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Блогер из Новосибирска вывела перепелок из яиц с Центрального рынка — милое видео с рождением птенцов

Теперь у Василины Катаевой дома живут три маленькие птицы

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Из 14 яиц в инкубаторе вылупилось <nobr class="_">3 птенца</nobr> — сибирячка планирует увезти их на дачу и разводить дальше

Из 14 яиц в инкубаторе вылупилось 3 птенца — сибирячка планирует увезти их на дачу и разводить дальше

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Сибирячка Василина Катаева вывела дома птенцов из перепелиных яиц

Известный Instagram-блогер Василина Катаева в домашних условиях вырастила в инкубаторе птенцов перепелки — об этом она активно рассказывает в своем аккаунте, демонстрируя птиц на фото и видео. Сейчас у нее дома живет три птенца.

— Всё началось с того, что где-то на просторах интернета я наткнулась на объявление о продаже мини-инкубатора. Он был похож на игрушечный, и мне стало интересно, работает он или нет. Купила и спросила у подписчиков, как думают, выведутся ли из яиц птенцы в таком инкубаторе? Многие не верили в успех эксперимента, так как инкубатор действительно выглядел игрушечным, и мне начали раздавать советы — только не бери яйца в магазине или на рынке, они там непригодны для разведения, — рассказывает блогер.

Она отметила, что не ищет легких путей и поэтому решила выяснить, выведутся ли птенцы из обычных перепелиных яиц, предназначенных для еды.

Семья Василины планирует на лето увезти птиц на дачу, а осенью вернуть в квартиру

Семья Василины планирует на лето увезти птиц на дачу, а осенью вернуть в квартиру

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— Я пошла на Центральный рынок и купила десяток перепелиных яиц. Еще раз спросила у продавца, смогу ли я их высидеть в инкубаторе, на что получила еще одно категоричное нет. Для чистоты эксперимента мы с семьей съездили еще и на ферму, взяли несколько яиц там. На ферме нам дали специальные оплодотворенные яйца перепелок, в которых должны были 100% зародиться птенцы. Итого в инкубаторе получилось 6 яиц с Центрального рынка и 8 яиц с фермы. К слову скажу, что я выросла в городе, в деревне ни разу не была, птенцов перепелок или цыплят вживую в жизни не видела, и уж тем более не разводила. Я городской человек, как и моя семья, поэтому для нас это всё было в диковинку. Что и как делать, мы точно не знали, какую-то информацию по разведению взяли из интернета, что-то подсказывали подписчики, — делится Василина Катаева.

По расчетам Василины и ее семьи, яйца должны были вылупиться на 18–19-й день. Инкубатор поддерживал температуру 38 градусов, ежедневно в него добавляли небольшое количество воды для влажности, переворачивали яйца два три раза в день. Через 10 дней проверили яйца на свет фонариком — те, что были куплены на ферме, оказались темными, плюс потемнели три яйца с Центрального рынка.

— Мы поняли, что у нас вылупится примерно 11 птенцов. В тот момент нам стало страшно, мы не были готовы к тому, что у нас дома будет жить столько перепелок, — рассказывает блогер.

Первым проклюнулся птенец из яйца с Центрального рынка — его переместили в коробку, туда поставили лампу для обогрева, обеспечили водой и кормом. Василина рассказывает, что птенец обсох и начал быстро бегать. На следующий день проклюнулся второй — тоже с рынка, а птенцы из яиц, что были куплены на ферме, вылупляться стали позже:

— На 5-й день мы заметили, что начало проклевываться целых 4 птенца — мы ждали целый день, опрыскивали их из распылителя, чтобы скорлупа размякла и им было удобнее проклюнуться. Ближе к ночи один начал активно вылазить, я даже хотела снять процесс вылупления, но, прождав часа полтора, ушла спать. В 6 утра я обнаружила нашего третьего птенца — в коробке мы сделали перегородку, так как я побоялась новорожденного сразу класть ко взрослым малышам, что бы не заклевали, — говорит Василина Катаева.

По советам подписчиков блогер приняла решение помочь птенцам вылупиться и немного расковыряла скорлупу — в двух яйцах оказались полуживые птенцы. На время их оставили в инкубаторе, позже один умер, а второго переместили в коробку к старшим сородичам, но прожил он недолго. Другие яйца так и не вылупились.

— Теперь у нас 3 птенца, и мы очень рады, что их не 11. Растут они не по дням, а по часам, сильного запаха от трех птенцов нет, мы часто меняем им подстилку. Они не шумные, начинают кричать, только если их разлучают, — привыкли находиться втроем. Сильно они нам не мешают. Теперь ждем яичек, на 40-й день они должны начать нестись, и нам очень интересно посмотреть на этот процесс. В дальнейшем в планах увезти их на дачу, мы сделаем для них клетку и будем следить за ними там. Осенью привезем домой. Многие советуют осенью их зарубить. От них много помета, но мы планируем за ними ухаживать и убивать не планируем — это как будто убить и съесть свою собаку или кошку. Я не смогу, я уже к ним так привязалась, мне их будет жалко. Я прочитала, что перепелки живут в домашних условиях не больше двух лет, — говорит блогер.

В 2018 году НГС рассказывал, как новосибирский школьник сделал инкубатор из обычной коробки и вывел двух перепелок — «высидеть» птенцов помогла обычная батарея в его комнате.

Новосибирцы любят держать дома необычных животных — ежей, игуан, шиншилл или змей — эти крохи буквально умещаются на ладошке, только взгляните.

Жительница Новосибирска Маргарита Хоменко тоже завела себе необычных питомцев — каракалов — и построила для них вольер за миллион рублей. Каракалы могут охотиться на детей, выбирают для себя только одного хозяина, а остальных людей — терпят.

Еще одна сибирячка, Наталья Гребнева, тоже не поскупилась в средствах и построила дом для африканских сервалов за полмиллиона рублей. Дикие кошки выглядят угрожающе (и даже могут цапнуть), но от природы пугливы и преданы одному человеку.

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