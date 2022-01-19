Галочка, ты упадешь: 7 способов сделать любую кухню визуально дороже и не потратить много

Самый больной вопрос, который всегда возникает где-то посередине ремонта — на чем будем экономить, господа? Что вычеркиваем из шикарного списка, который наметили при покупке квартиры, а что оставляем, скрипя зубами. Одна из самых дорогих комнат в квартире — это кухня. Она же — самая посещаемая и любимая. Во многих российских семьях на ней готовят, едят, принимают гостей и работают. На что обратить внимание, если задумали обновить кухонную зону, рассказала дизайнер Элейн Гриффин для наших коллег из журнала Elle Decoration.