Мазать бесполезно: косметика, которая не работает после 40 лет, — об этом молчат продавцы и косметологи

— Эти компоненты являются продуктами переработки нефти, они устойчивы к окислению, поэтому продлевают срок годности средств. Но основным их недостатком является препятствие испарению влаги. Конечно, не стоит опасаться всех кремов, в которые входят эти компоненты, главное, чтобы они не имели большую концентрацию в составе продукта, — говорит эксперт.

Также лучше отказаться от жестких средств для умывания.

— После 40 данный процесс требует деликатности, поэтому агрессивные средства снятия макияжа только навредят коже. Для удаления декоративных косметических средств можно использовать гидрофильное масло, которое предназначено для бережного очищения, но при возрастной коже после него необходимо использовать очищающие пенки для удаления оставшегося слоя маслянистых элементов. При чувствительной, тонкой и проблемной дерме, если не использовать подобные средства мягкого типа после гидрофильного масла, останется пленка, которая не смоется водой и будет иметь эффект маски, закупоривающей поры, — считает Ани Карагадян.