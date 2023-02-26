Питикюр и SPA с черной икрой: 5 необычных бьюти-процедур, о которых вы никогда не слышали

В попытках стать моложе и красивее женщины (да и мужчины тоже) готовы на многое. В результате случается, что к списку стандартных бьюти-процедур вроде маникюра, педикюра и стрижки с укладкой, добавляется нечто неожиданное и иногда экзотическое: массаж змеями, лечение холодом или обертывание икрой осетра. Мы изучили несколько необычных и забавных процедур, которые предлагают в салонах красоты, и попытались понять, действительно ли они эффективны.
Питикюр
Таким диковинным словом на французский манер называется процедура ухода за областью подмышек. Казалось бы, что тут особенного? Помыться, сделать эпиляцию, нанести дезодорант. Но представитель американской медицины, дерматолог, доктор Мармур решил расписать пошагово, что нужно делать и в какой последовательности.
Итак, милые дамы, запоминаем свод правил. Подмышки нужно мыть специальной губкой, используя мягкое очищающее средство — гель для душа, если простыми словами. Никто не хочет раздражения, да и поры нужно очистить. Ополоснуть водой и тщательно вытереть, прежде чем наносить дезодорант.
Здесь отметим вполне справедливую рекомендацию доктора: средства действительно нужно наносить на сухую кожу, на влажной они работать не будут — многие об этом забывают. К тому же собравшаяся в складках влага может принести проблемы — раздражение или опрелости. Наносить дезодорант нью-йоркский дерматолог советует по схеме: снизу вверх, затем сверху вниз и еще раз, для верности, снизу вверх.
Запомнили? Говорят, если регулярно делать питикюр по правилам, то можно увидеть разницу.
SPA с черной икрой
Что-то на богатом? Это когда осетровая икра не на тарелке, а на вашем теле. Считается, что столь роскошный и дорогой ингредиент дает коже моментальный лифтинг-эффект, выравнивает тон и текстуру лица, увлажняет, питает и дает заметный тонус. В московских салонах красоты стоимость процедуры составляет около 15 000 рублей за 90 минут.
Убедительных доказательств эффективности такой процедуры нет, зато есть вероятность возникновения аллергии и воспалений, особенно если маску нанести на поврежденную кожу. Магазины косметики предлагают большой выбор уходовых средств для лица и тела с добавлением черной икры — может быть, стоит начать с них? Жалко размазывать деликатес по лицу в надежде омолодиться.
Криосауна
Как обычная сауна, только наоборот. Человека помещают в кабину, похожую на солярий, температура в которой — минус 150 градусов. Находиться в кабине рекомендовано около 2 минут, в течение этого времени нет риска переохладиться.
К положительным свойствам криосауны приписывают обновление всех систем организма, нормализацию гормонального фона, улучшение обменных процессов и повышение эндорфинов. Перед посещением криосауны необходимо проконсультироваться с врачом. Назначают процедуру обычно курсами, примерная стоимость одного — 45 000 рублей. Есть и альтернатива: можно заморозить кубики льда из зеленого чая и протирать ими лицо, результат удивит вас.
Пивная ванна
Когда на шампанское не хватило. Но шутки в сторону. Пивная ванна — реально существующая процедура, которая взяла свое начало в Чехии. Пивоваренная компания Chodovar Family Brewery стала предлагать посетителям не только дегустацию своей продукции, но и ванны, способствующие повышению тонуса кожи. Представители компании уверяют, что пиво содержит такие ценные вещества, как минеральные соли, а также калий, фосфор, магний, кальций и натрий, витамины группы В. Всё перечисленное благотворно влияет на кожу и поднимает настроение.
Услуга пивной купели или пивной бочки популярна на курортах Алтая или Белокурихи. Стоимость одного часа лежания в пиве варьируется в пределах 3–4 тысяч рублей.
Наращивание бровей
Форма бровей за последние несколько лет заметно эволюционировала: от тонких бровей-ниточек, как у Памелы Андерсон, до широких и густых, как у Одри Хепберн. В промежутке был весьма увлекательный период татуажа: женщины с легкой руки сбривали брови и рисовали необходимую форму тату-машинкой. Проблема в том, что отрастить брови заново получается не у всех — очень печально осознавать сей факт сейчас, когда в тренде натуральность.
Для тех, кто жаждет восполнить пробелы, нашлось решение: можно сделать реставрацию бровей с помощью специального волокна, имитирующего естественные волоски. Специалисты подберут их в тон природного оттенка, а результат продержится до двух недель. Стоимость процедуры — около 2–3 тысяч рублей.
Что еще почитать
1. Больше не дыбом: 6 ошибок, которые убивают мокрые волосы (но вы всё равно так делаете).
2. Мемная челка-штрихкод стала новым трендом 2023-го — такую носит Ирина Шейк и другие звезды Голливуда.
3. 7 популярных стрижек, которые никому не идут (но все их делают).