Гейша знает: 8 кг за 14 дней — выясняем, почему японская диета бешено популярна в России, и смотрим меню

Оригинал или спекуляция?

Экзотики не будет — все разрешенные на японской диете продукты давно нам знакомы. Это несомненный плюс, потому что риск аллергии минимизирован, а необходимые ингредиенты для готовки можно приобрести в любом супермаркете.

Точно неизвестно, почему эта диета называется японской. По одним данным, ее изобрели в токийской клинике, по другим — название вдохновили простота и четкая схема диеты, следование которой дает ожидаемо вдохновляющий результат (вполне японский путь: действуй по правилам, старайся изо всех сил и будешь вознагражден).

Японская диета популярна по всему миру, она отличается умеренностью в составе и в калорийности разрешенных продуктов, это тоже роднит ее с традиционным дальневосточным питанием. Японский диетолог Наоми Морияма уверена, что молодость и долголетие ее соотечественникам позволяют сохранить относительно малое количество углеводов в ежедневном меню и небольшой размер порций.

По оценке Мориямы, японцы потребляют в среднем на 25% меньше калорий, чем жители любой другой страны. В Японии, например, не принято есть картофельные чипсы, шоколад, кондитерскую выпечку, а о сливочном масле японцы вообще узнали только в начале двадцатого века от европейцев и до сих пор относятся к нему с подозрением. То есть выбор здоровых продуктов в умеренном количестве — национальная особенность культуры Японии. И этому требованию японская диета на 14 дней соответствует вполне, несмотря на формальные различия с обычным рационом простых жителей тихоокеанского государства.