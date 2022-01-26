Как сибирячка живет в квартире с 14 змеями и делает ими массаж. Экстремальный эксперимент журналиста НГС

У Татьяны Мартын необычное хобби — змеи. В квартире сибирячки сейчас проживает 14 змей, 5 из которых — взрослые особи, остальные — детеныши. С недавних пор Татьяна начала предлагать новосибирцам необычную услугу — расслабляющий массаж змеями. Мы озадачились вопросом: как можно расслабиться, когда рядом змеи? И бесстрашно отправились испытывать на себе экзотический массаж — рассказываем по порядку.
Предлагаем посмотреть небольшое видео (если не боитесь).
Любовь к необычным питомцам началась у Татьяны Мартын около 5 назад. Во время отдыха в Азии туристам предлагали сделать фото со змеей, Татьяна не стала отказываться. Показывали змей и в Горном Алтае — женщина не упустила возможности подержать в руках змейку и сфотографироваться с ней.
— Мы жили рядом с местом, где предлагали пообщаться со змеями. Я каждый день приходила, стала интересоваться, как содержать змею дома, загорелась. Когда мы вернулись в Новосибирск, первым делом я зашла на «Авито», и — о чудо! — женщина продавала взрослого удава, — рассказывает Татьяна и добавляет, что сейчас этот удав (Колян) находится в спячке.
Прожив около года в компании одной змеи, Татьяна решила, что ей мало. Сибирячка плотно занялась изучением класса пресмыкающихся, общалась с заводчиками и постепенно начала брать малышей. Сейчас в квартире у женщины живет 14 особей, 5 из которых — взрослые змеи, остальные — детеныши.
Гордость Татьяны — тигровый питон-альбинос по имени Альбина, самая крупная змея: ее длина достигла почти 4 метров. Сейчас она тоже находится в спячке. Альбину, как и Коляна приобрели на «Авито» — раньше змея жила у девушки-танцовщицы, но когда вес Альбины перевалил за 8, а потом и за 10 килограммов, танцевать с ней стало невозможно. Сейчас вес Альбины — около 30 кг.
Змей Татьяна берет для души, однако уже задумывается о разведении. Примерно за 10 000 рублей можно приобрести небольшую змейку, породистые особи стоят от 20–30 тысяч рублей и выше. Большая часть змей приехала к Татьяне из Краснодара, женщина отмечает, что там хороший заводчик, а вот в Новосибирске, по наблюдениям сибирячки, мало людей, которые проявляют интерес к рептилиям.
Жилплощадь со змеями делит маленький песик породы чихуахуа — Рекс, который, по словам хозяйки, не обращает внимания на то, что по квартире кто-то ползает.
— Ему безразлично, не нравится — он ушел. Змеи не охотятся на него, он — на них. Но есть Альбина, наша самая крупная, ее кормим кроликами, которые по размеру как собаки. Она может смотреть на Рекса как на кормовой объект. Да, змеи едят собак. Бывает, Альбина начинает на него и охотиться, Рекс не понимает этого. Мы всегда рядом, не допускаем их контакта, если она высовывает морду из террариума, Рекса убираем, важно, чтобы они не пересекались. Для остальных змей Рекс слишком большой, они его не осилят, — объясняет Татьяна.
В дикой природе жизнь змеи непродолжительна, а в домашних условиях она может прожить около 20–30 лет, так как содержится в тепле, накормлена, спит спокойно, не испытывает стрессов. У змеи обязательно должен быть специально оборудованный террариум с теплым и холодным углом, подстилка и вода. В террариум кладут мох, опилки, ветки, можно добавить крупную кокосовую стружку. В квартире Татьяны сейчас восемь террариумов — взрослые змеи живут каждая в своем домике, маленькие делят между собой один. Впоследствии их рассадят. Передвигаться по квартире змее запрещено — это опасно для ее жизни.
Детеныши питаются раз в 7–10 дней новорожденными крысятами, взрослым змеям небольшого размера раз в две-три недели дают большую крысу, крупным змеям достаточно питаться один раз в месяц кроликами, курами или цыплятами. Еду для своих питомцев Татьяна покупает у специального разводчика корма для рептилий. На вопрос о жалости к грызунам женщина ответила так:
— Обращаемся к разуму. Хотим держать змею — кормим ее. Если нам жалко и мы боимся, не держим змею.
Близкие и друзья Татьяны разделились на два лагеря: одни с удовольствием приходят в гости и общаются с питомцами, другие с осторожностью смотрят на террариум. Есть и те, кто считает увлечение Татьяны змеями ненормальным, но женщину это никак не трогает.
— Хозяин — барин. Это нормальная человеческая реакция — не любить змей или испытывать к ним брезгливость. Не любите — не подходите, — улыбается Татьяна.
Соседи осведомлены о том, что в доме живут змеи, и не выступают против. Многие приходят в гости посмотреть, приводят детей и внуков.
— Никто из соседей не спросил меня, выползет ли змея из унитаза или из вентиляции. Нет, змеи там не лазают, в высотных домах тем более. Мои змеи ни разу не уползали. Большую часть времени они проводят в террариуме, а выпускаю я их только под присмотром, — говорит женщина.
— Змее всё без разницы. На человеке она или на дереве — для нее всё едино. Укусила — по морде дали, они ничего не поймет. Ругаться на нее бесполезно, разговаривать тоже бесполезно, я думаю, что они даже не разумные существа. Змея может укусить, если не соблюдать технику безопасности: тревожить, когда она спит, или брать в руки после того, как трогал корм — грызуны очень пахучие, змея может инстинктивно кусануть. Не стоит ронять змею или наступать на нее, она проявит в ответ агрессию, а в остальном она не замечает вас, — объясняет Татьяна.
С недавнего времени сибирячка начала предлагать необычную услугу — экзотический расслабляющий массаж змеями (рептилиотерапия). О процедуре Татьяна узнала еще на этапе изучения змей. Такой массаж обычно предлагают в SPA-салонах Азии, в России услуга присутствует в нескольких московских салонах. В Новосибирске Татьяна — единственная, кто взялся за столь необычное дело.
— Как происходит массаж змеями: вы приходите ко мне домой. Один час стоит 1200 рублей, в него включена адаптация 5–10 минут, психологический прием для того, чтобы человек привык. Обычно этого времени достаточно, кому-то адаптация не нужна вообще. Дальше — по желанию, снимать одежду или нет, но я всё же предлагаю раздеться до нижнего белья, чтобы змеи ползали по обнаженному телу, так как это более приятные тактильные ощущения. Ложитесь на кушетку, и начинаем запускать змей: сначала малышей. Тело привыкает, малыши ползают, дальше — змеи среднего размера и заканчиваем большими. Сначала змеи начинают ползать активно, но потом, когда привыкают к температуре тела человека, адаптируются к нему, ощутят запах, они начинают хитрить — заползают под плечо или под шею и укладываются отдыхать. Я начинаю их немного тормошить, чтобы они продолжали активно ползать, — объясняет Татьяна.
Наш корреспондент опробовала на себе процедуру необычного массажа и подтверждает, что змеи действительно могут расслабить. Страх, который присутствует вначале, уходит на этапе знакомства со змеями, остается волнение. На руку играет то, что во время процедуры человек не видит того, что происходит, и ориентируется только на свои ощущения — непрерывное скольжение змей по телу дает согревающий эффект, как от мази против растяжений, и волей-неволей мы расслабляемся, не сразу, спустя несколько минут. Интересно, что будет дальше.
Маленькие змеи более проворные — они щекочут, но всё равно становится немного не по себе, когда перед глазами внезапно появляется змеиная голова и высовывает язык, скорее от неожиданности. Змеи крупных размеров запросто могут справиться с зажимами в мышцах не хуже массажиста со стажем, но всё же хорошо, что Альбина на момент эксперимента находилась в спячке и знакомство со съемочной группой НГС не состоялось.
— Однажды парень заказал массаж в подарок для своей девушки. Предупредил, что она бесстрашная, а вот он боится. Когда они пришли, его девушка действительно не проявляла чувства страха, а вот парень первые 10 минут визжал в коридоре, кое-как мы уговорили его войти в комнату, он сидел на краю дивана и повизгивал, привык к змеям уже к моменту исхода времени на процедуру. Люди приходят напуганные, но как только ты находишь со змеями общий язык, то понимаешь, какие они приятные и сколько релакса несут, — делится женщина.
Процедуру массажа Татьяна сначала опробовала на себе и на близких, смотрела видео, изучала поведение змей, в какую сторону она поползет, что будет делать. Массаж помогает преодолеть страх, считается, что благодаря медленному монотонному движению змеи по телу выравнивается сердцебиение, снимаются мышечные застои, уходят отрицательные эмоции и негативные мысли.
Принимает женщина вечерами, а клиенты находятся по методу сарафанного радио. Приводят даже детей. По выходным дням Татьяна возит змеек на фотосессии стоимостью 1500 рублей в час. В планах у женщины проводить открытые уроки для детей от 10 лет.
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