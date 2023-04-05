Моя хулиганка: учимся завязывать платок как бандану или чалму — вдохновляемся весенними идеями

Основной тренд сезона «весна-лето — 2023» — лаконичность с акцентом на аксессуары: обилие украшений — серьги, кольца на нескольких пальцах сразу, браслеты. Отлично дополняют образ солнцезащитные очки — в моде гипертрофированный оверсайз и необычные формы. Платки тоже вошли в список необходимого — носим их не только на шее, но и в прическе — об этом мы рассказывали на прошлой неделе. На этот раз топ-стилист Евгения Разинкина расскажет о платке как о головном уборе — завязываем красивую чалму или превращаемся в дерзкую байкершу при помощи банданы.
Евгения Разинкина — топ-стилист «Школы стиля Марии Липатниковой», дважды победитель премии Wedding Awards в номинации «Лучший стилист Сибири и Дальнего Востока», ведет блог «Разинкина Научит».
Бандана
В прошлом сезоне мы носили платки как бандану, превращаясь в разбойниц и пираток. Оригинально, смело, не каждая модница отважилась примерить на себя образ дивы эпохи
В наступившем 2023 году этот микротренд несколько трансформировался. Стилист Евгения Разинкина предлагает носить бандану на манер байкерш — получается интересный, немного хулиганский образ. Слишком дерзко? Смягчите агрессивность при помощи принта, выберите что-то нейтральное, если не желаете сильно выделяться.
— Вариант подходит для длинных и средней длины волос. Собираем небольшой хвост, ориентируясь на глубокие зоны, оставляя височные пряди — они дадут оформление лицу: круглое — вытянут. Удлиненное лицо будет смоделировано хвостом на макушке — проверните не до конца, оставьте петелькой, зафиксируйте концы при помощи шпильки или невидимки. Получается прическа в стиле хан, снова популярная в этом сезоне, — объясняет Евгения Разинкина.
Сворачиваем платок прямоугольником и завязываем поверх ушей — получается тот же самый бандитский вариант банданы, но за счет валика, который дает дополнительный объем, прическа и образ в целом смотрятся элегантнее.
Чалма
Стилист Евгения Разинкина показала два интересных варианта — чалма
— Можно спрятать все волосы под платок, собрав их сначала в хвост, а потом скрутив в валик. Чем объемнее хвост, тем лучше будет держаться чалма, — говорит стилист.
Наклоняем голову, накрываем платком, концы накладываем крест-накрест, оборачиваем вокруг головы и завязываем снизу.
— Можно выпустить несколько прядей у лица. Получается восточный или цыганский образ, — отмечает Евгения Разинкина.
Второй вариант — в африканском (или итальянском?) стиле. Прячем волосы, собрав их в пучок. Накидываем платок на голову, концы у лба стягиваем резинкой, чтобы чалма лучше держалась, пропустив не до конца, оставив петельку. Дальше сворачиваем концы платка в жгут и заворачиваем валиком. При необходимости чалму можно закрепить невидимками.
— В любом платке можно увидеть что-то интересное. При таком варианте мне нравится то, что у меня нет лишних волос на лице. Для весеннего образа с пальто или тренчем лучше использовать платок из более плотного материала, наш вариант больше для лета — как пляжный — однозначно выигрывает, — считает стилист.
Полезные советы
Представленные выше варианты следует с осторожностью носить девушкам с круглым и квадратным типом лица. Избегайте объема на висках и ткани на плечах — ваша задача удлинить лоб и подбородок. Фасоны с прямой линией ткани на лбу не для вас — так вы визуально расширите себе лицо. Ваш вариант — чалма
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