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Его больше нет. Чем заменить любимый крем — 10 аптечных находок, которые тоже работают

Мы, конечно, надеемся, что не придется так кардинально менять привычки в уходе за лицом, но держите списочек на всякий случай

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На аптечных полках скрывается много всего нужного — пришло время рассмотреть эти средства поближе

На аптечных полках скрывается много всего нужного — пришло время рассмотреть эти средства поближе

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Выглядеть ухоженно хочется всегда, но если привычные косметологические средства вдруг станут недоступны, есть альтернатива. На помощь придут необычные, но действенные мази и кремы из аптеки. Наши коллеги из Wday.ru подобрали замены дорогих кремов аптечными препаратами вместе с врачом Еленой Кудашкиной.

Елена Кудашкина — врач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог, врач профилактической и восстановительной медицины, геронтолог, главный врач клиники PREVENTAmed, генеральный директор. Стаж более 20 лет. Член Ассоциации врачей интегральной превентивной и антивозрастной медицины «ПревентЭйдж».

«Бепантен» или «Пантенол»

Эти аптечные средства прекрасно подойдут как альтернатива увлажняющим кремам. Всё дело в их составе. В его основе — пантотеновая кислота, которую еще называют провитамин В5. Поэтому эти кремы отлично увлажняют кожу и активируют процессы ее регенерации.

Сейчас в аптеках его можно купить от 213 рублей за тюбик

Сейчас в аптеках его можно купить от 213 рублей за тюбик

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«Блефарогель»

В этом средстве довольно высокое содержание гиалуроновой кислоты. Елена уточняет, что в большинстве случаев «Блефарогель» используют для избавления от синдрома сухого глаза, но, по мнению специалиста, он также отлично подходит в качестве сыворотки для лица или питающего средства для очень нежной кожи век.

Купить средство можно от 317 рублей

Купить средство можно от 317 рублей

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«Арника», крем

Предназначение этого средства — рассасывание синяков. Мазь по составу гомеопатическая, и кроме избавления от гематом помогает выровнять тон лица, придать коже красоту и свежесть, сделать ее более гладкой и убрать воспаления.

Цена от 130 рублей за тюбик

Цена от 130 рублей за тюбик

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Крем «Арника» улучшает циркуляцию лимфы и крови, устраняет сухость кожи, возвращает упругость и борется с мелкими мимическими морщинами.

«Куриозин», гель

«Куриозин» привыкли применять для борьбы с акне. Но благодаря составу и принципу действия его также можно использовать в качестве антивозрастного препарата.

Высокий уровень концентрации гиалуроновой кислоты положительно влияет на рельеф кожи, выравнивает ее цвет, устраняет морщинки. Дерматолог уточняет, что гель способен стимулировать рост здоровых и молодых клеток кожи. По мнению Кудашкиной, гель отлично увлажняет и его можно наносить под привычный ежедневный уходовый крем.

Цена от 505 рублей за штуку

Цена от 505 рублей за штуку

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«Релиф», мазь


Многие знают назначение этого средства — помощь от геморроя. Елена объясняет, что помимо основного действия, эта мазь еще помогает бороться с отеками, поскольку она значительно увеличивает микроциркуляцию в клетках кожи.

В аптеках такое средство можно купить от 627 рублей за тюбик

В аптеках такое средство можно купить от 627 рублей за тюбик

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«Апилак», мазь

Это средство производится очень давно. В его составе всем известное маточное молочко, с высокими характеристиками по уровню питательности и обеззараживания.

Цена мази от 183 рублей

Цена мази от 183 рублей

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Мазь на протяжении многих лет отлично помогает снижать активность сальных желез, дополнительно выступает питательным средством и стимулирует обменные процессы в коже.

Ретиноевая мазь

Кто не знает о волшебном омолаживающем ингредиенте — ретиноле. Его действие ошеломительно — удаление пигментных пятен, разглаживание морщин. И в составе мази в качестве действующего вещества именно он. Применять средство просто. Врач предупреждает, это средство можно наносить на кожу лица один раз в день на протяжении одной-двух недель, не дольше.

Потом следует сделать перерыв около месяца или более. Важно помнить, что ретинол повышает чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам. Поэтому начать использовать эту мазь стоит после консультации с врачом.

Цена от 348 рублей за тюбик

Цена от 348 рублей за тюбик

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«Актовегин»


В составе «Актовегина» действующее вещество — диализат из крови телят. Это уникальный ингредиент, который позволяет ускорить восстановление клеток, увеличить эластичность эпидермиса, улучшить регенеративные процессы.

Цена средства от 125 рублей

Цена средства от 125 рублей

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По мнению дерматолога Елены Кудашкиной, в результате использования мази кожа получает больше кислорода и выглядит моложе. Для наилучшего эффекта ее нужно наносить несколько раз в день.

«Радевит актив», мазь

А это легендарное средство на рынке уже очень давно, оно поистине уникально и, кстати, не имеет аналогов по сей день. «Радевит актив» содержит витамины Е, А, D3. Применяя эту мазь, вы можете напитать кожу всеми необходимыми ей элементами.

Стоит такое средство от 411 рублей за штуку

Стоит такое средство от 411 рублей за штуку

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Дерматолог Татьяна Лозученко предупреждает, перед применением лучше провести тест, нет ли у вас аллергии на компоненты мази.

— Эту мазь мы назначаем на сухую, шелушащуюся кожу, которая требует увлажнения, питания, восстановления. Ее можно использовать на руки, пятки, а также на всё лицо зимой. Крем защищает кожу от воздействия внешних факторов. Однако в состав входит витамин А, который может вызывать аллергию, поэтому до применения важно провести тест — нанести средство за ухо или на сгиб локтя, — советует специалист.

«Скинорен»


Этот препарат выпускается в двух форматах — как крем и как гель. «Скинорен» борется с проявлениями акне, позволяет сделать тон кожи более светлым и ровным. Азелаиновая кислота нормализует нарушенные процессы кератинизации в фолликулах сальных желез, уменьшает содержание свободных жирных кислот в липидах кожи.

Стоит препарат от 725 рублей за тюбик

Стоит препарат от 725 рублей за тюбик

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Эксперты напоминают, перед применением любого средства из аптеки желательно проконсультироваться с врачом.

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