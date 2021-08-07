Закрываем сезон клубники. Что сделать сейчас, чтобы следующим летом собрать огромный урожай сладких ягод

Как правильно называть ягоду?

Садоводы по-разному называют ягоду, которую все так ждут летом — клубника или виктория, но правильно называть ее земляникой садовой.

— Виктория — это популярное название среди сибирских садоводов, потому что ягода была названа в честь королевы Виктории, когда ее привезли в Россию. Так и прижилось, как и чисто простонародное название — клубника, — рассказала корреспонденту НГС Наталья Иванцова, руководитель новосибирского садового центра природного земледелия «Сияние».

Для удобства мы также будем называть эту ягоду более привычным для Сибири именем — клубникой.

Что нужно обязательно сделать сейчас с клубникой, которая закончила плодоносить?

Существуют сотни видов клубники, и многие из них подходят для сурового сибирского климата. Все их можно разделить на ранние, средние, поздние и ремонтантные. И уход за каждой — разный. Сейчас первые три уже перестали плодоносить, но это не значит, что грядки можно забросить.

— Первое, что нужно сделать, — не давать расти усам. Их нужно аккуратно обрезать. Куст должен либо размножаться, либо плодоносить. Некоторые садоводы думают, что можно оставить усы на рассаду, а в следующем году получить шикарный урожай. Это не так. Плодоношение будет не такое обильное, если оставить усы, — объяснила Наталья Иванцова.