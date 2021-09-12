Как в Сибири легко выращивают виноград на вино и для еды (мы узнали секреты шикарных гроздей)

Новосибирцы собирают шикарный урожай винограда
Многим жителям Новосибирской области удается выращивать на своем огороде не только клубнику, чеснок и лук, но и виноград. Шикарные наливные грозди всегда вызывают зависть и недоумение соседей — неужели это возможно в Сибири? Да, возможно. Вместе с известным агрономом мы разобрались, как садить эту культуру, почему обычный виноград не подходит для вина и какой сорт лучше выбрать для посадки в нашем суровом климате.
Агроном и кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина выращивает 60 сортов винограда у себя в саду.
— Пробовала самые разнообразные — из Крыма, из Японии. И те, которые в Сибири испокон века выращивались, типа «Загадки Шарова». Виноград выращивается у нас без всяких проблем — и в теплице, и на улице. Самые достойные и сладкие грозди, как правило, я получаю в тепличном грунте. Там и тепла больше, и забег вегетации длиннее, — объясняет специалист. — В теплице виноград вступает в вегетацию и цветение на месяц-полтора раньше, чем на открытом грунте.
Сейчас в Сибири убирают виноград, который выращивался на вино, но столовый по-прежнему плодоносит в теплицах.
— Виноград для Сибири — это реальность. И он всё больше завоевывает популярность у садоводов. Он очень прост в выращивании, если подойти к этому с умом, — уверяет агроном. — Сибирь всегда славилась своими виноградарями. Очень много книг было написано ими.
Основные принципы выращивания винограда
Специалист рассказала, что если соблюдать три основных принципа, то вы никогда не останетесь без урожая.
— Первый: виноград любит только солнечные места. При посадке выбирайте южную диспозицию дома, бани или забора. Второе, что вы должны обязательно помнить: в зиму виноград нужно обязательно укрыть, — объясняет агроном.
Есть два способа посадки винограда — в траншею и без нее.
— В первом случае люди прячут лозу в траншею и там ее охраняют от снега. Я выращиваю виноград бестраншейным способом. И считаю его самым нетрудоемким методом. Осенью я снимаю лозу со шпалеры, обрезаю, убираю листья, укладываю обрезанную лозу на почву, закрываю обычной полиэтиленовой пленкой и немного набрасываю ботвы от огурцов и помидор для снегозадержания. И всё, — перечисляет Людмила Шубина. — Снег является самой хорошей теплой шубой. За 12 лет изучения этой культуры я поняла, что это самый надежный и легкий способ укрытия винограда.
Третий принцип выращивания винограда — следить за листьями.
— Летом нужно не давать ему загущаться. Виноград не должен быть джунглями. Должно быть четыре сформированные лозы — обычно в Сибири делают именно четырехвеерную систему.
При этом при посадке вы должны четко понимать, для чего вам нужен виноград. Для еды нужно садить столовые сорта, для получения вина — технические.
— Нужно понимать, что вино делают из кислых сортов. Например, «Каберне-совиньон» — это мелкие, невкусные ягодки. Только из технических сортов делают вино. Столовый виноград для этого непригоден, так как в нём слишком много сахара. В виноделии ценятся ягоды с толстой шкурой, в которой множество танинов, — объясняет эксперт.
Какие сорта винограда садить в Сибири
Агроном советует выбрать гибриды, устойчивые к болезням, и те, которые зарекомендовали себя в наших суровых условиях.
— Я не опрыскиваю виноград, потому что выращиваю сорта, которые имеют высокий иммунитет к этим болезням. Если виноградарь их посадит, то можно смело его выращивать и без химических опрыскиваний, — уверяет Людмила Шубина. — Например, сорт «зилга» — со вкусом «изабеллы», очень ранний, и даже самый ленивый садовод, тунеядец, сможет вырастить этот виноград.
Специалист отдает предпочтение пяти сортам, которые прекрасно вызревают в Новосибирской области.
— Есть еще прекрасный столовый крупноплодный сорт «галахад». Замечательный сорт, тоже не требует обработки ядохимикатами. Очень люблю малоросный сорт «алладин». И есть еще два очень хороших сорта: «красотка» и «надежда АЗОС». Во все эти сорта я просто влюблена, — отмечает Людмила Шубина.
Болезни винограда
Две болезни могут оставить вас без урожая винограда — это милдью и оидиум.
Милдью — ложная мучнистая роса винограда. Эта грибковая болезнь была завезена в конце XIX века из Северной Америки во Францию и быстро распространилась по всей Европе. Оидиум — настоящая мучнистая роса винограда. Также грибковое заболевание, которой было завезено из Северной Америки в Англию.
В борьбе с милдью чаще всего используют пестициды, а с оидиумом прекрасно справляется сера. Специалисты советует не затягивать с опрыскиванием кустов и обеспечивать им достаточное проветривание. Но помните, что в работе с химическими препаратами нужно быть очень аккуратными и неукоснительно следовать инструкции.
Что еще почитать про сад и огород
Осень — еще не повод консервировать грядки и заниматься одними только заготовками. Есть несколько овощей и трав, которые вы можете посадить примерно до середины сентября и получить урожай в самое ближайшее время.
Новосибирцы — прекрасные садоводы и овощеводы. Им удается получать плоды огромного размера, при этом очень вкусные. Полюбуйтесь на подборку отличного урожая.
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