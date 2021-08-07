7 августа суббота
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 73.13
eur 86.46
Тема дняИзучаем интересный город в 200 км от Новосибирска

Все новости

Все новости

Закрываем сезон клубники. Что сделать сейчас, чтобы следующим летом собрать огромный урожай сладких ягод

Советы профессионала, как правильно ухаживать за кустами

1 379
24Обсудить

Поделиться

Ягоды сейчас могут дать только ремонтантные сорта, но это не значит, что за кустами не нужно ухаживать

Ягоды сейчас могут дать только ремонтантные сорта, но это не значит, что за кустами не нужно ухаживать

Поделиться

Сибирячка рассказала, как ухаживать за клубникой, чтобы она была сладкой

Новосибирцы любят заниматься садоводством и выращивать на грядках вкусные овощи. Чтобы ваш урожай был всегда большим, овощи восхитительными, а ягоды сладкими, мы запускаем рубрику «Семь кругов сада». На выходных эксперты и профессиональные садоводы будут делиться своими секретами. И открывает нашу рубрику клубника. Ягода закончила плодоносить в этом году (кроме некоторых видов), но это не значит, что можно бросить грядки. Рассказываем, что нужно сделать сейчас с клубникой, чтобы в следующем году собрать большой урожай сладких ягод, а так же, как правильно защитить кусты от вредителей.

Как правильно называть ягоду?

Садоводы по-разному называют ягоду, которую все так ждут летом — клубника или виктория, но правильно называть ее земляникой садовой.

— Виктория — это популярное название среди сибирских садоводов, потому что ягода была названа в честь королевы Виктории, когда ее привезли в Россию. Так и прижилось, как и чисто простонародное название — клубника, — рассказала корреспонденту НГС Наталья Иванцова, руководитель новосибирского садового центра природного земледелия «Сияние».

Для удобства мы также будем называть эту ягоду более привычным для Сибири именем — клубникой.

Что нужно обязательно сделать сейчас с клубникой, которая закончила плодоносить?

Существуют сотни видов клубники, и многие из них подходят для сурового сибирского климата. Все их можно разделить на ранние, средние, поздние и ремонтантные. И уход за каждой — разный. Сейчас первые три уже перестали плодоносить, но это не значит, что грядки можно забросить.

— Первое, что нужно сделать, — не давать расти усам. Их нужно аккуратно обрезать. Куст должен либо размножаться, либо плодоносить. Некоторые садоводы думают, что можно оставить усы на рассаду, а в следующем году получить шикарный урожай. Это не так. Плодоношение будет не такое обильное, если оставить усы, — объяснила Наталья Иванцова.

Ремонтантные растения — это растения, которые способны повторно и даже многократно цвести (плодоносить) на протяжении одного вегетационного периода. Относятся к таким культурным растениям определенные сорта земляники садовой, малины, а также многие сорта домашних цветов.

Если вы хотите получить саженцы, выберите для этого несколько кустов и оборвите соцветия

Если вы хотите получить саженцы, выберите для этого несколько кустов и оборвите соцветия

Поделиться

Если вы хотите получить саженцы, то выберите пару самых урожайных и плодоносящих кустов и оставьте на них усы. Причем сделать это лучше всего как можно раньше. У них можно полностью удалить цветоносы, чтобы не было плодоношения, а все силы ушли на новые кусты.

— Вместе с усами нужно удалить и старые листья. Среди садоводов бытует такое мнение, что нужно убирать вообще все листья. Я не рекомендую так делать, потому что именно листья кормят корень. И если все их убрать, то кустам будет проблематично заложить цветочные почки и урожайность на следующий год. Лучше всего оставить до 10 новых свежих и красивых листьев, — добавила эксперт.

После всех этих манипуляций сыпем на грядки перегной — лучше всего конский.

— Можно полить и подсыпать биогумус. И мы еще добавляем бактерии для лучшего усвоения питательных веществ. Желательно, чтобы ни ветер, ни жара не тревожили сейчас кусты. Идеально поставить дуги и накрыть укрывным материалом недельки на две. В междурядья можно подсыпать компост, — рассказала Наталья Иванцова.

Эксперт советует полностью отказаться от популярных химических подкормок, которыми сейчас завалены магазины для садоводов.

— Напитанные химией продукты мы можем купить и в супермаркете. В последнее время участилась аллергия у ребятишек. И она может даже не на ягоду, а на подкормки.

Расстояние между кустами должно быть не менее 50 сантиметров

Расстояние между кустами должно быть не менее 50 сантиметров

Поделиться

Как часто нужно менять расположение клубники в саду?

Сейчас садоводы уже задумываются, не поменять ли место расположения кустов — и правильно. Это нужно делать достаточно регулярно.

— По опыту могу сказать, что на одном месте клубника будет хорошо плодоносить 4 года — на пятый уже нужно менять место. В первый год посадили, урожайность будет не очень большой, — предупреждает эксперт. — На следующий год урожайность будет очень хорошая, и потом она постепенно будет снижаться.

В случае с ремонтантной клубникой место для кустов нужно менять еще чаще — каждые 2–3 года.

— Ремонтантная клубника сейчас может плодоносить и второй, и третий раз. Кормить ее желательно еженедельно, но минимум раз в две недели, — советует Наталья.

Вне зависимости от плодоношения, грядки нужно содержать в чистоте и чуть влажными. Лучше всего мульчировать их травой — но она должна быть без гербицидов.

Гербициды — химические вещества, применяемые для уничтожения растительности, в первую очередь сорняков. Очень часто используются для уничтожения одуванчиков на газоне.

— Иногда садоводы берут газонную траву и мульчируют грядки. А они очень часто с гербицидами. В итоге кусты погибают, как кажется на первый взгляд, по непонятной причине. Получается, что опасные вещества вместе с травой переносят на клубнику.

Без света даже самый сладкий сорт клубники будет с кислинкой

Без света даже самый сладкий сорт клубники будет с кислинкой

Поделиться

Как получить сладкую ягоду?

Сладость земляники зависит от сорта и самое главное — от солнца.

— Очень часто садоводам жалко земли и так небольшого участка, поэтому они высаживают кусты очень близко другу к другу. Я высаживаю их через 50 сантиметров. В этом случае кустам хватает света, и ягода получается очень сладкой. И советую садоводам все-таки высаживать кусты в один ряд, — объяснила Наталья Иванцова.

Если лето дождливое или кусты посажены слишком густо, то даже самый сладкий сорт в итоге может не дать сладких ягод.

От каких вредителей и как нужно защищать клубнику?

Земляничный долгоносик способен оставить вас без урожая, как и белокрылка, земляничный клещ и земляничный листоед. Самое главное в борьбе с ними — это восстановление здоровья почвы. На плодородной почве растут более сильные растения, которые устойчивы и к болезням, и к вредителям.

— У кого-то также в почве есть кивсяк, который перерабатывает органику, но если ягода лежит на земле и подгнивает, то он перекидывается и на них. Мы обрабатываем от вредителей кусты «Фитовермом». А чтобы кивсяк не доставал до ягоды — нужно мульчировать грядки сухим сеном. И если он даже в почве присутствует, то просто будет перерабатывать сено, — добавила эксперт.

В Сибири нередко ягоды поражает серая гниль, если кусты слишком густо посажены и выдалась сырая погода. В этом случае также поможет мульчирование, более редкая посадка кустов и обработка фунгицидами (препаратами против гнили).

Фунгициды — химические вещества для борьбы с грибковыми болезнями растений, а также для протравливания семян с целью освобождения их от спор паразитных грибов.

— Если поздней осенью нет снега и кусты ушли в зиму неукрытыми и растут на очень высоких грядках — то они могут вымерзнуть. Нужно хотя бы мульчировать кусты травой. От слишком высокого зимнего покрова клубника может выпревать. В этом случае нужно ставить дуги и закрывать всё укрывным материалом, но так, чтобы он не проваливался и было воздушное пространство — тогда клубника не сопреет.

Совсем скоро придет время для копания картошки. К счастью, запутаться в урожаях картофеля невозможно. Их всего-то два: молодой и для хранения. В зависимости от этого отличаются время сбора картошки и, соответственно, методы. Советы агронома, Россельхознадзора и лунного календаря — вы можете почитать здесь.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

клубникаогородсадвиктория
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...