Еще успеваете: 8 овощей и трав, которые вырастут на грядке даже осенью

Осень — еще не повод консервировать грядки и заниматься одними только заготовками. Есть несколько овощей и трав, которые вы можете посадить примерно до середины сентября и получить урожай в самое ближайшее время.
Список того, что вырастет в ближайший месяц, само собой, не такой внушительный. Понятное дело, что овощи, которым нужно расти месяца два, вряд ли выживут, но есть те, которые еще успеют порадовать вас своим сочным вкусом.
Салат латук
Салаты легко переносят пониженные температуры, спокойно будут расти при температуре
— Латук — самый распространенный вид салата, — говорит агроном Виталий Бубнов. — Он любит прохладу, а лучшего вкуса достигает при температуре
Листовой латук годится в еду уже через 35–40 дней после посева, кочанный — через 60–80. Если заморозки наступили раньше, чем вырос салат, он вполне себе спокойно будет дозревать под пленкой.
Редис
— Благодаря пониженной сентябрьской температуре редис не становится таким острым, как летом, или водянистым, как весной, — говорит агроном Андрей Пакулин. — А так как скороспелые сорта будут готовы к употреблению уже спустя недели три, то редис — вполне подходящая культура для посева в это время. Не стоит сажать его после родственных культур из одного семейства — кресс-салата или капусты.
Осенний посев редиса обычно приходится на конец августа — начало сентября. В это время световой день уменьшается, и посевы совсем необязательно укрывать пленкой, защищая от солнца. А вот внутри теплицы нетканый материал лишним не будет: редису может не хватать тепла.
Рукола
Так же, как и редис, рукола любит короткий световой день, так что ее лучше всего сеять весной и в августе. От момента посева до всходов проходит всего 2–3 дня, а примерно через три недели руколу можно есть. Если держать ее на грядке дольше месяца, она пойдет в стрелу, листья потеряют нежность и вкус, станут сильно рассеченными.
— Оптимальная температура для роста руколы — от +14 до
Китайская капуста (пак-чой)
В отличие от пекинской капусты китайская гораздо лучше переносит холода, хорошо растет при температуре от +14 до
Шпинат
— Шпинат довольно хорошо переносит холода и не требует кропотливого ухода. А с момента посева и вплоть до сбора первого урожая листьев достаточно 30–50 дней, в зависимости от сорта. Оптимальная температура роста для шпината составляет 15–19 градусов тепла, так что осенняя погода для него будет в самый раз, а вот летом придется специально притенять.
Кроме того, шпинат можно выращивать и как озимую культуру. Для подзимней посадки семена не замачивают, а высевают в сентябре-октябре прямо в землю и слегка утрамбовывают. При этом время нужно выбрать таким образом, чтобы за 20 дней после всходов до наступления устойчивых холодов растение успело сформировать розетку из 7–10 листьев. Тогда вы получите взрослое растение, устойчивое к минусовым температурам. Также шпинат можно посеять уже в мерзлую землю, присыпать его лапником, листьями или опилками и снегом. За зиму семена пройдут естественную стратификацию и взойдут, как только оттает грунт.
Салатная горчица
Лучше всего салатная горчица чувствует себя при температуре в 18 градусов тепла, но спокойно растет даже при
Пряные травы
Среди холодостойких и быстрорастущих трав можно назвать укроп, кориандр, петрушку, базилик и зеленый лук. Они способны продержаться на грядке пусть и не круглый год, но достаточно долго.
— Для их роста потребуется в среднем дней 30, а чтобы ускорить прорастание семян, нужно смыть с них эфирные масла, для чего нужно устроить им температурный контраст (например, замочить минут на 20 в термосе с горячей водой, а затем резко остудить в холодной) или потереть семена в ладонях, чтобы они поцарапали друг друга, а на оболочке появились микротрещины, а затем на сутки замочить их в теплой воде, — говорит Андрей Пакулин. — Первые всходы появятся дней через 10, а еще через пару недель можно будет собирать зелень. При этом под посадки будет хорошо внести азотные подкормки. К примеру, можно поливать их травяной закваской. Она будет хорошо способствовать активному росту зелени.
Зеленый горошек
Сладкий зеленый горошек можно собирать уже через 30–40 дней после посева. И хотя оптимальная температура для гороха составляет
Если же заморозки обычно начинаются рано, посеянный в сентябре горох может не дать стручков. С другой стороны, он в любом случае станет отличным сидератом.
СЮЖЕТ
Если вы уже собрали весь урожай, который планировали, то на этом садово-огородные работы не заканчиваются. Со второй половины сентября можно приступать к посадке растений под зиму. Те же чеснок, щавель, редис, морковь, петрушка, шпинат и лук, если обеспечить им правильные зимние условия, окажутся на вашем столе уже ранней весной.