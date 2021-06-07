Блогер из Новосибирска вывела перепелок из яиц с Центрального рынка — милое видео с рождением птенцов

— Я пошла на Центральный рынок и купила десяток перепелиных яиц. Еще раз спросила у продавца, смогу ли я их высидеть в инкубаторе, на что получила еще одно категоричное нет. Для чистоты эксперимента мы с семьей съездили еще и на ферму, взяли несколько яиц там. На ферме нам дали специальные оплодотворенные яйца перепелок, в которых должны были 100% зародиться птенцы. Итого в инкубаторе получилось 6 яиц с Центрального рынка и 8 яиц с фермы. К слову скажу, что я выросла в городе, в деревне ни разу не была, птенцов перепелок или цыплят вживую в жизни не видела, и уж тем более не разводила. Я городской человек, как и моя семья, поэтому для нас это всё было в диковинку. Что и как делать, мы точно не знали, какую-то информацию по разведению взяли из интернета, что-то подсказывали подписчики, — делится Василина Катаева.



По расчетам Василины и ее семьи, яйца должны были вылупиться на 18–19-й день . Инкубатор поддерживал температуру 38 градусов , ежедневно в него добавляли небольшое количество воды для влажности, переворачивали яйца два три раза в день. Через 10 дней проверили яйца на свет фонариком — те, что были куплены на ферме, оказались темными, плюс потемнели три яйца с Центрального рынка.