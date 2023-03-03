«И сразу мгновенная смерть». Можно ли убить человека духами? 5 фейков, которыми запугивают россиян

В последнее время жителей многих регионов России чуть не каждый день пугают тревожными сообщениями. Они не только плодятся в мессенджерах, но и врываются в теле- и радиоэфир. Наши коллеги из E1.RU сделали подборку самых популярных страшилок-фейков, которые вызвали волну паники среди населения.
1. Фейк о ядовитых духах
На этой неделе в родительских чатах запахло жареным. Пользователи друг за другом пересылали аудиосообщения о ядовитых духах. Опасную парфюмерию якобы распространяют в разных регионах страны — незнакомцы бесплатно раздают ее прямо на улице. Мужской голос на записи предупреждает, что уже есть и пострадавшие, это два человека, которые понюхали духи и слегли с отравлением.
Всё до единого слова — фейк, утверждают в полиции. Причем фейк старый, еще 2015 года выпуска. Если бы случаи отравления массово фиксировались по всей стране, правоохранители бы точно знали об этом. Но в сводках таких сообщений нет. В Роспотребнадзоре объяснили, почему это не может быть правдой.
— Убить человека, предложив ему понюхать пробник от духов, непросто. Для достижения опасного порога должна быть создана большая концентрация вещества. Для этого нужно изолировать человека от окружающего воздуха, например надеть ему на голову пакет, — отметили в ведомстве. — Отравитель, который попытается совершить такой теракт, пострадает раньше, чем жертва, так как такие вещества проникают и через кожу. Чтобы этого избежать, отравителю нужно использовать средства защиты кожи и органов дыхания. Однако никто не будет нюхать пробник из рук человека в противогазе.
2. Холера
Другие сообщения касались воды, якобы зараженной холерой, — такую страшилку стали рассылать в мессенджерах. Информация также появилась в украинских СМИ и телеграм-каналах. Авторы фейка ссылались на постановление главного санитарного врача России, которое, конечно, оказалось подделкой.
— В связи с ситуацией на Украине возможна биологическая диверсия. Ожидают появления холерной палочки в воде, смертей будет больше, чем от ковида, — говорится в этих сообщениях.
Роспотребнадзор уже выступил с опровержением. В ведомстве заверили, что вся вода проходит проверку. Вспышек холеры в стране не было давно, а с 2019 года не фиксировались даже случаи ее завоза.
— Управлением Роспотребнадзора ведется усиленный контроль за качеством и безопасностью питьевого водоснабжения. Регулярно отбираются пробы воды на микробиологические, вирусологические и санитарно-химические показатели. Отобранные пробы соответствуют гигиеническим требованиям, — заявили в пресс-службе ведомства.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова также оценила возможность распространения холеры в нашей стране. Она уверена, что риски заражения в России минимальны. По словам Поповой, имеются запасы отечественной вакцины от холеры, являющейся эффективным средством борьбы с инфекцией.
К слову, по данным ВОЗ, к началу февраля вспышки холеры зафиксировали в 18 странах и меры предосторожности всё же необходимы.
3. Оповещения о воздушной угрозе
«Все немедленно в укрытие!» — дважды в конце февраля оповещали российские телеканалы. Тревожные сообщения появлялись на экране, прерывая эфир, и сопровождались звуком сирены.
В МЧС России поспешили остановить панику и сообщили, что тревога ложная. Серверы радиостанций и телеканалов подверглись атаке хакеров. В других регионах тоже были такие объявления.
— МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности! — объяснило ведомство. — Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках.
4. Детей просят открыть газовые конфорки
Еще одна страшилка из соцсетей всколыхнула школьные чаты — доброжелатели предупреждают родителей о звонках с Украины. Неизвестные якобы представляются сотрудниками газовых служб, просят детей открыть все конфорки и уйти отдыхать в другую комнату. Причем распространяли тревожные сообщения даже педагоги учебных заведений.
— Нам прислала сообщение классный руководитель, — рассказала мама ученика школы в Балтыме. — Я своего сына проинформировала. На работе обсуждали, что такое же сообщение многим пришло и в других школах.
Министерство образования тут же выпустило предупреждение, что информация о звонках школьникам — выдумка.
— Минобразования направило информацию в адрес руководителей органов управления образования с целью предостережения от распространения появившегося в Сети фейка, — объяснили в ведомстве.
5. Звонки из «Следственного комитета»
А еще по WhatsApp россияне получают повестки от «следователей» с предупреждением, что им грозит обвинение в финансировании терроризма. Один из «подозреваемых» записал разговор и прислал его в редакцию E1.RU.
— Звонят якобы от имени Следственного комитета РФ, угрожают, говорят, что я финансирую террористов с Украины. В полицию я сообщил. К сожалению, записал только часть разговора, за кадром остались угрозы и прочее. Видимо, липовый лейтенант понял, что я его разоблачил, — рассказал Валентин.
Поговорив с лжеследователем, Валентин обратился в настоящий СК. Там ему порекомендовали сообщить об этом на горячие линии московского Следственного комитета.