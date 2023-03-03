«И сразу мгновенная смерть». Можно ли убить человека духами? 5 фейков, которыми запугивают россиян

На этой неделе в родительских чатах запахло жареным. Пользователи друг за другом пересылали аудиосообщения о ядовитых духах. Опасную парфюмерию якобы распространяют в разных регионах страны — незнакомцы бесплатно раздают ее прямо на улице. Мужской голос на записи предупреждает, что уже есть и пострадавшие, это два человека, которые понюхали духи и слегли с отравлением.



Всё до единого слова — фейк, утверждают в полиции. Причем фейк старый, еще 2015 года выпуска. Если бы случаи отравления массово фиксировались по всей стране, правоохранители бы точно знали об этом. Но в сводках таких сообщений нет. В Роспотребнадзоре объяснили, почему это не может быть правдой.