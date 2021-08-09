8 распространенных болезней томатов, и как с ними бороться

Помидоры на садовом участке — хуже детей. Они то и дело начинают болеть, а что с ними случилось и как это всё лечить — не сразу разберешься.



Вместе с агрономами мы нашли самые распространенные томатные заболевания и выяснили, как с ними бороться. Что делать, если стебли и листья вдруг покрываются черными пятнами? О чем говорят скрученные листья и почерневшие помидоры? И в каких случаях спасет только уничтожение урожая, а когда достаточно пары нехитрых приемов? Сейчас на всё и ответим.

