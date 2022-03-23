Его больше нет. Чем заменить любимый крем — 10 аптечных находок, которые тоже работают

Выглядеть ухоженно хочется всегда, но если привычные косметологические средства вдруг станут недоступны, есть альтернатива. На помощь придут необычные, но действенные мази и кремы из аптеки. Наши коллеги из Wday.ru подобрали замены дорогих кремов аптечными препаратами вместе с врачом Еленой Кудашкиной.

Елена Кудашкина — врач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог, врач профилактической и восстановительной медицины, геронтолог, главный врач клиники PREVENTAmed, генеральный директор. Стаж более 20 лет. Член Ассоциации врачей интегральной превентивной и антивозрастной медицины «ПревентЭйдж».