+23 градуса, а потом похолодание: погода в Новосибирске изменится в ближайшие три дня — прогноз

Насладиться теплой погодой можно будет 18 мая Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в ближайшие три дня изменится погода. Специалисты прогнозируют потепление до +23 градусов, а после грозы и похолодание до +5 градусов ночью.



18 мая, в субботу, в городе синоптики ожидают хорошую погоду без осадков, ветер юго-западный ночью 2–7 м/с, днем немного посильнее — 4–9 м/с. Ночью температура опустится до +8... +10 градусов, в пригороде +3... +5 градусов, днем поднимется до +21... +23 градусов.

— В этот день фронты на нас влияния никакого не оказывают, поэтому погода хорошая и малооблачная, — объяснила ведущий синоптик «Западно-Сибирского УГМС» Светлана Автухова.

19 мая, в воскресенье специалисты прогнозируют юго-западный ветер с изменением в дневные часы на северо-западный, ночью ветер будет 3–8 м/с, днем 9–14 м/с. Ночью осадков не ожидают, погода будет преимущественно без осадков, днем — кратковременный дождь, местами с грозой. Ночью температура составит +9... +11 градусов, днем +17... +19 градусов с небольшим понижением к концу дня.

По словам Светланы Автуховой, понижение обусловлено тем, что с юго-запада выйдет быстро смещающийся циклон. Он заденет юго-восток территории.

— Погода изменится днем. В результате прохождения циклона будет наблюдаться смещение гребня с районов севера и северо-запада, проходя через Томскую область, распространится на нас, — говорит специалист. — Поэтому у нас ночью температурный фон понизится.

В понедельник, 20 мая, ночью температура опустится до +5... +7 градусов, днем поднимется до +12... +14 градусов. В начале ночи могут быть кратковременные дожди с грозой, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный ожидают ночью 7–12 м/с, днем он составит 5–10 м/с.