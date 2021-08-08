Как семья агрономов создала в Сибири необычный сад и превратила его в настоящий бизнес

В Новосибирске семья агрономов создала за 17 лет необычный сад
Многие дачники наверняка видели по телевизору выступления новосибирского агронома Людмилы Шубиной — по каким только каналам не показывали ее дачно-огородные советы. К тому же сибирячка ведет и свой канал — на YouTube. Вместе с супругом Юрием она создала удивительный сад, который сейчас кормит их семью и помогает зарабатывать. Журналист НГС Мария Тищенко побывала в гостях у известных специалистов в области сельского хозяйства и посмотрела, какие сорта растений им удалось вывести самостоятельно. Как в Сибири пытаются вырастить южную плодоносящую лиану и необычные тайские арбузы — читайте в нашем сегодняшнем репортаже.
«Знали, что у наших коллег скромные пенсии»
Людмила Шубина — опытный агроном из Новосибирска и кандидат сельскохозяйственных наук, которую знают далеко за пределами города. С мужем Юрием они много лет работали в этой сфере, а перед выходом на пенсию решили создать свои сад и хозяйство, которые будут кормить не только их семью, но и других людей, и станут полноценным хорошим бизнесом. В этом году «Саду Шубиной» исполнится 17 лет.
— Мы знали, что пенсии наших коллег весьма скромные, поэтому решили открыть свое дело. И в общем-то в нем преуспели. У нас сейчас на постоянной основе трудится 10 человек, но в сезон количество сотрудников утраивается. Наш сад ориентирован на то, чтобы оказывать помощь, содействие дачникам, садоводам, фермерам в выращивании рассады, саженцев. Полезная площадь сада — около 4 гектаров, и 5 тысяч квадратных метров защищенного грунта — теплиц. Основной доход мы получаем с продажи саженцев и рассады, а потом уже ягод и овощей, — рассказывает Людмила Шубина.
Рассаду здесь выращивают всевозможную: капусту, перцы, баклажаны и так далее. А также овощи и цветы.
— Даже такие простые, казалось бы, вещи, как петрушка, лук-порей... Мы стараемся сделать так, чтобы человек в одном месте купил всё необходимое. Из плодово-ягодных культур у нас около 15 сортов смородины, около 20 — яблонь, 10 — груш, 60 — винограда. Мы прекрасно понимаем, что наш покупатель не очень обеспечен: садоводы-огородники — это в основном пенсионеры, которые получают около 10 тысяч в месяц. Мы держим цены предельно низкими и редко их повышаем, — говорит Людмила Шубина.
Например, 300 рублей стоят кустарники, 700 — яблони и груши, 30 — помидоры, 15 — цветочная рассада. Каждое желание повысить цену хотя бы на 5 рублей в семье Шубиных тщательно обдумывают. С одной стороны, хочется позаботиться о покупателях, с другой стороны, постоянно поднимаются цены на газ, электричество, воду.
— Казалось бы, что такое 5 рублей? Но приходит бабушка, видит, что подорожало, и всё — не берет. У нас капуста стоила 5 рублей — таких цен уже нет, мы подняли до 10 и проиграли. По 5 рублей капуста разбиралась, а по 10 у нас зависла. Мы ходим по лезвию ножа, поэтому очень аккуратно подходим к ценообразованию. Иногда нам бывает невыгодно продавать что-то. Например, видите, люди понесли смородину: нам иногда проще ее оставить на кустах, чтобы птички съели, но мы знаем, что эти люди — наши клиенты. Поэтому идем, собираем эту ягоду в знак благодарности, чтобы эти люди звонили нам и записывались, — признаётся хозяйка сада.
Хотя, по ее словам, одному человеку за сбор ягод нужно заплатить 1500 рублей в день, а ягод купили, например, на 1200 — четыре блистера по 300 рублей. При этом собирали ягоды четыре человека.
— Но мы заработаем за счет других культур, а это наши плюшки, как сейчас говорят. Часто даем рассаду в подарок: вижу, что человек три берет, а я ему еще 10 дам. Думаешь, если он три берет, значит, у него денег в кошельке мало. Это жизнь. Нужно как-то между деньгами и людьми в жизни лавировать, чтобы и у нас деньги были, и у клиентов они не иссякали, — рассуждает Людмила Шубина.
«Я глава юридически, а он — голова»
На заработанные деньги супруги сделали в своем хозяйстве асфальтированные дороги, построили семь теплиц, лабораторно-хозяйственный корпус, саженцехранилище, почвенный цех, хозяйственный блок и другие вспомогательные объекты. Всем этим занимается муж — Юрий Шубин. Но у семьи есть и дальнейшие планы, например сделать на территории хозяйства фонтан, применить ландшафтный дизайн и украсить деревья.
— Я люблю цветы, — говорит Людмила Шубина. — Мы стараемся украсить сад как можем. Сейчас такие времена, что удивить человека чем-то очень сложно: всё культурно, всё красиво, а у нас так по-деревенски. Мы очень много строим. Муж занимается развитием нашего производства. Всё, что мы построили за 17 лет, это его рук творения — лабораторно-хозяйственный комплекс, все теплицы, гараж.
Всё сделано благодаря тому, что в хозяйстве есть мужчина, подчеркивает Людмила Шубина:
— Я глава юридически, а он — голова, которая полностью отвечает за наше развитие. Несмотря на то, что мы весьма солидного возраста, мы смотрим вперед и стараемся планы на 5–6 лет строить. За нами есть последователи: с нами работает наша средняя дочь, еще одна дочь, помогает и сын.
Людмила Шубина очень хвалит свой коллектив, который им удалось собрать за эти годы, и уточняет, что люди с намерением заработать здесь легкие деньги у них не задерживаются, остаются — единомышленники. Большая часть коллектива — это женщины.
— Все преданы своему делу. Может быть, они и не хотели работать в сельском хозяйстве, но так случилось, что работают. Я благодарна людям, которые окружают меня. Я уже человек возрастной, не в состоянии много работать, поэтому они создают красоту здесь, — показывает Людмила Шубина на цветы вокруг беседки, в которой мы сидим.
Пока мы разговариваем, к нам подходит женщина и спрашивает:
— Извините, а вот эти маленькие — это перчик горький?
— Да, перчик под названием «шу», — отвечает Людмила.
— Как ваша фамилия? — уточняет посетительница. — Вы же Шубина?
— Конечно, Шубина.
— Я вас первый раз вижу, — радуется женщина. — Только на фотографии видела.
Шубины занимаются не только овощами, ягодами и фруктами, но и держат коз — для себя, чтобы пить парное натуральное молоко.
— Завели их, потому что молоко, которое продают в магазине, зачастую нельзя употреблять в пищу. Магазинное я практически не ем: пью парное молоко, ем овощи и ягоды, покупаем лишь хлеб, да иногда хочется карамелек простых. Раньше мы держали пчел, но в этом году они погибли, к сожалению. А всё, что у нас растет, вкусное, чистое и съедобное. Мы не применяем никаких химических препаратов в борьбе с вредителями, — говорит Людмила Шубина.
Агроном взяла с собой в беседку сморщенное яблоко и обратила мое внимание на него:
— Знаете, сколько времени хранится это яблоко? Сын привез мне его в апреле. Три с половиной месяца оно лежит у меня на столе. Не портится, не гниет, только сморщивается и сморщивается. Поэтому сразу напрашивается вопрос, что же в нем такого содержится, что оно не гниет?! Это еда Франкенштейна. И если сейчас зайти в магазин, то, конечно, всего много, но по-хорошему ее нужно с осторожностью есть. Это я вам говорю как агроном, поскольку знаю, насколько велика химизация.
Людмила Шубина добавляет, что привозной виноград обрабатывают химическими веществами до 18 раз, а потом еще и при транспортировке:
— Это и побудило к тому, чтобы я начала выращивать виноград. У меня трое детей и пятеро внуков — я хочу, чтобы они ели экологически чистые продукты.
«Наш виноград ранний, очень урожайный»
Из беседки мы направляемся с Людмилой Шубиной на экскурсию по территории их хозяйства. Первым делом она показывает мне виноград.
— Последние 10 лет мы ведем активную пропаганду выращивания винограда в сибирском климате. Я не первопроходец, до меня было много виноградарей, в том числе в Краснообске. Мне нравится эта культура. Наша гибридная форма винограда ранняя, очень урожайная, у нее хорошая лоза, и она подходит для нашего климата. Виноград был получен путем посева семян из крупноплодного сорта в 2012 году, то есть уже 9 лет он у нас на испытании. Это гибрид, — объясняет Людмила Шубина.
Виноград Людмила Шубина купила в Таиланде, вынула семечки и получила 16 сеянцев, из которых отобрала один, удовлетворяющий по вкусу, скороспелости, созреванию лозы. Пока виноград имеет номер 10.12. Агроном думает, что они не будут заявлять этот сорт ни в какие реестры, а оставят для себя.
В теплицах много сортов винограда — и зеленого, и черного. Некоторые ветки спускаются вниз с огромным количеством ягод.
Любопытно тут посмотреть и на арбузы — в теплице они интересно подвешены в сетке, а не лежат на земле. Среди них тоже есть интересный сорт, семеноводством которого занимается агроном.
— Удивительный желтый арбуз я впервые съела на острове Самуи в Таиланде. Его нигде невозможно купить, даже сейчас в Таиланде. Тонкокорый с очень мелкими семенами — не маковое зерно, но похоже. Я привезла его сюда, и с тех пор 15 лет мы ведем семеноводство. Этот арбуз не транспортабельный из-за тонкой корочки, — вспоминает историю его появления хозяйка.
Людмила Шубина говорит, что еще она активно занимается выведением своего лука-шалота:
— Я привожу лук-шалот из путешествий — из Венгрии, Индии — и провожу отдаленную гибридизацию, чтобы получить местную популяцию, которая будет с успехом выращиваться у нас, чтобы лук был не острым, а сладким. Как-то на одной из ярмарок для садоводов-огородников в выставочном центре ко мне подошла бабушка и отдала две луковицы, сказав: «Это лук очень хороший, пожалуйста, размножьте». Мы его сохранили и сделали гибридизацию. Было две луковицы, прошло 10 лет упорного размножения, и он у нас сейчас растет на гектаре. Этот лук архангельский, из монастыря. Он семейный: одна луковица дает 5–7, а иногда и 10 луковиц. У него высокая устойчивость к вредителям. И я веду селекцию на сладость.
Этот лук Людмила Шубина уже по традиции раздает по две луковицы другим людям — приносит мешочек на лекции в клуб садоводов.
Этот год, по словам Людмилы Шубиной, был не очень хорошим для зимовки: сильно подмерзли яблони, груши, некоторые сорта смородины. Поэтому она всем советует ориентироваться на районированные сорта — такие, которые при любых условиях перезимуют и дадут достаточный урожай.
— Правда, перечень районированных сортов яблонь, груш невелик, плоды у них меньше. Люди на этом обжигаются: покупают деревья с крупными плодами, два-три года получают такой урожай, а потом теряют полностью дерево, — замечает опытный садовод.
«Мощь этого растения я впервые увидела в Греции»
Мы заглядываем в другие теплицы, где растут огурцы, помидоры, перцы, капуста. В одной из них Людмила Шубина показывает какую-то лиану с темными листьями и спрашивает:
— Знаете, что это? Потрогайте стволик, вам будет подсказка.
— Киви? — угадываю я.
— Да. Мощь этого растения я впервые увидела в Греции: там были красивые заросли киви. Я задалась целью вырастить это растение. Вырастить-то рассаду — это нормально, а вот сохранить… Это же очень теплолюбивая культура, даже теплолюбивее, чем виноград. Здесь, в теплице, настоящая зима, потому что мы пленку сверху снимаем. На этих двух грядочках я изучала методы укрытия киви на зиму. В результате одного укрытия у меня осталось одно растение, а в результате другого — погибло одно из нескольких растений. Этому киви, выращенному из семян, 5 лет. Еще не плодоносит, но я надеюсь, что в следующем году даст плоды, — ждет агроном.
Правда, размножение киви из семян ведет к тому, что 95% полученных сеянцев — мужчины:
— Киви разнодомное растение: девочки на одном растении, а мальчики на другом. И будет «о, ужас», если у меня одни мальчики! Но всё равно мы справились с задачей — киви у нас зимует. Просто нужно будет поехать в Геленджик, купить девочку-киви и подсадить. Мальчики будут опылять девочек, и мы получим киви в Сибири. Есть у нас актинидия — мини-киви, которая прекрасно зимует, дает ягодки, но хочется настоящего. Мы приручили южную лиану — это наше достижение.
— А какое ваше главное достижение? — спрашиваю я.
— Мои дети и пять внуков, а то, что здесь, — это прилагательное, — с гордостью отвечает Людмила.
«Я крестьянка и радуюсь этому»
Людмила Шубина показывает дальше свой сад и подчеркивает, что сельское хозяйство — это длительный, но увлекательный и творческий процесс:
— Кажется, что органичен одним летом, но если говорить о перспективе, то дольше. Мои дедушка и бабушка были крестьянами. Бабушка родилась в 1862 году и умерла в 103 года. Они были истинными крестьянами. Видать, эта закваска, этот маленький ген прицепился и остался во мне. Мои сестры и братья — кто инженер, кто бухгалтер, кто редактор газеты, но никто не стал крестьянином. А я крестьянка и радуюсь, что ем всё натуральное.
Людмила Шубина переживает за то, что в России загубили крестьянство, а класса фермеров как такового нет:
— Россия имеет такие огромные просторы, но земля используется с наименьшей эффективностью. Мы покупаем продукты в других странах, молока своего практически нет. Мои предки были умными, грамотными в плане знания земли, опытными. Я думаю, что если бы меня учил мой дед, я бы больше знала, несмотря на то, что я защитила кандидатскую. Своих детей я приучала к трудолюбию и любви к родной земле.
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