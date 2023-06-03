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Онлайн-трансляция

В Новосибирске аномальная жара: как спасаются жители — онлайн-трансляция

Температура воздуха поднимется до +35 градусов

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В Новосибирске установилась аномальная жара. До 7 июня в городе днем температура будет подниматься до +35 градусов. Ветра при этом ждать не стоит. НГС запустил онлайн-трансляцию, чтобы узнать, как жители спасаются от жары и чем занимаются в такую погоду. Присылайте свои фото и видео в НГС: телеграм-канал: @newsngs или по номеру: 8 923 157-00-00 (WhatsApp).

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Как рассказали в Западно-Сибирском метеоцентре, в ближайшие дни осадков в городе не будет.

В субботу, 3 июня, температура ночью составит +14... +16 градусов, днем — +30... +32 градуса. Ветер юго-западный 2–7 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Небольшая облачность, без осадков.

4 июня температура ночью +16... +18 градусов, днем поднимется до +33... +35 градусов, ветер юго-западный 2–7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Без осадков.

5 июня, в понедельник, температура ночью +18... +20 градусов, днем воздух прогреется до +33... +35 градусов. Ветер юго-западный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Преимущественно без осадков.

6 июня температура ночью составит +18... +20 градусов, днем — +33... +35 градусов. Ветер юго-западный 2–7 м/с. Преимущественно без осадков.

7 июня температура ночью +18... +20 градусов, днем — +33... +35 градусов, ветер юго-западный 2–7 м/с. Преимущественно без осадков.

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