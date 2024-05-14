Повторится ли адская жара в Новосибирске летом 2024 года? Отвечают синоптики

Новосибирские синоптики объяснили, стоит ли ждать повторения аномальной прошлогодней жары летом 2024 года. В прошлом июне столбик термометра в регионе поднимался до +35 градусов и выше. По предварительной информации, такая жара возможна, но маловероятна.

Подробнее об этом НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова. Специалист уточнила, что пока рано говорить о точных прогнозах на лето. Аномальную жару можно спрогнозировать примерно за неделю до ее наступления.

— Такие процессы очень редко повторяются из года в год. Это может произойти буквально раз в 5, 10 или 15 лет. В прошлом году температуры поднимались до такого уровня впервые за время наблюдений. Есть база с 1950–1960 годов. Близкие температуры были, +33…+34 градуса, но чтобы +36…+38 — нет, — объяснила Наталья Кичанова.

