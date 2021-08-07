Закрываем сезон клубники. Что сделать сейчас, чтобы следующим летом собрать огромный урожай сладких ягод

Сибирячка рассказала, как ухаживать за клубникой, чтобы она была сладкой
Новосибирцы любят заниматься садоводством и выращивать на грядках вкусные овощи. Чтобы ваш урожай был всегда большим, овощи восхитительными, а ягоды сладкими, мы запускаем рубрику «Семь кругов сада». На выходных эксперты и профессиональные садоводы будут делиться своими секретами. И открывает нашу рубрику клубника. Ягода закончила плодоносить в этом году (кроме некоторых видов), но это не значит, что можно бросить грядки. Рассказываем, что нужно сделать сейчас с клубникой, чтобы в следующем году собрать большой урожай сладких ягод, а так же, как правильно защитить кусты от вредителей.
Как правильно называть ягоду?
Садоводы по-разному называют ягоду, которую все так ждут летом — клубника или виктория, но правильно называть ее земляникой садовой.
— Виктория — это популярное название среди сибирских садоводов, потому что ягода была названа в честь королевы Виктории, когда ее привезли в Россию. Так и прижилось, как и чисто простонародное название — клубника, — рассказала корреспонденту НГС Наталья Иванцова, руководитель новосибирского садового центра природного земледелия «Сияние».
Для удобства мы также будем называть эту ягоду более привычным для Сибири именем — клубникой.
Что нужно обязательно сделать сейчас с клубникой, которая закончила плодоносить?
Существуют сотни видов клубники, и многие из них подходят для сурового сибирского климата. Все их можно разделить на ранние, средние, поздние и ремонтантные. И уход за каждой — разный. Сейчас первые три уже перестали плодоносить, но это не значит, что грядки можно забросить.
— Первое, что нужно сделать, — не давать расти усам. Их нужно аккуратно обрезать. Куст должен либо размножаться, либо плодоносить. Некоторые садоводы думают, что можно оставить усы на рассаду, а в следующем году получить шикарный урожай. Это не так. Плодоношение будет не такое обильное, если оставить усы, — объяснила Наталья Иванцова.
Ремонтантные растения — это растения, которые способны повторно и даже многократно цвести (плодоносить) на протяжении одного вегетационного периода. Относятся к таким культурным растениям определенные сорта земляники садовой, малины, а также многие сорта домашних цветов.
Если вы хотите получить саженцы, то выберите пару самых урожайных и плодоносящих кустов и оставьте на них усы. Причем сделать это лучше всего как можно раньше. У них можно полностью удалить цветоносы, чтобы не было плодоношения, а все силы ушли на новые кусты.
— Вместе с усами нужно удалить и старые листья. Среди садоводов бытует такое мнение, что нужно убирать вообще все листья. Я не рекомендую так делать, потому что именно листья кормят корень. И если все их убрать, то кустам будет проблематично заложить цветочные почки и урожайность на следующий год. Лучше всего оставить до 10 новых свежих и красивых листьев, — добавила эксперт.
После всех этих манипуляций сыпем на грядки перегной — лучше всего конский.
— Можно полить и подсыпать биогумус. И мы еще добавляем бактерии для лучшего усвоения питательных веществ. Желательно, чтобы ни ветер, ни жара не тревожили сейчас кусты. Идеально поставить дуги и накрыть укрывным материалом недельки на две. В междурядья можно подсыпать компост, — рассказала Наталья Иванцова.
Эксперт советует полностью отказаться от популярных химических подкормок, которыми сейчас завалены магазины для садоводов.
— Напитанные химией продукты мы можем купить и в супермаркете. В последнее время участилась аллергия у ребятишек. И она может даже не на ягоду, а на подкормки.
Как часто нужно менять расположение клубники в саду?
Сейчас садоводы уже задумываются, не поменять ли место расположения кустов — и правильно. Это нужно делать достаточно регулярно.
— По опыту могу сказать, что на одном месте клубника будет хорошо плодоносить 4 года — на пятый уже нужно менять место. В первый год посадили, урожайность будет не очень большой, — предупреждает эксперт. — На следующий год урожайность будет очень хорошая, и потом она постепенно будет снижаться.
В случае с ремонтантной клубникой место для кустов нужно менять еще чаще — каждые 2–3 года.
— Ремонтантная клубника сейчас может плодоносить и второй, и третий раз. Кормить ее желательно еженедельно, но минимум раз в две недели, — советует Наталья.
Вне зависимости от плодоношения, грядки нужно содержать в чистоте и чуть влажными. Лучше всего мульчировать их травой — но она должна быть без гербицидов.
Гербициды — химические вещества, применяемые для уничтожения растительности, в первую очередь сорняков. Очень часто используются для уничтожения одуванчиков на газоне.
— Иногда садоводы берут газонную траву и мульчируют грядки. А они очень часто с гербицидами. В итоге кусты погибают, как кажется на первый взгляд, по непонятной причине. Получается, что опасные вещества вместе с травой переносят на клубнику.
Как получить сладкую ягоду?
Сладость земляники зависит от сорта и самое главное — от солнца.
— Очень часто садоводам жалко земли и так небольшого участка, поэтому они высаживают кусты очень близко другу к другу. Я высаживаю их через 50 сантиметров. В этом случае кустам хватает света, и ягода получается очень сладкой. И советую садоводам все-таки высаживать кусты в один ряд, — объяснила Наталья Иванцова.
Если лето дождливое или кусты посажены слишком густо, то даже самый сладкий сорт в итоге может не дать сладких ягод.
От каких вредителей и как нужно защищать клубнику?
Земляничный долгоносик способен оставить вас без урожая, как и белокрылка, земляничный клещ и земляничный листоед. Самое главное в борьбе с ними — это восстановление здоровья почвы. На плодородной почве растут более сильные растения, которые устойчивы и к болезням, и к вредителям.
— У кого-то также в почве есть кивсяк, который перерабатывает органику, но если ягода лежит на земле и подгнивает, то он перекидывается и на них. Мы обрабатываем от вредителей кусты «Фитовермом». А чтобы кивсяк не доставал до ягоды — нужно мульчировать грядки сухим сеном. И если он даже в почве присутствует, то просто будет перерабатывать сено, — добавила эксперт.
В Сибири нередко ягоды поражает серая гниль, если кусты слишком густо посажены и выдалась сырая погода. В этом случае также поможет мульчирование, более редкая посадка кустов и обработка фунгицидами (препаратами против гнили).
Фунгициды — химические вещества для борьбы с грибковыми болезнями растений, а также для протравливания семян с целью освобождения их от спор паразитных грибов.
— Если поздней осенью нет снега и кусты ушли в зиму неукрытыми и растут на очень высоких грядках — то они могут вымерзнуть. Нужно хотя бы мульчировать кусты травой. От слишком высокого зимнего покрова клубника может выпревать. В этом случае нужно ставить дуги и закрывать всё укрывным материалом, но так, чтобы он не проваливался и было воздушное пространство — тогда клубника не сопреет.
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