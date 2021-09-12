Как в Сибири легко выращивают виноград на вино и для еды (мы узнали секреты шикарных гроздей)

— Пробовала самые разнообразные — из Крыма, из Японии. И те, которые в Сибири испокон века выращивались, типа «Загадки Шарова». Виноград выращивается у нас без всяких проблем — и в теплице, и на улице. Самые достойные и сладкие грозди, как правило, я получаю в тепличном грунте. Там и тепла больше, и забег вегетации длиннее, — объясняет специалист. — В теплице виноград вступает в вегетацию и цветение на месяц-полтора раньше, чем на открытом грунте.

Сейчас в Сибири убирают виноград, который выращивался на вино, но столовый по-прежнему плодоносит в теплицах.

— Виноград для Сибири — это реальность. И он всё больше завоевывает популярность у садоводов. Он очень прост в выращивании, если подойти к этому с умом, — уверяет агроном. — Сибирь всегда славилась своими виноградарями. Очень много книг было написано ими.

Основные принципы выращивания винограда

Специалист рассказала, что если соблюдать три основных принципа, то вы никогда не останетесь без урожая.

— Первый: виноград любит только солнечные места. При посадке выбирайте южную диспозицию дома, бани или забора. Второе, что вы должны обязательно помнить: в зиму виноград нужно обязательно укрыть, — объясняет агроном.