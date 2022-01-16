Топ-5 самых маленьких квартир, которые продают в Новосибирске. Нашлась даже восьмиметровая

В самой квартире-комнате удалось разместить диван, стиральную машинку, обеденный стол, холодильник и телевизор. Хватило места и на санузел с ванной.



Жилье продают с начала января, ценник не изменился.

Квартира-комната в «четырешке» — 11 квадратов за 1,35 миллиона рублей

Квартирой этот вариант можно назвать лишь формально — есть окно, санузел, диван и кухонная зона. Но продавец в описании признаётся: это одна из комнат в четырехкомнатной квартире, для которой сделали отдельный вход.

Само жилье расположено по адресу: 1-й переулок Пархоменко, недалеко от Монумента Славы. Квартира занимает 11 квадратных метров в четырехэтажном доме 1932 года.