В сосновом бору Новосибирска продают стеклянный особняк с бассейном на улице. Взгляните на интерьеры за 85 млн

В Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу двухэтажный дом с участком в 10 соток. За необычный особняк с полностью стеклянным фасадом и открытым бассейном просят 85 миллионов рублей. Объявление о его продаже было опубликовано в базе N1 5 ноября, однако, по наблюдениям корреспондента, дом продавался и раньше, в частности, летом этого года и по той же цене.

Как указывает продавец в описании дома, недвижимость располагается в «приватном» поселке «Европейский». Автором проекта дорогого дома выступил архитектор Юрий Куликов — он же автор проекта пентхауса возле Нарымского сквера, который был отмечен в конце прошлого года премией «Золотая капитель».