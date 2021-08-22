Как правильно поливать комнатные растения: 5 советов

Домашние растения есть почти у всех, но только настоящие фанаты квартирной зелени заботятся о том, как за ней ухаживать. Наши друзья из Elle Decoration подготовили короткую, но понятную инструкцию о том, как поливать домашние фикусы, фиалки и прочие спатифиллумы.

Как узнать, когда нужно поливать растение?

Чтобы узнать, пора ли поливать растение, достаточно просто потрогать землю в горшке. Если она сухая, пора идти за лейкой. Также обратите внимание на сам цветок. Листья поникают и теряют тонус? Это признак того, что растению не хватает влаги.