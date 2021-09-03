Сибирячка сделала из старой дачи красивый домик
Превратить старенький дачный домик в современный мечтают многие, но не все решаются начать ремонт. Наша сегодняшняя героиня вдохновляет своим примером. Елена Шестакова давно называет семейную дачу, которая появилась у ее дедушки с бабушкой в 70-е годы, «Гнездышко в Кувшинке». В этом году это гнездышко стало еще уютнее. Сибирячка вместе с мужем сделали здесь ремонт, и теперь дача стала, как из модного интерьерного журнала. Как Елена с мужем преобразили старенький домик — смотрите в нашем фоторепортаже.
Дача в семье Елены Шестаковой появилась больше 40 лет назад — участок получил ее дедушка на работе.
— Она появилась задолго до моего рождения. Мой дедушка был человеком с золотыми руками — мог сделать всё. Он построил дом, баню, забор, — вспоминает Елена. — Раньше с материалами была напряженка, но в в целом он всё сделал очень хорошо. И посадил возле дачи лесочек — соснам уже 40 с лишним лет, они нас радуют.
В первый раз Елена приехала на дачу младенцем — тогда ей было около трех месяцев. В детстве она проводила там всё лето, а теперь старается бывать там уже со своей семьей каждые выходные.
— Дача для меня место силы. Здесь происходило много всяких событий, были друзья и посиделки в лесу с костром и гитарой. Очень классные воспоминания. Теперь мой сын Дима туда приезжает.
За последние несколько лет «Гнездышко в кувшинке» сильно изменилось. Сначала Шестаковы поставили новый забор и покрасили его в белый цвет. Потом сделали крыльцо — маленькое крылечко расширили в два раза и превратили в террасу, украшенную декором и свечами, где приятно пообедать.
После террасы появился новый туалет с хозблоком и теплица с автоматической форточкой. Два года назад Шестаковы снесли старую баню — новую сделали просторной (6 на 8 м вместе с террасой). Именно в бане семья жила этим летом, пока шел ремонт в доме.
Пока в доме преобразили только первый этаж, но ощущение от пребывания здесь уже сильно изменилось.
— Всё началось с того, что наша кирпичная печка между двумя комнатами начала разваливаться, а штукатурка осыпаться. Поменяли печь и начали ремонт, — рассказывает Елена. — Вообще у нас стоял вопрос — не снести ли дом и поставить новый? Но там и планировка хорошая, и окна витражные. В память о дедушке не стали сносить. И архитектуру не хотелось терять.
Участок Шестаковых находится в очень красивом месте на берегу Ини. Жизнь на первой линии реки позволяет купаться когда хочется, но грунт поэтому плавающий — много воды и затапливает весной.
— Домик надо раз в несколько лет поднимать — за 25 тысяч нам его подняли, и мы начали ремонт. Его делал рукастый человек с нашей улицы на даче. Он тоже, как наш дедушка, может всё. И баню обшивал, и крышу чинил, а красили мы уже сами, — продолжает рассказ Елена.
Веранду на первом этаже сделали уже давно, кухню пока не трогали, потому что это дорогостоящий процесс — взялись за две небольшие жилые комнаты.
— Сначала, чтобы сэкономить, мы хотели обшить всё OSB плитами. Но решили, что так домик будет похож на бытовку, а нам надо красиво. Поэтому стены отделали вагонкой, а на пол положили OSB панели. Мы снесли старую печь, купили новую — красивую, мощную. Дачу полностью обшили утеплителем, и это реально помогло. Потому что теперь стоит чуть-чуть подтопить, и дом хорошо прогревается.
Шестаковы вдохновлялись картинками из «Пинтереста» (инструмент для хранения визуальных закладок, с помощью которого можно собирать интересные идеи. — Прим.ред.):
— Посмотрела зарубежный «Пинтерест». Сейчас крашеная вагонка в моде. Мама сначала была против, а я хотела ощущение не бани и дачи, а загородного дома. Мы показали ей картинки из «Пинтерест», и вместе решили, что это будет светло-голубой, и она согласилась. А пол и двери мы покрыли морилкой.
Елена против того, чтобы свозить на дачу хлам и старую мебель, которая дышит на ладан:
— Я пропагандирую идею: не надо окружать себя старым. Дача — это мое место силы, и я хочу, чтобы там всё было красивое.
Из не очень нового семья привезла на дачу шкаф и комод из ИКЕА, которые были в прежней квартире и хорошо выглядят. В ИКЕА же купили новый диван, а в «Леруа Мерлен» шторы.
— Панно из макраме я покупала в инстаграме у своей знакомой @w.all.s, которая вяжет и продает их на заказ. Блогер Алина из @сandlle.room подарила мне красивые свечи, контрастную вазу желтого цвета и гипсовую подставку, — перечисляет Елена. — Комплект зеркал из «Леруа Мерлен». Всего около 1000 рублей, а так классно вписались и добавили уюта.
В перспективе Шестаковым предстоит поменять окна на пластиковые, но они решительно настроены сохранить витражный узор, как у тех, что сделал в свое время дедушка.
— И еще осталось проводку сделать. На веранде есть свет, а в этих комнатах живем при свечах. В перспективе две комнаты с балконом на втором этаже. На веранде хотим сделать кухню, взять самую дешевую в «Леруа». Но это уже потом, дорого делать всё сразу, — улыбается Елена и приводит в пример свои расходы.
- Печка — 22 тысячи рублей, но со всеми комплектующими около 50 тысяч.
- Вагонка, OSB панели, плинтуса, краска, лак, двери и другие мелочи — примерно 141 тысяча рублей.
- Остальная мебель — ИКЕА, но привезена из города, со старой квартиры.
- Диван IKEA — 25 тысяч рублей.
- Шторы из «Леруа Мерлен» — около 7–8 тысяч.
- Комплект круглых зеркал из «Леруа Мерлен» — около 1000 руб.
- Работа — около 110 тысяч рублей с учетом поднятия дома.
— И это только половина первого этажа. Теперь, думаю, понятно, почему не стали ремонтировать сразу весь дом, — смеется хозяйка. — И это еще без окон и электрики.
Несмотря на то, что лето закончилось, Елена, Иван и их сын Дмитрий продолжают проводить на обновленной даче свои выходные. Их домик находится в Тогучинском районе на станции «Кувшинка», в обществе с манящим названием «Вишня».
— У нас самое идеальное место, потому что улица прямо напротив станции. И до станции близко, и до речки с пляжем, — уверена сибирячка. — Около 70 км от города, а чистый воздух, зайцы в лесу, совы на деревьях. Классно, ощущение, что ты где-то далеко на природе. Люди очень любят мои сторис с дачи — жизненно и без понтов. Многие пишут, что им теперь тоже хочется выкинуть весь хлам и сделать ремонт.
Какие еще дачи интересно посмотреть
Раньше мы рассказывали и показывали резной дом редкой красоты. Посмотрите на удивительную дачу на Ине — многим она напоминает об Италии и Грузии, дети уверены, что тут живет царь, а владельцы в шутку называют Санта-Барбарой.
Всё лето мы вели для вас сериал «Классно на даче» — изучали престижные и просто хорошие дачные общества в Новосибирском районе и области.
СЮЖЕТ
Вы построили красивую дачу? Сделали из старого домика новый и красивый с минимумом затрат? А может быть переехали в загородный дом? Поделитесь своей историей с Еленой Гурьяновой — e.guryanova@iportal.ru.