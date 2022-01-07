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Золотые павлины, бассейны и комнаты с портретом Путина. Самые дорогие дома Новосибирска — показываем, что внутри

Мы нашли пять коттеджей от 100 миллионов рублей и дороже. А также бонусом три элитные квартиры

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В открытую продажу попадает лишь часть элитной недвижимости, которой располагают новосибирцы. Но и то, что можно найти на досках объявлений и специальных сервисах, удивляет своей роскошью

В открытую продажу попадает лишь часть элитной недвижимости, которой располагают новосибирцы. Но и то, что можно найти на досках объявлений и специальных сервисах, удивляет своей роскошью

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Весь год НГС рассказывал о самых экстравагантных и необычных объектах недвижимости Новосибирска. В наших обзорах встречались замки с башенками и вензелями, элитные депутатские коттеджи (например, с туалетом в британском стиле или загородные усадьбы с пирсами) и настоящая роскошь в обычных с виду квартирах — от деревянных оружейных залов до кроватей, напоминающих трон. Пришло время подвести итоги: мы представляем вашему вниманию топ самых дорогих объектов, которые продаются в Новосибирске. Некоторые из них ранее уже попадали в новости и обзоры, другие — новички этого года, а три самые дорогостоящие квартиры ищут будущих владельцев годами. Подробности — в подборке Ксении Лысенко.

Дом-парк с английским садом, водопадами и золотым декором — 220 миллионов


Вы наверняка помните этот роскошный особняк, расположившийся в Ярково — селе под Новосибирском. Впервые мы написали о нем летом, в объявлении на тот момент было достаточно скромное описание и пара фотографий сада, интерьеры особняка владельцы статусной недвижимости показывать не захотели. Но и то, что можно было увидеть на фотографиях, уже поражало воображение: несколько водопадов, фонтаны с античными скульптурами, арки, ротонды и огромная территория, отведенная под сад с растениями со всего мира. Спустя три месяца объявление о его продаже появилось вновь, на этот раз к описанию прилагались фотографии внутреннего убранства основного дома (на территории кроме него есть также псарня, дом охраны, гостевой дом, баня с сауной и беседки). Любопытным взглядам открылись по-настоящему дворцовые интерьеры — с колоннами, классическими картинами и изящной золотой мебелью.

У усадьбы огромная территория, <nobr class="_">900 кв. м</nobr> занимает большой сад

У усадьбы огромная территория, 900 кв. м занимает большой сад

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В парке у дома есть отдельные зоны, например сад камней, английский сад, фонтаны со скульптурами и беседки

В парке у дома есть отдельные зоны, например сад камней, английский сад, фонтаны со скульптурами и беседки

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А также несколько водопадов

А также несколько водопадов

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Внутри всё по-классически пышно

Внутри всё по-классически пышно

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Живопись есть даже в санузле

Живопись есть даже в санузле

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В доме располагается большой бассейн

В доме располагается большой бассейн

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И, конечно, много золота. Дом, кстати, продается со всей мебелью

И, конечно, много золота. Дом, кстати, продается со всей мебелью

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Мы рассказывали, кто владеет усадьбой с парком: это семья, связанная с компанией-подрядчиком, занятой на строительстве четвертого моста. Читайте подробнее об этой компании и уголовном деле, которое было возбуждено в отношении предполагаемого сына хозяина продающейся усадьбы.

Судя по актуальному объявлению, усадьба по-прежнему продается, ее цена не изменилась — 220 миллионов рублей за 800-метровый дом, постройки и гигантский сад. И это делает данный объект недвижимости самым дорогим среди выставленных в настоящее время на продажу.

Особняк с винным погребом и двумя бассейнами — 155 миллионов


До того как в продаже появился дом-парк в Ярково, статус самой дорогой недвижимости был у этого особняка. 40 соток в закрытом элитном поселке «Удача», дом на 1,5 тысячи кв. м, два бассейна (один на улице, другой в доме), а также винный погреб, каминный зал, бильярдная, несколько спален и гардеробных. И всё это за 155 миллионов рублей. Впрочем, в апреле, когда дом только выставили на продажу, цена была еще выше — 180 миллионов рублей.

Огромный особняк в «Удаче» занимает 1,5 тысячи квадратных метров

Огромный особняк в «Удаче» занимает 1,5 тысячи квадратных метров

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В доме высокие потолки, экстравагантная мебель, несколько спален и гардеробных...

В доме высокие потолки, экстравагантная мебель, несколько спален и гардеробных...

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... и снова золотые детали

... и снова золотые детали

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Стиль дома в объявлении продавец характеризует как «неоклассику»

Стиль дома в объявлении продавец характеризует как «неоклассику»

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В цоколе расположена комната с бильярдом. Обратите внимание на портрет с главой государства, который играет в бильярд. На стенах также есть иконы

В цоколе расположена комната с бильярдом. Обратите внимание на портрет с главой государства, который играет в бильярд. На стенах также есть иконы

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Рядом с бильярдной есть винный погреб

Рядом с бильярдной есть винный погреб

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На участке несколько построек

На участке несколько построек

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Как мы писали тогда, владелец особняка связан с охотничьим хозяйством, а также ведет деятельность как индивидуальный предприниматель.

На сайте N1.RU сейчас можно найти сразу несколько объявлений о продаже особняка от нескольких агентств недвижимости.

Коттедж с прудом, бассейном и двумя хаммамами — 155 миллионов


Трехэтажный коттедж на улице 91-й Перекат, которая известна своими элитными домами, можно назвать вариантом-долгожителем этой подборки. Объявление о продаже коттеджа опубликовали еще год назад, оно по-прежнему обновляется, цена даже выросла — со 105 до 155 миллионов рублей. Впрочем, есть еще одно объявление о продаже этой недвижимости, там цена значительно ниже — 115 миллионов.

Особняк на улице 91-й Перекат продается не первый год

Особняк на улице 91-й Перекат продается не первый год

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В объявлении особое внимание уделяется описанию участка с прудом, мостиком и беседкой

В объявлении особое внимание уделяется описанию участка с прудом, мостиком и беседкой

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А так особняк выглядит внутри

А так особняк выглядит внутри

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В кухне-гостиной есть и рояль, и камин, и небольшая барная стойка

В кухне-гостиной есть и рояль, и камин, и небольшая барная стойка

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А в туалете предусмотрели несколько раковин

А в туалете предусмотрели несколько раковин

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Спа-зона включает в себя бассейн с трамплином и джакузи

Спа-зона включает в себя бассейн с трамплином и джакузи

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— На первом этаже расположена большая кухня-гостиная, которая послужит прекрасным местом для вечернего времяпрепровождения с семьей перед камином или встречи гостей. Также с первого этажа мы попадаем в собственную спа-зону, которая включает в себя огромный бассейн, два хаммама, две русские парные и комнату отдыха, — говорится в объявлении.

Еще в доме есть четыре спальни с собственными гардеробными, терраса, музыкальный зал, а также большая парковая территория с прудом и мостиком.

Дом с голыми стенами по проекту известного архитектора — 120 миллионов


Уникальным этот дом делает не только цена, но и то, что его спроектировал архитектор Юрий Куликов, известный, например, по этому стеклянному дому в стиле барнхаус или по четырем пентхаусам, отмеченным в 2020 году премией «Золотая капитель». За оригинальный одноэтажный особняк огромной площади (почти 1,5 тысячи кв. м) просят 120 миллионов рублей, притом что в доме есть только стены и инженерные коммуникации. Впрочем, дизайн-проект идет при покупке дома в подарок.

Этот дом оценили в 120 миллионов рублей, его спроектировал архитектор Юрий Куликов

Этот дом оценили в 120 миллионов рублей, его спроектировал архитектор Юрий Куликов

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Правда, внутри нет буквально ничего — голые стены

Правда, внутри нет буквально ничего — голые стены

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В будущем дом может выглядеть вот так

В будущем дом может выглядеть вот так

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Еще один кадр из дизайн-проекта, который достанется покупателю бонусом к самому дому

Еще один кадр из дизайн-проекта, который достанется покупателю бонусом к самому дому

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— На территории расположен дом для охраны. Участок с ландшафтным дизайном: лесные деревья и кустарники, выполнено освещение, проложены дорожки, — говорится в объявлении.

Коттедж появился в продаже в ноябре этого года по первоначальной цене 100 миллионов, с декабря он стоит 120 миллионов рублей.

Особняк с библиотекой, зимним садом и ручьем — 115 миллионов


Еще один вариант-долгожитель: трехэтажный дом в коттеджном поселке «Дубравушка» (на территории Заельцовского парка), по данным N1.RU, продается с октября 2021 года. Хотя на других сервисах можно найти и более ранние предложения, например 2019 года.

— Пруд расположен на 6 сотках земли, глубиной 5 метров. Уютный, комфортный дом для большой семьи, общей площадью 500 кв. м, построен из кирпича, классическая кладка, утепление и т. д. В соответствии со статусностью местоположения всё продумано до мелочей. Два полноценных этажа, цокольный этаж, 3-й этаж — мансардный, чердак, гараж на два автомобиля, — сообщает продавец дома.

Коттедж на улице Видной тоже продается не первый год

Коттедж на улице Видной тоже продается не первый год

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На участке располагаются ручей и пруд

На участке располагаются ручей и пруд

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А вот несколько кадров изнутри

А вот несколько кадров изнутри

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В доме нашлось место под бассейн, правда, в отличие от предыдущих вариантов он не отличается большими размерами

В доме нашлось место под бассейн, правда, в отличие от предыдущих вариантов он не отличается большими размерами

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В самом коттедже имеются гостиная с камином, кинозал, зимний сад, библиотека, личный кабинет, три спальни, пять гардеробных, бассейн и сауна. На участке также бьет ручей и располагается беседка с водопадом.

Сейчас к объявлению добавилась фраза «срочная продажа», но с ноября объект успел подорожать с 97,5 до 115 миллионов рублей.

Самые дорогие квартиры Новосибирска — от 75 до 69 миллионов рублей


В сегменте квартир изменений за год не так много (мы не берем еще не достроенные варианты в новостройках). Самой дорогой квартирой, продающейся в Новосибирске, можно считать вот этот пентхаус на проспекте Академика Коптюга350 кв. м, панорамные окна, вид на лес и новый корпус НГУ. Жилье продается с 2019 года, поэтому неоднократно попадало в наши подборки роскошной недвижимости. Цена, кстати, за эти годы не изменилась — 75 миллионов.

Интерьер пентхауса оформили в стиле прованс

Интерьер пентхауса оформили в стиле прованс

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В квартире располагается несколько детских и спален

В квартире располагается несколько детских и спален

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Просторная терраса прилагается

Просторная терраса прилагается

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Еще один долгосрочный вариант — квартира площадью более 500 кв. м в элитном клубном доме на Шевченко, 17. В квартире есть небольшой бассейн, камин, несколько спален и много-много роскошного декора (продавец называет стиль дворцовой классикой). Этот вариант ищет будущих владельцев более пяти лет, и когда-то цена была еще выше — 95 миллионов, сейчас квартиру предлагают купить за 69 миллионов.

Неустаревающая классика на Шевченко

Неустаревающая классика на Шевченко

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В квартире пусто, но роскошно

В квартире пусто, но роскошно

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И хватает интересных деталей

И хватает интересных деталей

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Ну и более-менее свежий вариант среди квартир — пентхаус на Золотодолинской (снова Академгородок). Руку к дизайн-проекту приложил еще один известный новосибирский архитектор — Андрей Буслаев. За квартиру с четырьмя спальнями, гостиной с камином, террасой и тремя санузлами просят тоже 69 миллионов рублей. Цена с ноября, а именно тогда появилось объявление о ее продаже, не изменилась.

Еще один пентхаус из Академгородка

Еще один пентхаус из Академгородка

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Интерьер достаточно лаконичен, зато отсюда, вероятно, открывается прекрасный вид на лес Академгородка

Интерьер достаточно лаконичен, зато отсюда, вероятно, открывается прекрасный вид на лес Академгородка

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Проектом квартиры занимался еще один известный архитектор Новосибирска — Андрей Буслаев

Проектом квартиры занимался еще один известный архитектор Новосибирска — Андрей Буслаев

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СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в НовосибирскеЭлитные дома и квартиры в Новосибирске

Иногда роскошная недвижимость привлекает внимание не только любопытных читателей, но и прокуратуры. В конце сентября мы рассказывали об элитной усадьбе бывшего депутата Ордынского района Игоря Есипенко, расположившейся в лесу, прямо на берегу Обского моря. Дом с беседками, пирсами, мостиками и другими атрибутами статусной жизни он решил обнести высоким забором, потеснив базы отдыха поблизости, — такому же примеру последовали и другие депутаты, освоившие этот берег. В ноябре природоохранная прокуратура заинтересовалась объектами и направила в Ордынский районный суд два исковых заявления о признании недействительными образования земельных участков, а также отсутствующим право собственности на них.

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