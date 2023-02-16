Мемная челка-штрихкод стала новым трендом 2023-го — такую носит Ирина Шейк и другие звезды Голливуда

С наступлением весны многим женщинам нестерпимо хочется обновить прическу, освежить образ, добавить игривости. И если кардинальная смена имиджа — вариант для смелых, то манипуляции с челкой идеально подходят тем, кто хочет просто чуть-чуть поменяться. Мы решили спросить у парикмахеров, какие челки сейчас в моде, и удивились — возвращается легенда из 90-х: редкая челка-штрихкод, которая за прошедшие годы успела стать самостоятельной героиней мемов. Смотрим на новый тренд, который набирает обороты в Голливуде.
Самая модная челка-2023
Говорят, что необычный тренд задала американская супермодель Белла Хадид — с редкой челкой-штрихкодом она была замечена в рекламной компании Marc Jacobs. Модель также опубликовала несколько снимков с новой прической в соцсетях. Другая версия появления тренда — парикмахерская авантюра другой, российской, модели Ирины Шейк, которая показалась на людях со рваной стрижкой еще 2018 году. Шейк, судя по всему, вдохновила новое поколение: вслед за ней с рваной челкой появились уже упомянутая Хадид, актриса Роуэн Бланчард и еще сотни модниц. Российских интернет-пользователей удивил такой тренд, так как челка-штрихкод у многих ассоциируется с прической непопулярных молодых людей 90-х и начала 2000-х. Тем временем инфлюенсеры уже вовсю фотографируются в новом образе.
Парикмахер-колорист Юлия Бурова отмечает, что обычные люди вряд ли применят тренд в повседневной жизни. Челка-штрихкод, по ее мнению, — больше вариант для фотосессии.
Какие еще челки будут популярны в новом сезоне?
Тенденция к челке-шторке сохраняется с прошлого года. По словам Юлии Буровой, в прошлом сезоне клиенты относились к ней с осторожностью и просили вариант подлиннее, чтобы в случае чего убрать ее в хвост.
— Сейчас челку состригают гораздо короче, чтобы она обрамляла лицо, — говорит парикмахер.
Актуальна и прямая челка — но не такая, как мы носили в 2010-м, вдохновившись прической Кэти Перри. Современная прямая челка легкая и тонкая, длина — чуть ниже бровей.
— Такая челка может быть с удлинениями по бокам — это молодит ее обладательницу, — говорит Юлия Бурова.
Если у вас длинные волосы и не хочется меняться кардинально, но хочется добавить объема у лица, попробуйте удлиненную асимметричную челку, ее можно перекидывать с одной стороны на другую — будет казаться, что каждый раз у вас новая прическа.
— Сделайте челку покороче в районе подбородка — это хорошо добавит объема, — подсказывает парикмахер.
Креативно смотрится короткая прямая челка в сочетании с каре, как у главной героини фильма «Амели», и рваная челка в текстурных стрижках, которые сейчас очень популярны среди молодежи.
— Если у вас вытянутое, овальное, лицо, то вам подойдет любой вариант челки. На круглом лице хорошо будет смотреться челка-шторка — она будет удлинять лицо и добавит женственности. Прямая легкая челка поможет спрятать широкий лоб — она обязательно должна быть чуть ниже бровей, — советует Юлия Бурова.
— Прямая массивная челка с ровным срезом будет старить вас, челка наискосок с одного конца лба на другой, как носили наши мамы, — тоже вариант из прошлого, привет из 90-х, для молодых девчонок это неудачный вариант, — говорит Юлия Бурова.
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