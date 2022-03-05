Эти продукты запрещено мыть перед приготовлением, но об этом почти никто не знает

Многие до сих пор считают, что вода помогает избавиться от вредоносных бактерий и лишней грязи. Эксперты же уверяют: благодаря современным технологиям можно избежать повторного мытья. Некоторые продукты мыть не то что не нужно, а даже опасно, ведь бактерии от них останутся на вашей кухонной поверхности. Наши коллеги из Woman.ru узнали, какие ошибки совершают почти все хозяйки.
Листовая зелень
Мытье рукколы, салатных листьев, петрушки и остальной зелени увеличивает риск подхватить бактерии, которые живут на ваших столовых приборах, раковинах, разделочных досках и других кухонных предметах.
Существует должность «специалист по маркетингу листовой зелени». Эти специалисты говорят, что все продукты и так подвергаются водной обработке (смесью воды и пищевого дезинфицирующего средства, такого как перекись водорода или хлор), прежде чем попасть в магазин. Этого достаточно, чтобы очистить продукт от нежелательной грязи. Повторное же мытье дома — прямой путь к размножению вредоносных бактерий.
Мясо, птица, курица
Согласно заявлению Центра по контролю и защите от заболеваний, мытье сырого мяса, курицы, индейки или яиц может привести к распространению микробов на раковину, столешницу и другие кухонные поверхности, а также на остальные ингредиенты. Белковые продукты и так очищаются при переработке, а повторная процедура только увеличивает риск размножения опасных бактерий (наиболее известная — сальмонелла). Зато такие бактерии погибают при термической обработке. Эксперты советуют отваривать продукт дважды: после того как закипит мясо, поменяйте воду и продолжайте готовку. Дважды варить мясо нужно еще и по другой причине.
— Коровы в пищу получают достаточно много стимуляторов роста, гормональных препаратов и вакцин. Всё это мы получим, поедая мясо животных, выращенных на комбикормах на наших угодьях, — объясняет диетолог-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Чтобы убрать эту химическую нагрузку, ненужные стимуляторы и гормональный фон, первый бульон сливается.
Но не нужно варить первый бульон часами. Достаточно всего лишь довести воду до кипения. Так из мяса не успеют выйти вкусовые качества, зато уйдет вся химия, которой было напичкано животное. Закладывать мясо желательно без косточки, чтобы снизить уровень холестерина.
Не забудьте снимать пенку на втором бульоне, ведь в нее уходит коагулированный белок. Во-первых, это эстетически непривлекательно, во-вторых, коагулированный белок не несет энергетической ценности, он не усваивается и идет балластом.
Подробнее о том, как правильно готовить всеми любимые продукты (сосиски, например), рассказываем в нашей инструкции.
Грибы
Если они куплены в магазине, то прямой необходимости промывать их нет — так только портится внешний вид и вкус. Ведь грибы очень хорошо впитывают воду. Специалисты рекомендуют лишь слегка прополоскать продукт и сразу высушить при помощи бумажного полотенца.
Если хотите обезопасить себя и близких от вредных бактерий, можно следовать двум простым правилам. Мойте руки горячей водой с мылом в течение
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