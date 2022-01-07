Золотые павлины, бассейны и комнаты с портретом Путина. Самые дорогие дома Новосибирска — показываем, что внутри

Весь год НГС рассказывал о самых экстравагантных и необычных объектах недвижимости Новосибирска. В наших обзорах встречались замки с башенками и вензелями, элитные депутатские коттеджи (например, с туалетом в британском стиле или загородные усадьбы с пирсами) и настоящая роскошь в обычных с виду квартирах — от деревянных оружейных залов до кроватей, напоминающих трон. Пришло время подвести итоги: мы представляем вашему вниманию топ самых дорогих объектов, которые продаются в Новосибирске. Некоторые из них ранее уже попадали в новости и обзоры, другие — новички этого года, а три самые дорогостоящие квартиры ищут будущих владельцев годами. Подробности — в подборке Ксении Лысенко.
Дом-парк с английским садом, водопадами и золотым декором — 220 миллионов
Вы наверняка помните этот роскошный особняк, расположившийся в Ярково — селе под Новосибирском. Впервые мы написали о нем летом, в объявлении на тот момент было достаточно скромное описание и пара фотографий сада, интерьеры особняка владельцы статусной недвижимости показывать не захотели. Но и то, что можно было увидеть на фотографиях, уже поражало воображение: несколько водопадов, фонтаны с античными скульптурами, арки, ротонды и огромная территория, отведенная под сад с растениями со всего мира. Спустя три месяца объявление о его продаже появилось вновь, на этот раз к описанию прилагались фотографии внутреннего убранства основного дома (на территории кроме него есть также псарня, дом охраны, гостевой дом, баня с сауной и беседки). Любопытным взглядам открылись по-настоящему дворцовые интерьеры — с колоннами, классическими картинами и изящной золотой мебелью.
Мы рассказывали, кто владеет усадьбой с парком: это семья, связанная с компанией-подрядчиком, занятой на строительстве четвертого моста. Читайте подробнее об этой компании и уголовном деле, которое было возбуждено в отношении предполагаемого сына хозяина продающейся усадьбы.
Судя по актуальному объявлению, усадьба по-прежнему продается, ее цена не изменилась — 220 миллионов рублей за
Особняк с винным погребом и двумя бассейнами — 155 миллионов
До того как в продаже появился дом-парк в Ярково, статус самой дорогой недвижимости был у этого особняка. 40 соток в закрытом элитном поселке «Удача», дом на 1,5 тысячи
Коттедж с прудом, бассейном и двумя хаммамами — 155 миллионов
Трехэтажный коттедж на улице 91-й Перекат, которая известна своими элитными домами, можно назвать вариантом-долгожителем этой подборки. Объявление о продаже коттеджа опубликовали еще год назад, оно по-прежнему обновляется, цена даже выросла — со 105 до 155 миллионов рублей. Впрочем, есть еще одно объявление о продаже этой недвижимости, там цена значительно ниже — 115 миллионов.
— На первом этаже расположена большая кухня-гостиная, которая послужит прекрасным местом для вечернего времяпрепровождения с семьей перед камином или встречи гостей. Также с первого этажа мы попадаем в собственную спа-зону, которая включает в себя огромный бассейн, два хаммама, две русские парные и комнату отдыха, — говорится в объявлении.
Еще в доме есть четыре спальни с собственными гардеробными, терраса, музыкальный зал, а также большая парковая территория с прудом и мостиком.
Дом с голыми стенами по проекту известного архитектора — 120 миллионов
Уникальным этот дом делает не только цена, но и то, что его спроектировал архитектор Юрий Куликов, известный, например, по этому стеклянному дому в стиле барнхаус или по четырем пентхаусам, отмеченным в 2020 году премией «Золотая капитель». За оригинальный одноэтажный особняк огромной площади (почти 1,5 тысячи
— На территории расположен дом для охраны. Участок с ландшафтным дизайном: лесные деревья и кустарники, выполнено освещение, проложены дорожки, — говорится в объявлении.
Коттедж появился в продаже в ноябре этого года по первоначальной цене 100 миллионов, с декабря он стоит 120 миллионов рублей.
Особняк с библиотекой, зимним садом и ручьем — 115 миллионов
Еще один вариант-долгожитель: трехэтажный дом в коттеджном поселке «Дубравушка» (на территории Заельцовского парка), по данным N1.RU, продается с октября 2021 года. Хотя на других сервисах можно найти и более ранние предложения, например 2019 года.
— Пруд расположен на 6 сотках земли, глубиной 5 метров. Уютный, комфортный дом для большой семьи, общей площадью
В самом коттедже имеются гостиная с камином, кинозал, зимний сад, библиотека, личный кабинет, три спальни, пять гардеробных, бассейн и сауна. На участке также бьет ручей и располагается беседка с водопадом.
Сейчас к объявлению добавилась фраза «срочная продажа», но с ноября объект успел подорожать с 97,5 до 115 миллионов рублей.
Самые дорогие квартиры Новосибирска — от 75 до 69 миллионов рублей
В сегменте квартир изменений за год не так много (мы не берем еще не достроенные варианты в новостройках). Самой дорогой квартирой, продающейся в Новосибирске, можно считать вот этот пентхаус на проспекте Академика Коптюга —
Еще один долгосрочный вариант — квартира площадью более
Ну и более-менее свежий вариант среди квартир — пентхаус на Золотодолинской (снова Академгородок). Руку к дизайн-проекту приложил еще один известный новосибирский архитектор — Андрей Буслаев. За квартиру с четырьмя спальнями, гостиной с камином, террасой и тремя санузлами просят тоже 69 миллионов рублей. Цена с ноября, а именно тогда появилось объявление о ее продаже, не изменилась.
Иногда роскошная недвижимость привлекает внимание не только любопытных читателей, но и прокуратуры. В конце сентября мы рассказывали об элитной усадьбе бывшего депутата Ордынского района Игоря Есипенко, расположившейся в лесу, прямо на берегу Обского моря. Дом с беседками, пирсами, мостиками и другими атрибутами статусной жизни он решил обнести высоким забором, потеснив базы отдыха поблизости, — такому же примеру последовали и другие депутаты, освоившие этот берег. В ноябре природоохранная прокуратура заинтересовалась объектами и направила в Ордынский районный суд два исковых заявления о признании недействительными образования земельных участков, а также отсутствующим право собственности на них.