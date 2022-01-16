Топ-5 самых маленьких квартир, которые продают в Новосибирске. Нашлась даже восьмиметровая

От роскошного жилья в закрытых коттеджных поселках переходим к квартирам попроще. Их стоимость почти не превышает 1,5 миллиона рублей, правда, такая экономия дорого обходится: вместо полноценной ванной комнаты приходится довольствоваться отсечкой с душем и унитазом, а вещи хранить буквально негде, поскольку в квартире нет места для шкафа. НГС изучил предложения о продаже самого миниатюрного жилья в Новосибирске. Как обставляют комнаты по 10 квадратных метров, которые называют квартирами, и что предлагают будущим покупателям — в нашей подборке.
Самая маленькая квартира — 8 квадратных метров за 1,15 миллиона рублей
Миниатюрная квартира расположилась на левом берегу (как и большая часть вариантов в этом обзоре), в доме 1930 года постройки на улице Плахотного. Продавец называет ее «идеальным вариантом под сдачу в аренду» и обещает оставить мебель в подарок.
Кроме новой мебели новые хозяева получат удобное расположение — 10 минут до метро «Площадь Маркса». Плюсы на этом, собственно, и заканчиваются: мебели по минимуму, вместо ванной комнаты аскетичный санузел: унитаз, перегородка и маленький душ.
Объявление о продаже квартиры-комнаты появилось на сайте N1 в середине декабря, и изначально ее оценивали дороже — в 1 миллион 320 тысяч. Сейчас жилье подешевело до 1 миллиона 150 тысяч рублей.
Самый доступный вариант — 10 квадратов за 1,1 миллиона рублей
«Небольшую, но уютную студию» продают на Затулинке за 1 миллион 100 тысяч рублей. Это самый низкий ценник в нашем обзоре, однако, в отличие от предыдущего варианта, пространства в этой квартире чуть больше — 10 квадратов.
— В подъезде выполнен свежий ремонт, установлен новый лифт, — пишет продавец жилья.
В самой квартире-комнате удалось разместить диван, стиральную машинку, обеденный стол, холодильник и телевизор. Хватило места и на санузел с ванной.
Жилье продают с начала января, ценник не изменился.
Квартира-комната в «четырешке» — 11 квадратов за 1,35 миллиона рублей
Квартирой этот вариант можно назвать лишь формально — есть окно, санузел, диван и кухонная зона. Но продавец в описании признаётся: это одна из комнат в четырехкомнатной квартире, для которой сделали отдельный вход.
Само жилье расположено по адресу: 1-й переулок Пархоменко, недалеко от Монумента Славы. Квартира занимает 11 квадратных метров в четырехэтажном доме 1932 года.
На скромной площади удалось разместить стиральную машинку, шкаф, холодильник, маленькую плитку, а также обустроить санузел с небольшой, буквально детской ванной.
Жилье продают с начала ноября, цена на него не изменилась.
Почти 2 миллиона за 11 квадратов в доме-памятнике
Самый дорогой миниатюрный вариант предлагают в доме-памятнике на Красном проспекте, 11. Это образец конструктивизма, тот самый легендарный Дом с часами, про который мы рассказывали прошлой осенью.
Внутри всё минималистично, но аккуратно — в квартире сделали свежий ремонт. Будущие владельцы этого жилья получат комнату с диваном, мини-холодильником, барной стойкой и яркими стульями. Санузел тоже есть, но на фото он не присутствует.
Продавец называет квартиру «лучшим вариантом для студентов и инвесторов» и просит за нее 1 миллион 950 тысяч рублей. Объявление о продаже появилось недавно — 13 января.
«Компакт-студия» для человека «нашего времени» — 12 квадратов за 1,5 миллиона рублей
В Октябрьском районе с середины декабря продается самый просторный вариант нашего обзора — квартира площадью 12 квадратных метров, которую продавец называет «компакт-студией».
— Компакт-студия продумана до мелочей! Ремонт выполнен в классических теплых тонах. На, казалось бы, небольшой площади можно удобно разместить всё, что нужно человеку «нашего времени», — пишет продавец в описании к объекту.
За месяц, пока продается квартира-комната, ценник на нее не изменился.
Порой на рынке продающихся квартир встречаются очень необычные объекты. Взгляните, например, на это роскошное жилье, где есть картины с кристаллами «Сваровски» и двери за 10 тысяч евро.