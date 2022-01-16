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Топ-5 самых маленьких квартир, которые продают в Новосибирске. Нашлась даже восьмиметровая

Смотрим на крошечное жилье от 8 до 12 квадратных метров

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В наш обзор попали крохотные квартиры-студии стоимостью от 1,1 до 1,95 миллиона рублей

В наш обзор попали крохотные квартиры-студии стоимостью от 1,1 до 1,95 миллиона рублей

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От роскошного жилья в закрытых коттеджных поселках переходим к квартирам попроще. Их стоимость почти не превышает 1,5 миллиона рублей, правда, такая экономия дорого обходится: вместо полноценной ванной комнаты приходится довольствоваться отсечкой с душем и унитазом, а вещи хранить буквально негде, поскольку в квартире нет места для шкафа. НГС изучил предложения о продаже самого миниатюрного жилья в Новосибирске. Как обставляют комнаты по 10 квадратных метров, которые называют квартирами, и что предлагают будущим покупателям — в нашей подборке.

Самая маленькая квартира — 8 квадратных метров за 1,15 миллиона рублей


Миниатюрная квартира расположилась на левом берегу (как и большая часть вариантов в этом обзоре), в доме 1930 года постройки на улице Плахотного. Продавец называет ее «идеальным вариантом под сдачу в аренду» и обещает оставить мебель в подарок.

Размахнуться в квартире негде — тут всего две комнаты площадью 6 и 2 квадрата

Размахнуться в квартире негде — тут всего две комнаты площадью 6 и 2 квадрата

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Когда на ванную комнату у тебя всего 2 квадратных метра, приходится исхитряться

Когда на ванную комнату у тебя всего 2 квадратных метра, приходится исхитряться

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Кроме новой мебели новые хозяева получат удобное расположение — 10 минут до метро «Площадь Маркса». Плюсы на этом, собственно, и заканчиваются: мебели по минимуму, вместо ванной комнаты аскетичный санузел: унитаз, перегородка и маленький душ.

Новые хозяева смогут обустроить спальню на втором этаже. Внизу для кровати просто не остается места

Новые хозяева смогут обустроить спальню на втором этаже. Внизу для кровати просто не остается места

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Объявление о продаже квартиры-комнаты появилось на сайте N1 в середине декабря, и изначально ее оценивали дороже — в 1 миллион 320 тысяч. Сейчас жилье подешевело до 1 миллиона 150 тысяч рублей.

Самый доступный вариант — 10 квадратов за 1,1 миллиона рублей

«Небольшую, но уютную студию» продают на Затулинке за 1 миллион 100 тысяч рублей. Это самый низкий ценник в нашем обзоре, однако, в отличие от предыдущего варианта, пространства в этой квартире чуть больше — 10 квадратов.

— В подъезде выполнен свежий ремонт, установлен новый лифт, — пишет продавец жилья.

В маленькой квартире нашлось место и для елочки, тоже маленькой

В маленькой квартире нашлось место и для елочки, тоже маленькой

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В ванной комнате тесновато

В ванной комнате тесновато

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А вот фото из подъезда, где недавно сделали ремонт

А вот фото из подъезда, где недавно сделали ремонт

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В самой квартире-комнате удалось разместить диван, стиральную машинку, обеденный стол, холодильник и телевизор. Хватило места и на санузел с ванной.

Жилье продают с начала января, ценник не изменился.

Квартира-комната в «четырешке» — 11 квадратов за 1,35 миллиона рублей

Квартирой этот вариант можно назвать лишь формально — есть окно, санузел, диван и кухонная зона. Но продавец в описании признаётся: это одна из комнат в четырехкомнатной квартире, для которой сделали отдельный вход.

Само жилье расположено по адресу: 1-й переулок Пархоменко, недалеко от Монумента Славы. Квартира занимает 11 квадратных метров в четырехэтажном доме 1932 года.

На большую плиту с духовкой места не хватило — пришлось довольствоваться маленькой

На большую плиту с духовкой места не хватило — пришлось довольствоваться маленькой

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Зато влезла стиральная машинка

Зато влезла стиральная машинка

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Полежать в такой ванне, конечно, будет затруднительно

Полежать в такой ванне, конечно, будет затруднительно

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На скромной площади удалось разместить стиральную машинку, шкаф, холодильник, маленькую плитку, а также обустроить санузел с небольшой, буквально детской ванной.

Жилье продают с начала ноября, цена на него не изменилась.

Почти 2 миллиона за 11 квадратов в доме-памятнике

Самый дорогой миниатюрный вариант предлагают в доме-памятнике на Красном проспекте, 11. Это образец конструктивизма, тот самый легендарный Дом с часами, про который мы рассказывали прошлой осенью.

Внутри всё минималистично, но аккуратно — в квартире сделали свежий ремонт. Будущие владельцы этого жилья получат комнату с диваном, мини-холодильником, барной стойкой и яркими стульями. Санузел тоже есть, но на фото он не присутствует.

Холодильник, диван и стойка в квартире есть, а вот плитой придется новым хозяевам озаботиться самостоятельно

Холодильник, диван и стойка в квартире есть, а вот плитой придется новым хозяевам озаботиться самостоятельно

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Телевизор прилагается

Телевизор прилагается

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О богатом историческом прошлом дома намекает вот эта старая карта Ново-Николаевска

О богатом историческом прошлом дома намекает вот эта старая карта Ново-Николаевска

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Продавец называет квартиру «лучшим вариантом для студентов и инвесторов» и просит за нее 1 миллион 950 тысяч рублей. Объявление о продаже появилось недавно — 13 января.

«Компакт-студия» для человека «нашего времени» — 12 квадратов за 1,5 миллиона рублей

В Октябрьском районе с середины декабря продается самый просторный вариант нашего обзора — квартира площадью 12 квадратных метров, которую продавец называет «компакт-студией».

— Компакт-студия продумана до мелочей! Ремонт выполнен в классических теплых тонах. На, казалось бы, небольшой площади можно удобно разместить всё, что нужно человеку «нашего времени», — пишет продавец в описании к объекту.

Так выглядит самый просторный вариант подборки

Так выглядит самый просторный вариант подборки

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Кухню владельцы жилья обставили, а вот придумывать, куда поставить диван и шкаф, придется уже новым хозяевам

Кухню владельцы жилья обставили, а вот придумывать, куда поставить диван и шкаф, придется уже новым хозяевам

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Санузел такой же, как и в других компактных квартирах, — туалет и мини-ванна

Санузел такой же, как и в других компактных квартирах, — туалет и мини-ванна

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За месяц, пока продается квартира-комната, ценник на нее не изменился.

Порой на рынке продающихся квартир встречаются очень необычные объекты. Взгляните, например, на это роскошное жилье, где есть картины с кристаллами «Сваровски» и двери за 10 тысяч евро.

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жильеквартиры
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