Мужчинам сносит башню: топ-7 весенних ароматов для женщин, от которых невозможно оторваться

С приходом весны у женщин появляется нестерпимое желание к новизне — обновить прическу, сменить гардероб, влюбиться, завести новые знакомства. Грандиозные планы — это похвально, но советуем двигаться к цели мелкими шажками: начните с покупки нового аромата. Духи с ароматом цветов, свежести или бумаги обязательно вам запомнятся и станут классным проводником в прошлое, когда вы захотите вновь пережить те самые моменты, которые запали в душу. Парфюмер Ирена Казаку по просьбе НГС составила топ-7 ароматов на весну.
Для нежной и хрупкой
Утонченный прозрачный аромат белых цветов White Vicuna от бренда Graham & Pott. Описание аромата на сайте «Рив Гош» звучит заманчиво и интригующе — приглашение на изысканную чайную церемонию. Верхние ноты — свежие белые цветы, ландыш, гардения; средние ноты — кардамон, белый перец; база — мускус, чай. Уже захотелось примерить на себя?
Аромат сильной и независимой
— Холодный металлический, я бы даже сказала, космический аромат (унисекс) — Ganymede от Marc Antoine Barrois, — рекомендует парфюмер Ирена Казаку.
Аромат относят к пряно-древесной группе. Верхние ноты — мандарин и шафран; средние — пихта, османтус и фиалка; база — кедр, кожа, мускус, пачули, древесные ноты.
Самый секси
— And the world is yours — трендовая новинка от What we do is secret, мужчинам башню сносит, — говорит парфюмер.
Это древесно-цитрусовый унисекс-парфюм с мягкими цветочно-мускусными оттенками. Верхние ноты — зира, нероли, апельсин; в сердце аромата роза и гелиотроп; в базе — ваниль, бобы тонка, толуанский бальзам, сандал.
И для нее, и для него
Moonage Daydream от Astrophil & Stella отлично подойдет и мужчинам, и женщинам, как белая рубашка. Верхние ноты — лаванда, грейпфрут, нероли и гальбанум. Средние ноты — герань, черная смородина, пачули из Индонезии и амбра. Базовые ноты — дубовый мох, мускус, сандал и бобы тонка.
Так пахнет успех
Iris Torrefie от Guerlain создательница аромата Дельфин Джелк посвятила утру современной деловой женщины: ароматный кофе на бегу, красная помада и букет любимых ирисов на офисном столике. Чувствуете характер?
Относится к восточной группе ароматов. Верхние ноты — бергамот, кардамон, кофе; средние — амбретта, ирис; база — амбра, ваниль, кожа и чай.
Аромат богатства
Ricina Extrait de Parfum от V Canto — по отзывам, именно так пахнет богатство. При этом рицинус — ядовитое растение, от которого до сих пор не найдено противоядие. Считается, что его в своем саду выращивала Лукреция Борджиа — знаменитая средневековая интриганка.
Посвященный рицинусу парфюм — это фруктово-пряный аромат, чей шлейф раскрывается сандалом, шалфеем и удом. Верхние ноты — бергамот, персик, масло апельсина и слива. Средние ноты — пион, цветок апельсина, ирис и жасмин. Базовые ноты — дубовый мох, уд, сандал и пачули.
Настоящая страсть
Good Girl Gone Bad от Kilian — вихрь смелых фруктовых нот, одновременно невинный и чувственный. Неоднозначный, яркий и обожаемый многими. В этом аромате принципиально сочетают несочетаемые компоненты — в итоге получилась легенда.
Аромат открывается нотами абсолюта османтуса, флердоранжа и абсолюта майских роз, в сердце — индийская тубероза и нарцисс, а базу составляют амбра и кедр.
Несколько советов
Как выбрать подходящий аромат? Парфюмер Ирена Казаку настоятельно советует слушать только себя, а не консультанта в магазине.
— Задавайте себе вопрос: «Я сама себе нравлюсь в этом аромате?» Если да — значит, он ваш, даже если на нем написано for men. Всегда перед покупкой поносите аромат на коже. Если что-то вкусно звучит на подруге — не факт, что так же будет звучать на вас. Поэтому не покупайте аромат сразу, походите с ним хотя бы день, — говорит парфюмер.
Подготовьтесь к походу в магазин заранее, почитайте сайт Fragrantica или Aromo, посмотрите, какие ноты в вашем любимом аромате, посмотрите похожие. Выясните, кто автор вашего любимого аромата, и изучите другие его работы. Смотрите на ноты, составляющие пирамиды духов: если среди них будут фрезия, цветы апельсинового дерева, мимоза, черная смородина, фиалки — это отличный вариант для весны, так же как и духи со свежими нотками грейпфрута или мандарина.
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