Блогер из Новосибирска вывела перепелок из яиц с Центрального рынка — милое видео с рождением птенцов

Сибирячка Василина Катаева вывела дома птенцов из перепелиных яиц
Известный Instagram-блогер Василина Катаева в домашних условиях вырастила в инкубаторе птенцов перепелки — об этом она активно рассказывает в своем аккаунте, демонстрируя птиц на фото и видео. Сейчас у нее дома живет три птенца.
— Всё началось с того, что где-то на просторах интернета я наткнулась на объявление о продаже мини-инкубатора. Он был похож на игрушечный, и мне стало интересно, работает он или нет. Купила и спросила у подписчиков, как думают, выведутся ли из яиц птенцы в таком инкубаторе? Многие не верили в успех эксперимента, так как инкубатор действительно выглядел игрушечным, и мне начали раздавать советы — только не бери яйца в магазине или на рынке, они там непригодны для разведения, — рассказывает блогер.
Она отметила, что не ищет легких путей и поэтому решила выяснить, выведутся ли птенцы из обычных перепелиных яиц, предназначенных для еды.
— Я пошла на Центральный рынок и купила десяток перепелиных яиц. Еще раз спросила у продавца, смогу ли я их высидеть в инкубаторе, на что получила еще одно категоричное нет. Для чистоты эксперимента мы с семьей съездили еще и на ферму, взяли несколько яиц там. На ферме нам дали специальные оплодотворенные яйца перепелок, в которых должны были 100% зародиться птенцы. Итого в инкубаторе получилось
По расчетам Василины и ее семьи, яйца должны были вылупиться на
— Мы поняли, что у нас вылупится примерно
Первым проклюнулся птенец из яйца с Центрального рынка — его переместили в коробку, туда поставили лампу для обогрева, обеспечили водой и кормом. Василина рассказывает, что птенец обсох и начал быстро бегать. На следующий день проклюнулся второй — тоже с рынка, а птенцы из яиц, что были куплены на ферме, вылупляться стали позже:
— На 5-й день мы заметили, что начало проклевываться целых
По советам подписчиков блогер приняла решение помочь птенцам вылупиться и немного расковыряла скорлупу — в двух яйцах оказались полуживые птенцы. На время их оставили в инкубаторе, позже один умер, а второго переместили в коробку к старшим сородичам, но прожил он недолго. Другие яйца так и не вылупились.
— Теперь у нас
В 2018 году НГС рассказывал, как новосибирский школьник сделал инкубатор из обычной коробки и вывел двух перепелок — «высидеть» птенцов помогла обычная батарея в его комнате.
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