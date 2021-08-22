«Не надо ее поливать!»: как сейчас защитить капусту от слизней и капустниц и что делать, чтобы кочан не лопнул

— В это время они пожирают биомассу. А днем прячутся в укромные местечки — под листики, травинки, щепочки, дощечки. Слизни перерабатывают органику и тем самым улучшают качество почвы. Но они съедают и наш урожай, — объясняет Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Агроном предлагает очень простой, действенный, а главное — безопасный способ борьбы со слизнями. Нужно взять небольшие тряпочки и замочить их в компоте из сухофруктов или пиве. Затем раскладываете такие приятно пахнущие вещи на дорожках между капустой.

— В яркий солнечный день все слизни соберутся под этими тряпочками. Приятный запах солода, фруктов очень привлекает этих насекомых, и они думают, что там находится всё самое вкусное. А вы соберете их, когда поднимется солнце — слизни спрячутся под них. Вам нужно будет просто вытряхнуть тряпочки в тазик или ведерко, в воду с солью, — отметила агроном. — Такой метод уничтожения самый безопасный. Три-четыре раза так сделаете — и капуста будет чистая и невредимая.