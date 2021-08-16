Колорадский жук атакует огороды: как с ним бороться, можно ли собирать вручную и чем опасна химия

В Новосибирске колорадский жук уничтожает урожай картофеля
Появление яркого полосатого жука на картофеле всегда становится большим стрессом для дачников. Колорадский жук легко и очень быстро уничтожает посадки. В этом выпуске нашей рубрики «Семь кругов сада» опытный агроном расскажет вам, что делать, если колорадский жук завелся у вас на огороде. Чем опасны пестициды и как бактерии могут уничтожить насекомое? Что такое трансгенный картофель и почему колорадский жук его не ест? Можно ли собрать всех насекомых руками и как правильно ставить ловушки? Разбираемся вместе с экспертами.
Когда и почему колорадский жук появился в Сибири?
Колорадского жука на своих дачных участках новосибирцы начали находить несколько десятилетий назад, а полностью территорию Сибири насекомое освоило примерно 15–20 лет назад.
— Это связано с тем, что мы начали массово завозить картофель из дальнего зарубежья, а не только из Белоруссии и Украины. В 2000-х годах появились и голландские сорта, — рассказывает агроном Людмила Шубина. — В конце 90-х годов стали даже появляться в наших регионах такие замечательные сорта, как «эскорт», «санте», «романо». Они завораживали своим урожаем. Со всем этим богатством нам привезли жука и его личинки.
Но тогда агрономы особо не переживали насчет иностранного гостя — а зря.
— Бытовало мнение, что это насекомое не способно пережить наши зимы. Но, как показал опыт, самка зимует в почве, и если вдруг начинаются сильные морозы, то она всё глубже уходит в нее. Поэтому насекомое прекрасно зимует. И как только пригревает солнышко — самки выходят из почвы, начинают спариваться и откладывать яйца на вегетирующих растениях. И таким образом враг № 1 картофеля завоевал просторы Сибири, — объясняет эксперт.
Новосибирцы начали активно искать способы борьбы с жуком, ведь он легко уничтожает картофель и баклажаны. Личинки и сам жук питаются листьями растений — всей надземной вегетативной частью. Если с ним ничего не делать — то остается один лишь остов, а в голодный год жук может даже и его съесть.
Лунки, пестициды или бактерии?
Бороться с колорадским жуком очень непросто. Существует несколько методов — агротехнические, биологические, химические и системные. Все они по-своему хороши и допустимы, но агроном советует подходить к решению проблемы комплексно.
— Агротехнический способ — самый простой, но его эффективность под вопросом. Раньше говорили, что для борьбы с жуком нужно соблюдать только севооборот. То есть если не садить на том же месте картофель, то вы сможете избежать его попадание на другое место. Но, увы, жук летает достаточно хорошо и прекрасно чувствует запах своего вожделенного продукта и летит, планирует и видит всё, где картошка растет, — рассказывает Людмила Шубина. — Он легко заселяет новые территории, поэтому севооборотом его не победить.
Также многие садоводы делают канавки или желоба в полях с картошкой со склонами примерно в 45 градусов — такая ловушка может собрать на себя много жуков, которые пока могут передвигаться только по поверхности. Но это также малоэффективная и временная мера.
Борьба с помощью химии — самая распространенная среди агрономов и пока считается наиболее простой и эффективной. Чаще всего пестицидами обрабатывают семенной материал. Обычно это препараты с действующими веществами — имидаклопридом и пенцикуроном. Пестицид проникает внутрь картошки, и после посадки растение становится ядовитым для колорадского жука.
— Насколько вредно это для окружающей среды и для будущего урожая — точно могут сказать только те, кто этим вопросом занимается. Но, по всей вероятности, — да. Остаточные дозы пестицидов все-таки сохранятся и в картофеле, который мы выкапываем для будущего употребления в пищу, — считает агроном. — Один из опытных агрономов рассказывал, что семенной материал от обработанного картофеля якобы сохраняет свои свойства и на следующий год.
Второй по распространенности метод — обработка пестицидами самих растений. Помните, что эти вещества смертельно опасны для человека, поэтому все обработки нужно проводить очень аккуратно и не давать препаратам попадать на открытые участки кожи.
— Как только мы замечаем, что жук начинает активно откладывать яйца и появляются личинки — разводим препарат и опрыскиваем кусты. От этого вредитель мгновенно погибает. Но нужно 2–3 обработки, чтобы уничтожить всех жуков, которые постепенно выходят из земли. Первый раз убивается основная масса, в остальные разы остатки личинок, — объясняет Людмила Шубина. — Естественно, химия небезопасна для теплокровных, в том числе и для пчел. Нужно обрабатывать картофель в безветренную погоду, когда нет дождя. При использовании химических веществ обязательно защищать и руки, и глаза.
Сейчас активно начали применять и биологические пестициды, которые более безопасны для окружающей среды. В их основе бактерии, чаще всего «Bacillus thuringiensis».
— Чтобы препараты сработали эффективно, нужно обязательно учитывать фазу развития личинок. Они хорошо справляются с личинками очень малого возраста — когда те только родились и размером со спичечную головку, — рассказывает агроном. — Именно в это время препараты очень эффективны. Как только мы начнем работать по личинкам более крупным, то он не принесет нужного эффекта. Главное в борьбе с колорадским жуком — всем умеренно пользоваться, чтобы не навредить себе и природе.
Садим в грядки чеснок и собираем руками
В борьбе с колорадским жуком хороши все средства, в том числе проверенные десятилетиями. Многие агрономы советует садить в картофель чеснок, бархатцы и другие пахучие растения, способные отбить запах.
— Колорадский жук идет на запах картофеля и баклажанов. Можно, конечно, отвлечь его на какое-то время, но это временное отпугивание, — объясняет Людмила Шубина. — Но с этим насекомым нужно работать «с автоматом в руках». Это настолько серьезный вредитель, которого победить можно только химией или серьезными биологическими препаратами.
Часто садоводы используют отравляющие приманки. Нужно нарезать картофель или взять его очистки и вымочить в пестицидах. Такие бомбы раскладывают между рядами, и жук идет на запах картофеля и погибает. Но нужно помнить, что подобные приманки опасны для всего живого.
Можно достаточно эффективно собрать жука и вручную, если набраться терпения и следовать нескольким правилам.
— Нужно собирать методично каждый день в определенное время, когда он наиболее активен — с 10 часов утра. Но мы привыкли садить картофель на небольшом участке, и когда мы ходим по нему, то наступаем на околокустовое пространство. А картофель любит рыхлую почву, и мы заведомо повышаем плотность почвы и уменьшаем урожайность, — говорит эксперт. — Если собирать жука каждый день, то нужно делать какие-то технологические проходы — дощечки, тротуарчики подстилать. На большой площади собрать жука нереально. А вот если сотка — можно.
В картофель вживляют ДНК почвенной бактерии, чтобы жук его не ел
Ученые нашли еще один выход из ситуации — создают генно-модифицированные (трансгенные) сорта картофеля, которые не привлекают колорадского жука.
— Таких семян много у фирмы «Монсанто». Все практически чипсы производятся из генно-модифицированных сортов картофеля, которые вызывают отвращение у колорадского жука. Просто он не воспринимает этот сорт как картофель. Он становится для него как капуста, которую он не ест. Иногда мы вынуждены вот так без предупреждения о ГМО кушать такую продукцию, — объясняет агроном.
Monsanto Company — американская, транснациональная компания. Один из мировых лидеров по производству и продаже семенного материала генетически модифицированных растений, в том числе трансгенного картофеля. Он устойчив к колорадскому жуку. Непривлекательным для вредителя картофель делают вживленные элементы ДНК специальной почвенной бактерии.
Подобные разработки есть и в России, но широкое применения таких семян вызывает ожесточенные дискуссии в обществе.
— Эта тематика очень серьезно обсуждается экологами, которые заботятся о дальнейшей судьбе и здоровье населения. До конца ГМО-продукция не изучена. Генетики на правильном пути, подкручивая определенные гены, чтобы колорадский жук не поедал растительную массу картофеля, но, опять же, какая плата будет за это? ГМО-продукты несут тайну, которую мы можем узнать через десятки лет.
Колорадский жук прекрасно приспосабливается к среде и быстро становится устойчивым к химикатам. С каждым годом бороться с ним всё сложнее.
— Если мы ведем протравливание в данном сезоне, то нужно добиться, чтобы все до единого жука этого поколения, этого лета были уничтожены. Если остается хоть один или два жука, то они в себе вырабатывают устойчивость к химическим препаратам. И химикам приходится добавлять еще вещества — усиливать действие. И таким образом мы сами воспитываем монстров. Те жуки, которые были 20 лет назад, — были ангелами, по сравнению с теми, что живут сейчас на наших огородах. Они были менее устойчивы к морозам, биологическим и химическим средствам защиты. Сейчас против них нужно иметь достаточно серьезное вооружение, чтобы справиться. И этот прогресс химический будет бесконечным.
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