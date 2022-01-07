Золотые павлины, бассейны и комнаты с портретом Путина. Самые дорогие дома Новосибирска — показываем, что внутри

Судя по актуальному объявлению, усадьба по-прежнему продается, ее цена не изменилась — 220 миллионов рублей за 800-метровый дом, постройки и гигантский сад. И это делает данный объект недвижимости самым дорогим среди выставленных в настоящее время на продажу.



Особняк с винным погребом и двумя бассейнами — 155 миллионов