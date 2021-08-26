Еще успеваете: 8 овощей и трав, которые вырастут на грядке даже осенью

Осень — еще не повод консервировать грядки и заниматься одними только заготовками. Есть несколько овощей и трав, которые вы можете посадить примерно до середины сентября и получить урожай в самое ближайшее время.



Список того, что вырастет в ближайший месяц, само собой, не такой внушительный. Понятное дело, что овощи, которым нужно расти месяца два, вряд ли выживут, но есть те, которые еще успеют порадовать вас своим сочным вкусом.



Салат латук