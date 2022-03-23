Его больше нет. Чем заменить любимый крем — 10 аптечных находок, которые тоже работают

Выглядеть ухоженно хочется всегда, но если привычные косметологические средства вдруг станут недоступны, есть альтернатива. На помощь придут необычные, но действенные мази и кремы из аптеки. Наши коллеги из Wday.ru подобрали замены дорогих кремов аптечными препаратами вместе с врачом Еленой Кудашкиной.
Елена Кудашкина — врач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог, врач профилактической и восстановительной медицины, геронтолог, главный врач клиники PREVENTAmed, генеральный директор. Стаж более 20 лет. Член Ассоциации врачей интегральной превентивной и антивозрастной медицины «ПревентЭйдж».
«Бепантен» или «Пантенол»
Эти аптечные средства прекрасно подойдут как альтернатива увлажняющим кремам. Всё дело в их составе. В его основе — пантотеновая кислота, которую еще называют провитамин В5. Поэтому эти кремы отлично увлажняют кожу и активируют процессы ее регенерации.
«Блефарогель»
В этом средстве довольно высокое содержание гиалуроновой кислоты. Елена уточняет, что в большинстве случаев «Блефарогель» используют для избавления от синдрома сухого глаза, но, по мнению специалиста, он также отлично подходит в качестве сыворотки для лица или питающего средства для очень нежной кожи век.
«Арника», крем
Предназначение этого средства — рассасывание синяков. Мазь по составу гомеопатическая, и кроме избавления от гематом помогает выровнять тон лица, придать коже красоту и свежесть, сделать ее более гладкой и убрать воспаления.
Крем «Арника» улучшает циркуляцию лимфы и крови, устраняет сухость кожи, возвращает упругость и борется с мелкими мимическими морщинами.
«Куриозин», гель
«Куриозин» привыкли применять для борьбы с акне. Но благодаря составу и принципу действия его также можно использовать в качестве антивозрастного препарата.
Высокий уровень концентрации гиалуроновой кислоты положительно влияет на рельеф кожи, выравнивает ее цвет, устраняет морщинки. Дерматолог уточняет, что гель способен стимулировать рост здоровых и молодых клеток кожи. По мнению Кудашкиной, гель отлично увлажняет и его можно наносить под привычный ежедневный уходовый крем.
«Релиф», мазь
Многие знают назначение этого средства — помощь от геморроя. Елена объясняет, что помимо основного действия, эта мазь еще помогает бороться с отеками, поскольку она значительно увеличивает микроциркуляцию в клетках кожи.
«Апилак», мазь
Это средство производится очень давно. В его составе всем известное маточное молочко, с высокими характеристиками по уровню питательности и обеззараживания.
Мазь на протяжении многих лет отлично помогает снижать активность сальных желез, дополнительно выступает питательным средством и стимулирует обменные процессы в коже.
Ретиноевая мазь
Кто не знает о волшебном омолаживающем ингредиенте — ретиноле. Его действие ошеломительно — удаление пигментных пятен, разглаживание морщин. И в составе мази в качестве действующего вещества именно он. Применять средство просто. Врач предупреждает, это средство можно наносить на кожу лица один раз в день на протяжении одной-двух недель, не дольше.
Потом следует сделать перерыв около месяца или более. Важно помнить, что ретинол повышает чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам. Поэтому начать использовать эту мазь стоит после консультации с врачом.
«Актовегин»
В составе «Актовегина» действующее вещество — диализат из крови телят. Это уникальный ингредиент, который позволяет ускорить восстановление клеток, увеличить эластичность эпидермиса, улучшить регенеративные процессы.
По мнению дерматолога Елены Кудашкиной, в результате использования мази кожа получает больше кислорода и выглядит моложе. Для наилучшего эффекта ее нужно наносить несколько раз в день.
«Радевит актив», мазь
А это легендарное средство на рынке уже очень давно, оно поистине уникально и, кстати, не имеет аналогов по сей день. «Радевит актив» содержит витамины Е, А, D3. Применяя эту мазь, вы можете напитать кожу всеми необходимыми ей элементами.
Дерматолог Татьяна Лозученко предупреждает, перед применением лучше провести тест, нет ли у вас аллергии на компоненты мази.
— Эту мазь мы назначаем на сухую, шелушащуюся кожу, которая требует увлажнения, питания, восстановления. Ее можно использовать на руки, пятки, а также на всё лицо зимой. Крем защищает кожу от воздействия внешних факторов. Однако в состав входит витамин А, который может вызывать аллергию, поэтому до применения важно провести тест — нанести средство за ухо или на сгиб локтя, — советует специалист.
«Скинорен»
Этот препарат выпускается в двух форматах — как крем и как гель. «Скинорен» борется с проявлениями акне, позволяет сделать тон кожи более светлым и ровным. Азелаиновая кислота нормализует нарушенные процессы кератинизации в фолликулах сальных желез, уменьшает содержание свободных жирных кислот в липидах кожи.
Эксперты напоминают, перед применением любого средства из аптеки желательно проконсультироваться с врачом.
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