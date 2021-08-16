Колорадский жук атакует огороды: как с ним бороться, можно ли собирать вручную и чем опасна химия

Когда и почему колорадский жук появился в Сибири?

Колорадского жука на своих дачных участках новосибирцы начали находить несколько десятилетий назад, а полностью территорию Сибири насекомое освоило примерно 15–20 лет назад.

— Это связано с тем, что мы начали массово завозить картофель из дальнего зарубежья, а не только из Белоруссии и Украины. В 2000-х годах появились и голландские сорта, — рассказывает агроном Людмила Шубина. — В конце 90-х годов стали даже появляться в наших регионах такие замечательные сорта, как «эскорт», «санте», «романо». Они завораживали своим урожаем. Со всем этим богатством нам привезли жука и его личинки.

Но тогда агрономы особо не переживали насчет иностранного гостя — а зря.

— Бытовало мнение, что это насекомое не способно пережить наши зимы. Но, как показал опыт, самка зимует в почве, и если вдруг начинаются сильные морозы, то она всё глубже уходит в нее. Поэтому насекомое прекрасно зимует. И как только пригревает солнышко — самки выходят из почвы, начинают спариваться и откладывать яйца на вегетирующих растениях. И таким образом враг № 1 картофеля завоевал просторы Сибири, — объясняет эксперт.