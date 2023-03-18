Мужчинам сносит башню: топ-7 весенних ароматов для женщин, от которых невозможно оторваться

С приходом весны у женщин появляется нестерпимое желание к новизне — обновить прическу, сменить гардероб, влюбиться, завести новые знакомства. Грандиозные планы — это похвально, но советуем двигаться к цели мелкими шажками: начните с покупки нового аромата. Духи с ароматом цветов, свежести или бумаги обязательно вам запомнятся и станут классным проводником в прошлое, когда вы захотите вновь пережить те самые моменты, которые запали в душу. Парфюмер Ирена Казаку по просьбе НГС составила топ-7 ароматов на весну.