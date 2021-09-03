Дача в семье Елены Шестаковой появилась больше 40 лет назад — участок получил ее дедушка на работе.



— Она появилась задолго до моего рождения. Мой дедушка был человеком с золотыми руками — мог сделать всё. Он построил дом, баню, забор, — вспоминает Елена. — Раньше с материалами была напряженка, но в в целом он всё сделал очень хорошо. И посадил возле дачи лесочек — соснам уже 40 с лишним лет, они нас радуют.

