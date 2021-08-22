«Не надо ее поливать!»: как сейчас защитить капусту от слизней и капустниц и что делать, чтобы кочан не лопнул

Агроном рассказала, как защитить капусту от слизней и личинок бабочек
Любители квашеной капусты, наваристых щей и чудесных пирогов уже потирают руки в предвкушении — в конце августа можно будет начать собирать капусту. Но до этого момента нужно еще сохранить урожай. Прожорливые слизни и личинки бабочек не дремлют! В этой статье рубрики «Семь кругов сада» мы расскажем, как справиться с вредителями без химии, как определить, что кочан вот-вот лопнет и почему капусту почти не нужно поливать.
Тряпочки — для слизней, бактерии — для личинок бабочек
У капусты есть несколько главных врагов — слизни, личинки бабочки-белянки (капустницы), капустная тля и моль. Первые выходят только в сумеречное время. Их можно увидеть на листах вечером, ночью или ранним утром.
— В это время они пожирают биомассу. А днем прячутся в укромные местечки — под листики, травинки, щепочки, дощечки. Слизни перерабатывают органику и тем самым улучшают качество почвы. Но они съедают и наш урожай, — объясняет Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Агроном предлагает очень простой, действенный, а главное — безопасный способ борьбы со слизнями. Нужно взять небольшие тряпочки и замочить их в компоте из сухофруктов или пиве. Затем раскладываете такие приятно пахнущие вещи на дорожках между капустой.
— В яркий солнечный день все слизни соберутся под этими тряпочками. Приятный запах солода, фруктов очень привлекает этих насекомых, и они думают, что там находится всё самое вкусное. А вы соберете их, когда поднимется солнце — слизни спрячутся под них. Вам нужно будет просто вытряхнуть тряпочки в тазик или ведерко, в воду с солью, — отметила агроном. — Такой метод уничтожения самый безопасный. Три-четыре раза так сделаете — и капуста будет чистая и невредимая.
Осенью, когда вы перекапываете почву, нужно помнить, что слизни откладывают свои небольшие круглые яйца под почвенные комочки, под травку. Нужно перевернуть их на дно — и этим самым вы уничтожите популяцию.
Мелкие личинки бабочек выгрызают листовые пластины и за неделю вырастают до очень крупных размеров. Они способны легко уничтожить ваш урожай.
— Любое насекомое идет на запах своего любимого продукта. Поэтому именно на капусте бабочки-белянки откладывают столбики своих яиц, потому что они знают, что личинки будут всегда накормлены. Против них есть эффективные биологические препараты в основе которых бактерия Bacillus thuringiensis. В период массового рождения личинок, когда они еще очень маленькие — 2–3 миллиметра, — нужно разводить эти препараты и опрыскивать снизу листьев. Нарушается цикл питания личинок, и они просто умирают от голода. Для природы, для человека, для пчел и полезных насекомых — эти препараты безвредны. Если вы допустили, что личинки превратились в слонов, тогда нужно собирать их в баночку вручную, — рассказала Людмила Шубина.
Капустная моль и тля приводит к тому, что листы капусты скукоживаются и деформируются. Если они появились на кочане, то он нормально так и не разовьется. Борьба с ними тоже несложная. Нужно использовать смесь табачной пыли и древесной золы — один к одному. Посыпьте ей очаговые места, где есть поражения. Из биологических препаратов для обработки подойдет «Фитоверм».
На капусте кроме вредителей есть и болезни — это кила, бактериальная гниль. Чтобы предотвратить эти заболевания, нужно правильно подкармливать капусту. Давайте не только азотные подкормки. Для капусты азот, конечно, один из главных элементов питания, но он должен всегда балансироваться калием и фосфором. Эти микроэлементы укрепляют стенки сосудов и межклеточные пространства. Тогда капустный лист будет крепкий и не допустит развития бактериальных гнилей. Но подкармливать кусты сейчас уже нет смысла, так как растение уже взяло всё, что нужно, и это никак не повлияет на урожайность.
Как часто поливать капусту и обрывать ли нижние листья?
Многие до сих пор считают, что капусте нужно много влаги. Но Людмила Шубина уверяет, что это заблуждение, которое и приводит к появлению болезней и большого количества слизней.
— Когда мы ее только посадили, то достаточно поливать два раза в неделю, по литру под корень. И она хорошо приживется. Затем достаточно поливать раз в 10 дней. Но если совсем жара — можно и два раза в неделю. Сейчас капусту можно вообще не поливать, потому что природа сама справляется. Чрезмерное увлечение поливом всегда приводит к появлению болезней и вредителей. Некоторые овощеводы поливают ее чуть ли не каждый день. Это совсем не обязательно.
Агроном не советует убирать нижние листья под кочаном.
— Лист сам по себе — это фабрика синтеза биологических веществ. Всё, что есть в листе, способствует формированию и развитию урожая. Кроющий нижний лист защищает кочан от загрязнения, нападок слизней. Сначала они на нижний лист залезут, а без него пойдут прямиком в качан и будут пиршествовать, — объяснила Людмила Шубина.
Можно убрать листы перед уборкой урожая и дать ими полакомиться, например, козам и курам.
Нужно ли часто рыхлить капусту и завязывать кочаны веревкой?
Не делайте ни то, ни другое — иначе навредите растению. Капусту не нужно рыхлить, тем более когда ряды сомкнулись. В завязывании также нет нужды.
— У нас в Новосибирской области не тяжелые почвы, поэтому в рыхлении нет нужды. Пока капуста не сомкнула междурядья — нужно ее просто полоть, — рассказала агроном. — Не знаю, зачем белокочанную капусту люди завязывают, не нужно это делать. Но в случае с пекинской — можно сделать это с помощью газеты для того, чтобы кочан получился полностью белым.
«Убирайте вовремя — и кочан не растрескается»
Все ранние сорта и очень часто среднеспелые сорта трескаются уже в конце августа. Это большая неприятность для любого овощевода и главный страх.
— Нужно своевременно убирать капусту. Первый признак того, что кочан вот-вот треснет — верхний кроящий лист начинает лопаться. Всё, ждите, после этого через три дня кочан треснет пополам, — отметила специалист. — Будьте очень внимательны, иначе можно потерять весь урожай.
А после сбора капусты не забудьте про соблюдение севооборота.
— Он важен для всех культур, потому что все болезни и вредители накапливаются в почве. Крестоцветные по крестоцветным сажать нельзя. Редиску, редьку, репу и любую капусту садить на следующий год там, где росла капуста, нельзя, — напоминает Людмила Шубина. — При этом остатки капусты — отличная питательная среда для других культур. Обычно когда мы перекапываем поле после капусты, я все листья оставшиеся закапываю, рублю. И на этом месте потом растет прекрасная морковь, свекла. Эти культуры с удовольствием питаются высокобелковыми остатками от капусты.
Какие сорта выбрать на следующий год?
Многие дачники уже сейчас начинают задумываться о том, какую капусту посадить на следующий год. Сорта есть четырех видов — ранние, среднеспелые, поздние и для хранения.
— Среди ранних сортов хороша «Июньская» — ее можно собрать уже в конце июня. Но помните, что отечественные сорта очень часто лопаются и приходят в негодность. Сейчас есть новая линейка сортов — «Кевин», «Реактор». Тот, кто хочет капусту в середине июня уже кушать — пусть выбирает гибрид «Фаррал» иностранной селекции, — перечисляет агроном. — Для квашения неплохо подходит «Парел».
Среднеспелые и среднепоздние сорта чаще всего идут на квашение и пригодны к хранению. Из отечественных сортов наиболее популярна «Белорусская», из иностранной селекции «Мегатонн». Пользуется популярностью и гибрид «Ринда». Среди поздних сортов выделяется «Московская поздняя». Кочаны могут достигать веса в 20 килограммов. Но этот сорт больше подходит для средней полосы. Среди группы для хранения можно выбрать «Ленокс» — не очень крупный гибрид с плотным кочаном.
— Перед посевом обязательно должны обрабатывать семена марганцовокислым калием. Очень часто заболевания передаются с семенами, поэтому их протравливание обязательно и доступно для каждого овощевода, — напоминает агроном.
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