нижних листьях появляются странные нечеткие светло-желтые пятна? Это верный признак кладоспориоза. Проверьте нижнюю сторону листа. Если там есть серый налет (а, скорее всего, он там есть), это грибные споры. Очень скоро все листья помидоров, кроме самых верхних, станут бурыми, скрутятся и засохнут. Если ничего не делать, растение погибнет.
Благоприятные условия для развития бурой пятнистости:
- высокая влажность;
- резкое изменение температуры от холода до +20 и выше;
- особенно быстро бурая пятнистость развивается в теплицах.
СЮЖЕТ
Специалисты рекомендуют почаще проветривать теплицу, чтобы влажность держалась на уровне 60–70%. Удаляйте нижние листья и чередуйте посадки, чтобы повысить плодородие почвы и защитить растения от вредителей и болезней.