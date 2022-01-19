Галочка, ты упадешь: 7 способов сделать любую кухню визуально дороже и не потратить много

Самый больной вопрос, который всегда возникает где-то посередине ремонта — на чем будем экономить, господа? Что вычеркиваем из шикарного списка, который наметили при покупке квартиры, а что оставляем, скрипя зубами. Одна из самых дорогих комнат в квартире — это кухня. Она же — самая посещаемая и любимая. Во многих российских семьях на ней готовят, едят, принимают гостей и работают. На что обратить внимание, если задумали обновить кухонную зону, рассказала дизайнер Элейн Гриффин для наших коллег из журнала Elle Decoration.
Начните с правильной расстановки
Планировка зон на кухне — залог успеха. Рабочий треугольник, а именно расстояние между плитой, раковиной и холодильником, должен быть максимально коротким. Еще одно правило гласит — холодильник лучше располагать у входа. Хотя, конечно, из любого правила есть исключения.
Используйте высоту
Дизайнерам хочется плакать, когда они видят на кухнях только низкие шкафы. Самый разумный вариант — это установка и использование высоких шкафов. И чем выше шкаф — тем лучше. Так вы сможете задействовать всю площадь стен, скрыв за дверцами кухонных шкафов бесконечное множество утвари.
Не экономьте на фартуке
После первого впечатления, которое производят на ваших гостей фасады шкафов, второе, что говорит о вашей кухне — это кухонный фартук. На нем ни в коем случае не стоит экономить, тем более фартук кухни так мал, что не выльется вам в большие траты, зато поможет придать кухне свой стиль и индивидуальность.
Важность деталей
Дверные ручки и аксессуары для вашей кухни — как серьги к новому платью: аксессуар, который станет эффектным дополнением и заставит заиграть весь гарнитур. Это особенно заметно при переезде из одной съемной квартиры в другую, когда понимаешь, что самые маленькие детали говорят об элегантности владельца красноречивей любых слов.
Не забудьте про свет
Когда мы впервые входим на кухню, то почти всегда смотрим на потолок. Важно правильно спланировать освещение кухни, уделяя особое внимание рабочей и обеденной зонам. Следует создать своего рода визуальную световую иерархию: какая-либо из зон должна играть главную роль, а остальные — второстепенные, чтобы избежать эффекта рождественской елки.
Цельный облик
Деревянный пол — такой же, как и во всей квартире, — создаст впечатление единого открытого пространства. А 30-сантиметровая керамическая плитка, выложенная по диагонали, придаст вашей кухне роскошный вид.
Думаем на шаг вперед
Хорошая вещь прослужит вам долго и станет выгодным вложением средств. Покупайте кухонную мойку самого высокого класса, который только может позволить ваш бюджет, и самое главное — не экономьте на смесителях.
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