«Двери за 10 тысяч евро и картины с кристаллами "Сваровски"»: квартиру с видом на НОВАТ продают в Новосибирске

В Новосибирске выставили на продажу четырехкомнатную квартиру в доме бизнес-класса на улице Урицкого. За жилье с итальянской мебелью и панорамными окнами, выходящими на НОВАТ, просят 20 миллионов рублей. Объявление о его продаже появилось 7 января на сайте N1.RU.



— Квартира расположена на 15 этаже. Планировка предполагает 3 изолированные комнаты (кабинет, спальня и дополнительная комната — в данный момент используется под гардероб, возможно использование под детскую комнату и прочее), — говорится в описании к объекту.

