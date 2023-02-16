Мемная челка-штрихкод стала новым трендом 2023-го — такую носит Ирина Шейк и другие звезды Голливуда

Актуальна и прямая челка — но не такая, как мы носили в 2010-м, вдохновившись прической Кэти Перри. Современная прямая челка легкая и тонкая, длина — чуть ниже бровей.



— Такая челка может быть с удлинениями по бокам — это молодит ее обладательницу, — говорит Юлия Бурова.