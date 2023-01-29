Шикарные лохмотья: что носить в 2023 году? Изучаем 10 самых ярких и необычных трендов сезона

Платье из кожи можно назвать главным трендом сезона, но зачем ограничивать себя, если выбор столь велик? Кожаные брюки идеальны на весну, особенно в сибирском климате. Кожаные пиджаки прямого кроя актуальны уже несколько сезонов подряд и стали отличной альтернативой кожаной косухе. Кожаный тренч также идеален для нашей погоды, особенно в период дождей.

Для смелых и сексуальных образов выбирайте кожаные топы или корсеты. Главное — избегать сочетания кожаных лосин и ботфортов на шпильке вместе с кожаным топом — всего должно быть в меру.

