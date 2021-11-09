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Тема дняКак выглядит жилье в скандальной новостройке: фото
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В сосновом бору Новосибирска продают стеклянный особняк с бассейном на улице. Взгляните на интерьеры за 85 млн

В гараже у дома стоит «Порше 911», а на участке растут кедры

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Дом был достроен в 2020 году

Дом был достроен в 2020 году

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В Новосибирске продают стеклянный дом за 85 миллионов рублей

В Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу двухэтажный дом с участком в 10 соток. За необычный особняк с полностью стеклянным фасадом и открытым бассейном просят 85 миллионов рублей. Объявление о его продаже было опубликовано в базе N1 5 ноября, однако, по наблюдениям корреспондента, дом продавался и раньше, в частности, летом этого года и по той же цене.

Как указывает продавец в описании дома, недвижимость располагается в «приватном» поселке «Европейский». Автором проекта дорогого дома выступил архитектор Юрий Куликов — он же автор проекта пентхауса возле Нарымского сквера, который был отмечен в конце прошлого года премией «Золотая капитель».

— Шикарный, футуристичный дом в топовой локации готов встретить новых счастливых владельцев. Строили для себя, не для продажи. Ремонтные работы завершены в 2020 году, — говорится в объявлении. Там же уточняется: по объекту уже принят задаток.

Дом занимает чуть больше 400 квадратов, стиль, если верить описанию продавца, — барнхаус и минимализм

Дом занимает чуть больше 400 квадратов, стиль, если верить описанию продавца, — барнхаус и минимализм

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Барнхаус («дом-амбар» в переводе) — стиль в архитектуре, отличающийся простотой форм. Этому стилю присуще отсутствие перегородок и массивные несущие конструкции. Стиль барнхауса похож на стиль лофт — огромное пространство и высокие потолки. Из-за этого барнхаус часто называют деревенским лофтом.

На участке растут кедры, а бассейн подогревается

На участке растут кедры, а бассейн подогревается

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Стекла, как следует из объявления, не замерзают и не запотевают

Стекла, как следует из объявления, не замерзают и не запотевают

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Из-за минималистичной обстановки не сразу догадываешься, что это кухня

Из-за минималистичной обстановки не сразу догадываешься, что это кухня

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В ванной комнате тоже стеклянная стена

В ванной комнате тоже стеклянная стена

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Впрочем, в еще одном санузле соблюдается приватность

Впрочем, в еще одном санузле соблюдается приватность

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Кабинет расположен на втором этаже. Тут же несколько спален

Кабинет расположен на втором этаже. Тут же несколько спален

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В левой части участка находится сауна

В левой части участка находится сауна

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А вот гараж с тем самым «Порше 911»

А вот гараж с тем самым «Порше 911»

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СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Весной этого года в Новосибирском районе недалеко от поселка Садового выставили на продажу два элитных дома с хаммамами, бассейнами и большими террасами общей стоимостью 100 миллионов. Все дома в поселке были выполнены в едином стиле, архитектор — Юрий Куликов.

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