Нужны косточка и зубочистка: как вырастить авокадо на подоконнике — практические советы для начинающих

Авокадо, с его узнаваемым вкусом и маслянистой текстурой, по праву занимает одно из первых мест в списке продуктов для здорового и сбалансированного питания. Этот суперфуд богат насыщенными и ненасыщенными жирными кислотами, содержит запас калия и витаминов E, K и группы B, служит источником антиоксидантов и ускоряет усвояемость питательных веществ. Если в вашей гостиной или на кухне есть свободное место, попробуйте вырастить это тропическое растения у себя дома — и через несколько лет вы сможете не только радоваться пышной листве дерева, но и есть спелые плоды из своего сада. Наши коллеги из журнала «Elle Decoration» подготовили пошаговую инструкцию.
Научное название дерева авокадо — Persea americana. Растение происходит из Мексики. В жарких тропических лесах оно может достигать 18 метров в высоту, однако это не значит, что вы не сможете вырастить его у себя дома — достаточно обзавестись подходящим кашпо и вовремя обрезать растение, чтобы корректировать его рост.
Дерево авокадо любит тепло и солнце, поэтому, учитывая погодные условия, выращивать его лучше не на заднем дворе, а в домашних условиях, где получится обеспечить комфортную для растения влажность и температуру.
Как вырастить авокадо
Один из самых простых способов вырастить авокадо — использовать косточку спелого плода, пойдет любое купленное в ближайшем супермаркете. Косточки быстро и легко дают всходы, поэтому у вас точно получится завести саженец. Однако помните, что дереву требуется до 3–6 лет, чтобы дать свой первый урожай, и в домашних условиях авокадо будет плодоносить не всегда.
1. Выберите здоровый и спелый плод авокадо любимого сорта и осторожно извлеките косточку. Будьте осторожны, косточка не прорастет, если внешняя коричневая оболочка повреждена.
2. Поверните косточку узкой частью вверх, проткните ее тремя деревянными зубочистками на равном расстоянии под небольшим углом.
3. Наполните емкость водой и установите косточку так, чтобы ее нижняя часть погрузилась в воду.
4. Поставьте емкость на подоконник и меняйте воду раз в пять дней.
5. Обычно косточка дает ростки за четыре недели. Но если этого не случилось, не отчаивайтесь и наберитесь терпения!
6. Корни и ростки появляются почти одновременно. Подождите, пока будущее дерево не достигнет 15 см в высоту, а затем обрежьте его вполовину. Это заставит авокадо дать больше ростков.
7. Подготовьте горшок с плодородной почвой в хорошо освещенном месте.
8. Выкопайте ямку и посадите в нее авокадо, оставляя над землей только зеленую часть растения.
9. Полейте авокадо и продолжайте ухаживать за ним. Если вы хотите вырастить плоды, узнайте, является ли ваш сорт самоопыляющимся или ему нужно другое растение поблизости.
Как заботиться об авокадо
Почва
Как и всем деревьям с неглубокой корневой системой, дереву авокадо нужна рыхлая и хорошо дренированная почва. Что касается pH, он должен быть нейтральным или слабокислым, как и для большинства других садовых растений.
Полив
В первые несколько лет жизни дереву авокадо требуется много воды. Поливать растение нужно два-три раза в неделю. После укоренения дерева полив можно уменьшить, поскольку корни будут получить необходимую влагу из почвы. Понять, когда дереву нужна дополнительная влага, довольно просто — обращайте внимание на увлажненность почвы, как только она высохнет, полейте растение.
Удобрения
Авокадо хорошо растет в плодородной почве и требует регулярного внесения удобрений на протяжении всей жизни. На ранних стадиях, чтобы дерево росло здоровым и сильным, раз в месяц используйте удобрения, богатые азотом. Такую подкормку может заменить органический компост, который вносят раз в три месяца. Продолжайте удобрять растение во время цветения и на протяжении всего вегетативного периода. Когда плоды созреют, удобрения можно отложить до следующего сезона.
Обрезка
Уход за авокадо зависит от того, где вы его выращиваете. Дереву, растущему на открытом воздухе, потребуется минимальная обрезка. Растения в горшках, напротив, требуется обрезать регулярно, чтобы они оставались компактными. Помимо основных ветвей, уделяйте внимание боковым побегам, чтобы авокадо не теряло форму.
Вредители и болезни
Хотя дерево авокадо имеет высокое содержание токсичного персина, к которому невосприимчивы только люди и кошки, оно не отпугивает вредителей. На растении могут поселиться паутинные клещи, трипсы и гусеницы. Для борьбы с ними обработайте авокадо маслом нима.
Другую опасность представляют болезни, самые распространенные из которых — корневая гниль и лавровое увядание. Корневую гниль вызывает чрезмерный полив или накопление в почве солей в результате излишнего внесения удобрений. Лавровое увядание — смертельная грибковая инфекция, которую распространяют жуки-амброзии, поэтому не допускайте их появления.
Сбор урожая
По внешнему виду плодов авокадо не всегда ясно, когда они достаточно созрели. До определенного момента они могут спеть на дереве, но дозревают обычно уже после сбора урожая. Если оставить плоды на дереве слишком долго, они могут стать мягкими и перезреть.
Чтобы проверить спелость авокадо, сорвите самый большой плод и оставьте его в темном пространстве на несколько дней. Попробуйте слегка надавить на авокадо большим пальцем. Если оно мягкое, а мякоть стала кремовой — фрукт полностью созрел. Если же мякоть жесткая и горькая на вкус, значит, плоды еще не готовы к подаче, дайте им еще немного времени.
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