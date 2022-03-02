Нужны косточка и зубочистка: как вырастить авокадо на подоконнике — практические советы для начинающих

Научное название дерева авокадо — Persea americana. Растение происходит из Мексики. В жарких тропических лесах оно может достигать 18 метров в высоту, однако это не значит, что вы не сможете вырастить его у себя дома — достаточно обзавестись подходящим кашпо и вовремя обрезать растение, чтобы корректировать его рост.

Дерево авокадо любит тепло и солнце, поэтому, учитывая погодные условия, выращивать его лучше не на заднем дворе, а в домашних условиях, где получится обеспечить комфортную для растения влажность и температуру.

Как вырастить авокадо

Один из самых простых способов вырастить авокадо — использовать косточку спелого плода, пойдет любое купленное в ближайшем супермаркете. Косточки быстро и легко дают всходы, поэтому у вас точно получится завести саженец. Однако помните, что дереву требуется до 3–6 лет, чтобы дать свой первый урожай, и в домашних условиях авокадо будет плодоносить не всегда.

1. Выберите здоровый и спелый плод авокадо любимого сорта и осторожно извлеките косточку. Будьте осторожны, косточка не прорастет, если внешняя коричневая оболочка повреждена.