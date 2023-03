Мужчинам сносит башню: топ-7 весенних ароматов для женщин, от которых невозможно оторваться

— And the world is yours — трендовая новинка от What we do is secret, мужчинам башню сносит, — говорит парфюмер.

Это древесно-цитрусовый унисекс-парфюм с мягкими цветочно-мускусными оттенками. Верхние ноты — зира, нероли, апельсин; в сердце аромата роза и гелиотроп; в базе — ваниль, бобы тонка, толуанский бальзам, сандал.