Как сибирячка живет в квартире с 14 змеями и делает ими массаж. Экстремальный эксперимент журналиста НГС

Змей Татьяна берет для души, однако уже задумывается о разведении. Примерно за 10 000 рублей можно приобрести небольшую змейку, породистые особи стоят от 20–30 тысяч рублей и выше. Большая часть змей приехала к Татьяне из Краснодара, женщина отмечает, что там хороший заводчик, а вот в Новосибирске, по наблюдениям сибирячки, мало людей, которые проявляют интерес к рептилиям.

Жилплощадь со змеями делит маленький песик породы чихуахуа — Рекс, который, по словам хозяйки, не обращает внимания на то, что по квартире кто-то ползает.



— Ему безразлично, не нравится — он ушел. Змеи не охотятся на него, он — на них. Но есть Альбина, наша самая крупная, ее кормим кроликами, которые по размеру как собаки. Она может смотреть на Рекса как на кормовой объект. Да, змеи едят собак. Бывает, Альбина начинает на него и охотиться, Рекс не понимает этого. Мы всегда рядом, не допускаем их контакта, если она высовывает морду из террариума, Рекса убираем, важно, чтобы они не пересекались. Для остальных змей Рекс слишком большой, они его не осилят, — объясняет Татьяна.