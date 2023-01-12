Сводят с ума: эти ароматы считаются самыми сексуальными в мире — их обожают 85% мужчин и женщин

Сколько парфюма нужно на себя наносить?

Весь парфюм делится на четыре основные концентрации, от самой легкой до сложной: одеколон, туалетная вода, парфюмерная вода и духи. Соответственно, и наносить их нужно разное количество. Три-четыре нажатия на пульверизатор для одеколона, два-три нажатия для туалетной воды, максимум два — для парфюмерной. Духам достаточно одного точечного нанесения.



Не стоит наносить больше, даже если вы не чувствуете насыщенного запаха. Рано или поздно вы всё равно перестанете его ощущать, и это никак не говорит о качестве парфюма. Это элементарная физиология: что бы вы ни чувствовали носом, со временем привыкнете к любому запаху. Для адаптации обонянию достаточно двух суток. Лить на себя больше духов не панацея. Запах будут чувствовать окружающие, но не вы.

