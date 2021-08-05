Когда выкапывать картофель, чтобы не лишиться урожая после жаркого лета

он уже отцвел;

прошло примерно две недели после цветения;



листья начали желтеть, появились желтые прожилки.



Из-за тонкой кожуры хранится молодой картофель недолго и быстро увядает, поэтому съедать его нужно в ближайшее время.



Когда собирать картофель для хранения?

Считается, что лучшее время для выкапывания картошки для хранения — первые дни сентября. Желательно сухие и солнечные. Потому что, во-первых, копать под дождем — не самое приятное занятие, а во-вторых, после этого клубни придется долго сушить.



Если планируете собрать крупный картофель для хранения, дайте ему расти после цветения, добавляйте мульчу, припудривайте листья древесной золой (от колорадского жука) и следите за ботвой. Тот момент, когда она полегла, и считается верным признаком того, что картофель можно выкапывать. Еще одна беспроигрышная примета: если увидели, что ботва начала желтеть и сохнуть, готовьтесь собирать урожай через три недели. Для начала проверьте готовность картошки на двух-трех тестовых экземплярах. Выберите кусты с разной степенью усыхания ботвы и выкопайте их. Если шкурка на клубнях плотная, а большая часть картофелин отделились от куста, можете выкапывать все остальные. Кроме разве что тех, что кажутся вам недозревшими (с зеленой ботвой) — их время еще не пришло.