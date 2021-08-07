7 красивых и компактных решений для дачи

Хотите, чтобы у вас было больше места и в то же время дом был эргономичным и комфортным? Наши коллеги из журнала Elle Decoration подготовили семь вдохновляющих советов.
Откидной стол
Старые дачи и типовые летние дома, как правило, небольшие, поэтому здесь как нельзя более актуальны решения, помогающие экономить пространство (кстати, их можно использовать и для малогабаритных квартир!). Хороший вариант — небольшой откидной столик. Подобные модели можно купить, например, в IKEA или сделать самим. Складной столик позволяет максимально функционально использовать небольшое пространство: например, организовать рабочее место у окна или поставить на этом месте раскладушку в случае нашествия гостей.
Винтажные вещи
Неизменный атрибут дачного декора — старые вещи. Это могут быть предметы, купленные на блошиных рынках, или бабушкино наследство со старого чердака — и то, и другое одинаково органично смотрится на даче и как нельзя лучше соответствует дачной ностальгической атмосфере.
Однако, чтобы ваш дом не выглядел как барахолка, рекомендуем сочетать винтажные объекты с современными дизайнерскими решениями, позаимствованными, например, из оформления комнат в гостиницах. При чём здесь это? При том, что дизайн отельных номеров предполагает сочетание на относительно маленькой площади стиля, функциональности и эргономики. Оттуда можно позаимствовать, например, идею небольшой скамейки у подножия кровати или мягкой банкетки у подоконника: и удобно, и придает помещению изюминку и роскошь.
Табуретки и скамейки
С точки зрения практичности компактная скамья и табуреты — идеальное решение для небольших пространств: они позволяют сэкономить полезные метры. А если кому-то нужна спинка, можно просто поставить скамью возле стены.
Простой деревянный табурет — также очень практичная и необходимая в дачном хозяйстве вещь. Во-первых, современные модели штабелируются, и их можно компактно хранить где-нибудь под лестницей, извлекая на свет в случае необходимости дополнительных «посадочных мест». Кроме того, табурет может использоваться и для других целей, например, служить прикроватной тумбочкой, небольшим столиком или же подставкой для цветка. Всегда держите на даче запас табуреток и используйте их в зависимости от возникающих потребностей.
Умное зонирование
Хотите, чтобы в вашем летнем доме было больше комнат, не возводя лишних стен? Используйте умное зонирование с помощью ширмы или штор. Ширму всегда можно убрать, а шторы — раздвинуть. Еще один хороший вариант — складные двери, раскрывающиеся полностью или частично.
Столик на подоконнике
Если на дачной кухне нет стола, можно использовать вместо него обычный подоконник. Для этого, правда, надо его несколько увеличить, чтобы можно было сидеть с комфортом. Закругленные края позволят свободно подходить к окну, не ударяясь об углы. За таким столиком можно готовить, завтракать или перекусывать на скорую руку.
Шкафы до потолка
У большинства старых дач и летних коттеджей обычно не слишком высокие потолки, что делает этот старый добрый трюк еще более актуальным: постарайтесь максимально задействовать всю стену — от пола до потолка. Открытые полки визуально выглядят более легкими, но, прежде чем делать открытые стеллажи, задумайтесь: достаточно ли красиво выглядят ваши вещи, чтобы храниться у всех на виду? Если ответ «нет», лучше остановить свой выбор на закрытых системах хранения.
Полки и шкафы до потолка особенно практично делать над кроватью. Там можно хранить вашу одежду, а наверх убирать старые уютные свитера, которые летом вы не носите, но они непременно пригодятся вам с приходом осенних холодов.
Декор на лестнице
СЮЖЕТ
Лестница — одна из главных площадок летней дачной жизни, по сути своей она является непосредственным продолжением дома. Сюда мы выходим с утра с чашечкой кофе или садимся на ступеньки почитать книгу. Поэтому, наводя уют на даче, не забывайте и об этом месте. Ступеньки можно украсить красивым ковриком (в магазинах есть достаточный выбор уличных моделей, не боящихся солнца и дождя), горшками с растениями, а у входа в корзине припасти пару подушек и плед.