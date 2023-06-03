В Новосибирске аномальная жара: как спасаются жители — онлайн-трансляция

Как рассказали в Западно-Сибирском метеоцентре, в ближайшие дни осадков в городе не будет.
В субботу, 3 июня, температура ночью составит +14... +16 градусов, днем — +30... +32 градуса. Ветер юго-западный 2–7 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Небольшая облачность, без осадков.
4 июня температура ночью +16... +18 градусов, днем поднимется до +33... +35 градусов, ветер юго-западный 2–7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Без осадков.
5 июня, в понедельник, температура ночью +18... +20 градусов, днем воздух прогреется до +33... +35 градусов. Ветер юго-западный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Преимущественно без осадков.
6 июня температура ночью составит +18... +20 градусов, днем — +33... +35 градусов. Ветер юго-западный 2–7 м/с. Преимущественно без осадков.
7 июня температура ночью +18... +20 градусов, днем — +33... +35 градусов, ветер юго-западный 2–7 м/с. Преимущественно без осадков.