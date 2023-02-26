Питикюр и SPA с черной икрой: 5 необычных бьюти-процедур, о которых вы никогда не слышали

Здесь отметим вполне справедливую рекомендацию доктора: средства действительно нужно наносить на сухую кожу, на влажной они работать не будут — многие об этом забывают. К тому же собравшаяся в складках влага может принести проблемы — раздражение или опрелости. Наносить дезодорант нью-йоркский дерматолог советует по схеме: снизу вверх, затем сверху вниз и еще раз, для верности, снизу вверх.

Запомнили? Говорят, если регулярно делать питикюр по правилам, то можно увидеть разницу.

SPA с черной икрой

Что-то на богатом? Это когда осетровая икра не на тарелке, а на вашем теле. Считается, что столь роскошный и дорогой ингредиент дает коже моментальный лифтинг-эффект, выравнивает тон и текстуру лица, увлажняет, питает и дает заметный тонус. В московских салонах красоты стоимость процедуры составляет около 15 000 рублей за 90 минут.