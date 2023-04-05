Моя хулиганка: учимся завязывать платок как бандану или чалму — вдохновляемся весенними идеями

Основной тренд сезона «весна-лето — 2023» — лаконичность с акцентом на аксессуары: обилие украшений — серьги, кольца на нескольких пальцах сразу, браслеты. Отлично дополняют образ солнцезащитные очки — в моде гипертрофированный оверсайз и необычные формы. Платки тоже вошли в список необходимого — носим их не только на шее, но и в прическе — об этом мы рассказывали на прошлой неделе. На этот раз топ-стилист Евгения Разинкина расскажет о платке как о головном уборе — завязываем красивую чалму или превращаемся в дерзкую байкершу при помощи банданы.

