В Новосибирске аномальная жара: как спасаются жители — онлайн-трансляция

В Новосибирске установилась аномальная жара. До 7 июня в городе днем температура будет подниматься до +35 градусов . Ветра при этом ждать не стоит. НГС запустил онлайн-трансляцию, чтобы узнать, как жители спасаются от жары и чем занимаются в такую погоду. Присылайте свои фото и видео в НГС: телеграм-канал: @newsngs или по номеру: 8 923 157-00-00 (WhatsApp).