7 красивых и компактных решений для дачи

Хотите, чтобы у вас было больше места и в то же время дом был эргономичным и комфортным? Наши коллеги из журнала Elle Decoration подготовили семь вдохновляющих советов.

Откидной стол

Старые дачи и типовые летние дома, как правило, небольшие, поэтому здесь как нельзя более актуальны решения, помогающие экономить пространство (кстати, их можно использовать и для малогабаритных квартир!). Хороший вариант — небольшой откидной столик. Подобные модели можно купить, например, в IKEA или сделать самим. Складной столик позволяет максимально функционально использовать небольшое пространство: например, организовать рабочее место у окна или поставить на этом месте раскладушку в случае нашествия гостей.