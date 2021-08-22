Как правильно поливать комнатные растения: 5 советов

Домашние растения есть почти у всех, но только настоящие фанаты квартирной зелени заботятся о том, как за ней ухаживать. Наши друзья из Elle Decoration подготовили короткую, но понятную инструкцию о том, как поливать домашние фикусы, фиалки и прочие спатифиллумы.
Как узнать, когда нужно поливать растение?
Чтобы узнать, пора ли поливать растение, достаточно просто потрогать землю в горшке. Если она сухая, пора идти за лейкой. Также обратите внимание на сам цветок. Листья поникают и теряют тонус? Это признак того, что растению не хватает влаги.
Как часто нужно поливать растение?
Оптимальная периодичность полива весной —
Сколько нужно воды?
Избыток воды так же губителен для растений, как и ее недостаток. Поливайте цветы аккуратно и останавливайтесь, как только вода потечет из отверстий в дне горшка. Следите за тем, чтобы после каждого полива в блюдце не оставалось лишней влаги, чтобы корни не загнили.
Какой метод полива выбрать?
Существует два основных метода полива — верхний и нижний.
Верхний: медленно поливайте растение из лейки, чтобы дать влаге впитаться. Затем слейте лишнюю воду, которая стекла в блюдце.
Нижний: налейте воду в поддон оставьте на 15 минут, позволив растению впитать влагу через отверстия в горшке. Такой способ отлично подойдет для цветов, которые не любят мочить листья.
Какая вода подходит для полива?
Вода для полива должна быть комнатной температуры. Также она должна быть достаточно мягкой. Перед поливом дайте водопроводной воде отстояться пару дней, чтобы известь успела осесть на дно, хлор — испариться.