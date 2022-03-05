Эти продукты запрещено мыть перед приготовлением, но об этом почти никто не знает

Многие до сих пор считают, что вода помогает избавиться от вредоносных бактерий и лишней грязи. Эксперты же уверяют: благодаря современным технологиям можно избежать повторного мытья. Некоторые продукты мыть не то что не нужно, а даже опасно, ведь бактерии от них останутся на вашей кухонной поверхности. Наши коллеги из Woman.ru узнали, какие ошибки совершают почти все хозяйки.

Листовая зелень

Мытье рукколы, салатных листьев, петрушки и остальной зелени увеличивает риск подхватить бактерии, которые живут на ваших столовых приборах, раковинах, разделочных досках и других кухонных предметах.