Как семья агрономов создала в Сибири необычный сад и превратила его в настоящий бизнес

Например, 300 рублей стоят кустарники, 700 — яблони и груши, 30 — помидоры, 15 — цветочная рассада. Каждое желание повысить цену хотя бы на 5 рублей в семье Шубиных тщательно обдумывают. С одной стороны, хочется позаботиться о покупателях, с другой стороны, постоянно поднимаются цены на газ, электричество, воду.



— Казалось бы, что такое 5 рублей? Но приходит бабушка, видит, что подорожало, и всё — не берет. У нас капуста стоила 5 рублей — таких цен уже нет, мы подняли до 10 и проиграли. По 5 рублей капуста разбиралась, а по 10 у нас зависла. Мы ходим по лезвию ножа, поэтому очень аккуратно подходим к ценообразованию. Иногда нам бывает невыгодно продавать что-то. Например, видите, люди понесли смородину: нам иногда проще ее оставить на кустах, чтобы птички съели, но мы знаем, что эти люди — наши клиенты. Поэтому идем, собираем эту ягоду в знак благодарности, чтобы эти люди звонили нам и записывались, — признаётся хозяйка сада.