В сосновом бору Новосибирска продают стеклянный особняк с бассейном на улице. Взгляните на интерьеры за 85 млн

В Новосибирске продают стеклянный дом за 85 миллионов рублей
В Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу двухэтажный дом с участком в 10 соток. За необычный особняк с полностью стеклянным фасадом и открытым бассейном просят 85 миллионов рублей. Объявление о его продаже было опубликовано в базе N1 5 ноября, однако, по наблюдениям корреспондента, дом продавался и раньше, в частности, летом этого года и по той же цене.
Как указывает продавец в описании дома, недвижимость располагается в «приватном» поселке «Европейский». Автором проекта дорогого дома выступил архитектор Юрий Куликов — он же автор проекта пентхауса возле Нарымского сквера, который был отмечен в конце прошлого года премией «Золотая капитель».
— Шикарный, футуристичный дом в топовой локации готов встретить новых счастливых владельцев. Строили для себя, не для продажи. Ремонтные работы завершены в 2020 году, — говорится в объявлении. Там же уточняется: по объекту уже принят задаток.
Барнхаус («дом-амбар» в переводе) — стиль в архитектуре, отличающийся простотой форм. Этому стилю присуще отсутствие перегородок и массивные несущие конструкции. Стиль барнхауса похож на стиль лофт — огромное пространство и высокие потолки. Из-за этого барнхаус часто называют деревенским лофтом.
Весной этого года в Новосибирском районе недалеко от поселка Садового выставили на продажу два элитных дома с хаммамами, бассейнами и большими террасами общей стоимостью 100 миллионов. Все дома в поселке были выполнены в едином стиле, архитектор — Юрий Куликов.