Когда выкапывать картофель, чтобы не лишиться урожая после жаркого лета

К счастью, запутаться в урожаях картофеля невозможно. Их всего-то два: молодой и для хранения. В зависимости от этого отличаются время сбора картошки и, соответственно, методы.
Когда выкапывать молодой картофель?
На сроки уборки картофеля вообще влияет множество факторов, поэтому точные и универсальные даты назвать нельзя. Но можно выделить несколько разновидностей сортов картофеля в зависимости от длительности вегетативного периода.
Вот несколько примет, по которым можно определить, что можно копать молодой картофель:
- он уже отцвел;
- прошло примерно две недели после цветения;
- листья начали желтеть, появились желтые прожилки.
Из-за тонкой кожуры хранится молодой картофель недолго и быстро увядает, поэтому съедать его нужно в ближайшее время.
Когда собирать картофель для хранения?
Считается, что лучшее время для выкапывания картошки для хранения — первые дни сентября. Желательно сухие и солнечные. Потому что, во-первых, копать под дождем — не самое приятное занятие, а во-вторых, после этого клубни придется долго сушить.
Если планируете собрать крупный картофель для хранения, дайте ему расти после цветения, добавляйте мульчу, припудривайте листья древесной золой (от колорадского жука) и следите за ботвой. Тот момент, когда она полегла, и считается верным признаком того, что картофель можно выкапывать. Еще одна беспроигрышная примета: если увидели, что ботва начала желтеть и сохнуть, готовьтесь собирать урожай через три недели. Для начала проверьте готовность картошки на двух-трех тестовых экземплярах. Выберите кусты с разной степенью усыхания ботвы и выкопайте их. Если шкурка на клубнях плотная, а большая часть картофелин отделились от куста, можете выкапывать все остальные. Кроме разве что тех, что кажутся вам недозревшими (с зеленой ботвой) — их время еще не пришло.
— Состояние зеленой массы — лишь косвенный признак зрелости клубней, — говорит заместитель начальника отдела фитосанитарного и семенного контроля и надзора по Рязанской области Надежда Емельянова. — Однако, если ботва остается мясистой и зеленой, это означает, что в нее еще поступает достаточно питательных веществ, и, возможно, их не хватает клубням. Чтобы не гадать, лучше выкопать один или несколько кустов и проверить толщину и крепость картофельной кожуры.
Копать картошку лучше вилами. Втыкайте их в землю на расстоянии примерно 15–20 сантиметров от основания куста и аккуратно переворачивайте землю. Затем поворошите землю с краев ямки — некоторые клубни могут быть там. Посеченную и порезанную картошку сразу уберите. Хранить ее всё равно нельзя — лучше сразу приготовить и съесть.
— Целый и крепкий картофель мыть не надо, а вот процедура отверждения не помешает, — говорит агроном Виталий Бубнов. — Выложите клубни в один слой на газету, лотки или картон в прохладном темном месте с температурой от 10 до 15 °С с высокой влажностью и хорошей вентиляцией на одну-две недели. Это поможет коже утолститься и продлит срок хранения клубней.
Вот еще несколько дельных советов, которые пригодятся, когда начнете копать картофель на хранение:
- скосите ботву примерно за неделю до сбора урожая и уберите ее. Оставлять ботву на поле не советуют, потому что с нее на молодые клубни может попасть фитофтора. Если вы планируете оставить часть картофеля на семена, лишние возбудители болезней вами точно ни к чему;
- подсушите ботву и сожгите ее;
- получившуюся золу используйте для подкормки растений и раскисления почвы.
— Картошку выкапывают через 7–10 дней после скашивания ботвы, — говорит Надежда Емельянова. — За это время клубни впитают минеральные вещества, предназначавшиеся для зеленой массы. Перед тем как убрать картофель с грядки на хранение, его необходимо просушить. Если почва песчаная, а погода сухая и теплая, делают это прямо на поле, рассыпав картофель тонким равномерным слоем. Когда влажность воздуха или грунта повышена, урожай располагают под искусственным навесом.
Перед тем как отправить картофель на хранение, отсортируйте его: поврежденные клубни отдельно, целые и отборные — в картонные коробки с вентиляционными отверстиями, низкие корзины или неглубокие деревянные ящики. А чтобы не образовалось гнили, не насыпайте картофель с горкой. Затем накройте контейнеры картоном или листами газеты, чтобы на картошку не попадал свет.
— Место хранения должно быть холоднее, чем место отверждения картофеля, с температурой от 4,5 до 7 °С. Регулярно проверяйте клубни и удаляйте любые с признаками гниения или высыхания, — говорит Виталий Бубнов.
Когда копать картошку по лунному календарю?
Лунный календарь — верный друг садоводов. Конечно, в нем есть информация о том, когда лучше всего собирать урожай. Что касается выкапывания картофеля, то в этом году лунный календарь советует присмотреться к следующим датам.
Есть в лунном календаре и такие даты, когда картофель выкапывать не рекомендуется. Но здесь важно учитывать, что погодные условия важнее лунных сигналов. Если погода так себе, а прогнозы обещают только ухудшение, лунным календарем можно пренебречь. Также стоит учитывать особенности региона.
Стоит ли мыть картофель перед хранением?
Это личный выбор каждого. Хуже или лучше от этого картофель храниться не будет. С одной стороны, на чистой картошке вы запросто заметите повреждения, да и мыть потом лишний раз ее не придется. С другой, на мытье всей картошки сразу уйдет не один час.
Если картофель начал портиться?
Даже правильно выкопанный и подготовленный к зиме картофель может начать портиться, если в хранилище слишком влажно или бывают температурные перепады. Для того чтобы защитить запасы, можно опрыскать их раствором медного купороса (два грамма препарата на 10 литров воды) или суточным травянистым настоем (1,5 кг сныти, 3,5 кг полыни, 750 граммов листьев табака на 10 литров воды). Независимо от того, какое средство вы выберете, после опрыскивания клубни придется хорошо просушить.
Что делать с землей после уборки урожая?
После того как выкопаете урожай, посадите на этом земельном участке сидераты (зеленые удобрения) или озимую рожь. Это делается для оздоровления почвы и для того, чтобы не росли сорняки. Весной сидераты нужно скосить и перекопать землю вместе с этой зеленой массой и корнями. Примерно через неделю после перекопки можно сажать картофель.
Здесь стоит учесть, что такая процедура сама по себе вносит в почву достаточное количество азота, так что вносить дополнительные минеральные азотные удобрения не нужно.
Что будет, если выкопать картофель не вовремя?
Со временем уборки картофеля лучше не затягивать. Его кожица не станет прочнее, и картошка не вырастет максимально крупной. Всё, что с ней произойдет за лишнее время в земле, так это возобновятся вегетативные процессы. Другими словами, начнут появляться ростки. Они будут забирать из клубня все соки, вкусовые качества картофеля ухудшатся, да и храниться в таком виде он долго не сможет.
СЮЖЕТ
Если решите выкопать картофель на хранение раньше срока, здесь ждет другая неприятность: защитная корочка на клубнях просто не успеет сформироваться, они будут легко повреждаться и хуже храниться. К тому же поврежденные клубни запросто загниют, а гниль или плесень с них перекинутся на остальные запасы.