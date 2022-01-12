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«Двери за 10 тысяч евро и картины с кристаллами "Сваровски"»: квартиру с видом на НОВАТ продают в Новосибирске

Панорамные окна квартиры выходят на Оперный театр

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В квартире много блеска — и мебель, и светильники, и картины выполнены кристаллами «Сваровски»

В квартире много блеска — и мебель, и светильники, и картины выполнены кристаллами «Сваровски»

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В Новосибирске выставили на продажу четырехкомнатную квартиру в доме бизнес-класса на улице Урицкого. За жилье с итальянской мебелью и панорамными окнами, выходящими на НОВАТ, просят 20 миллионов рублей. Объявление о его продаже появилось 7 января на сайте N1.RU.

— Квартира расположена на 15 этаже. Планировка предполагает 3 изолированные комнаты (кабинет, спальня и дополнительная комната — в данный момент используется под гардероб, возможно использование под детскую комнату и прочее), — говорится в описании к объекту.

Там же подчеркивается, что в квартире установлены итальянские межкомнатные двери стоимостью 10 000 евро за штуку, итальянская белая кожаная мебель с кристаллами «Сваровски», а также сантехника и плитка в санузлах «известного итальянского производителя».

Квартира занимает 123 квадратных метра, причем площадь лоджий сюда не включена

Квартира занимает 123 квадратных метра, причем площадь лоджий сюда не включена

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В объявлении отмечается, что межкомнатные двери в квартире стоят <nobr class="_">10 000</nobr> евро за штуку

В объявлении отмечается, что межкомнатные двери в квартире стоят 10 000 евро за штуку

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Кухня объединена с гостиной

Кухня объединена с гостиной

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И в гостиной, в отличие от кухни, отдается предпочтение белому цвету

И в гостиной, в отличие от кухни, отдается предпочтение белому цвету

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Пышная обстановка сохраняется даже в санузле

Пышная обстановка сохраняется даже в санузле

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В спальне присутствуют звериные мотивы

В спальне присутствуют звериные мотивы

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А это рабочий кабинет

А это рабочий кабинет

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СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в НовосибирскеЭлитные дома и квартиры в Новосибирске

Деревянная надпись на комоде в кабинете («ЭЛСИ 27 лет»), вероятно, отсылает нас к владельцам этого статусного жилья. И действительно, доля в одной из квартир, расположенных на 15 этаже этого дома, принадлежит Юрию Робертовичу Гунгеру. По данным «СПАРК-Интерфакс», он — совладелец ИК ЭЛСИ, «ЭЛСИ Недвижимость», «ЭЛСИ Комплектация» и «Линевский завод металлоконстркукций».

Как писал НГС в 2013 году, «ЭЛСИ» — группа компаний, принадлежит семье Гунгер, специализируется на разработке и производстве новых типов опор ЛЭП. Основана в 1991 году группой сотрудников Сибирского НИИ энергетики. Юрий Гунгер — бывший совладелец и гендиректор этого предприятия. Из ныне действующих компаний наиболее успешной можно назвать «ЭЛСИ Комплектация» (занимается оптовой торговлей), ее выручка в 2020 году составила более 203 миллионов рублей, чистая прибыль — 6,2 миллиона рублей.

Еще в одном санузле есть монитор

Еще в одном санузле есть монитор

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Недавно НГС подводил итоги года на рынке продажи элитной недвижимости — взгляните, какие роскошные особняки и пентхаусы продают влиятельные новосибирцы (есть даже дом-парк за 220 миллионов рублей).

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