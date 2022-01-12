«Двери за 10 тысяч евро и картины с кристаллами "Сваровски"»: квартиру с видом на НОВАТ продают в Новосибирске

В Новосибирске выставили на продажу четырехкомнатную квартиру в доме бизнес-класса на улице Урицкого. За жилье с итальянской мебелью и панорамными окнами, выходящими на НОВАТ, просят 20 миллионов рублей. Объявление о его продаже появилось 7 января на сайте N1.RU.
— Квартира расположена на 15 этаже. Планировка предполагает 3 изолированные комнаты (кабинет, спальня и дополнительная комната — в данный момент используется под гардероб, возможно использование под детскую комнату и прочее), — говорится в описании к объекту.
Там же подчеркивается, что в квартире установлены итальянские межкомнатные двери стоимостью
Деревянная надпись на комоде в кабинете («ЭЛСИ 27 лет»), вероятно, отсылает нас к владельцам этого статусного жилья. И действительно, доля в одной из квартир, расположенных на 15 этаже этого дома, принадлежит Юрию Робертовичу Гунгеру. По данным «СПАРК-Интерфакс», он — совладелец ИК ЭЛСИ, «ЭЛСИ Недвижимость», «ЭЛСИ Комплектация» и «Линевский завод металлоконстркукций».
Как писал НГС в 2013 году, «ЭЛСИ» — группа компаний, принадлежит семье Гунгер, специализируется на разработке и производстве новых типов опор ЛЭП. Основана в 1991 году группой сотрудников Сибирского НИИ энергетики. Юрий Гунгер — бывший совладелец и гендиректор этого предприятия. Из ныне действующих компаний наиболее успешной можно назвать «ЭЛСИ Комплектация» (занимается оптовой торговлей), ее выручка в 2020 году составила более 203 миллионов рублей, чистая прибыль — 6,2 миллиона рублей.
Недавно НГС подводил итоги года на рынке продажи элитной недвижимости — взгляните, какие роскошные особняки и пентхаусы продают влиятельные новосибирцы (есть даже дом-парк за 220 миллионов рублей).