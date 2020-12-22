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Возле Нарымского сквера продают пентхаус за 69 миллионов — смотрим на виды внутри и снаружи. 7 фото

В этом году двухуровневое жилье было отмечено архитектурной премией «Золотая капитель»

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Яркая фишка пентхауса — парящие шары-люстры. Впрочем, и вид из панорамных окон тоже привлекает внимание

Яркая фишка пентхауса — парящие шары-люстры. Впрочем, и вид из панорамных окон тоже привлекает внимание

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В Новосибирске продают престижный пентхаус за 69 миллионов

В Новосибирске выставили на продажу пентхаус в доме у Нарымского сквера. За двухуровневое жилье с пятиметровыми потолками и эксклюзивным дизайном просят 69 миллионов рублей.

Об этом пентхаусе мы писали летом — тогда стало известно, что его интерьер завоевал серебро архитектурной премии «Золотая капитель» и выиграл Гран-при конкурса «Арх-Тайга». Дизайн был спроектирован Юрием Куликовым (архитектурное бюро YURAKULIKOV), и, как рассказывал сам дизайнер, стоимость подобного интерьера с учетом отделки, мебели, освещения и декора обычно равняется стоимости самой квартиры.

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Подробностей в объявлении о продаже жилья немного: известно, что общая площадь пентхауса составляет 280 квадратов, он располагается в ЖК «Клевер» на 22-м этаже.

В доме есть встроенный камин

В доме есть встроенный камин

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В интерьере много дерева теплого оттенка

В интерьере много дерева теплого оттенка

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Высота потолков в двухуровневом пентхаусе составляет 5 метров

Высота потолков в двухуровневом пентхаусе составляет 5 метров

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В спальне создана камерная атмосфера

В спальне создана камерная атмосфера

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Здесь всё тот же впечатляющий вид на город

Здесь всё тот же впечатляющий вид на город

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Пентхаус располагается в этом доме — когда-то на его месте была пересыльная тюрьма НКВД, а затем психдиспансер

Пентхаус располагается в этом доме — когда-то на его месте была пересыльная тюрьма НКВД, а затем психдиспансер

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Как ранее рассказывал НГС управляющий партнер компании Nazarov&Partners Александр Назаров, который, в частности, занимается продажей элитного жилья в Новосибирске, у места есть свои минусы и плюсы. Ключевым минусом он посчитал историю дома, который был построен на месте снесенного психдиспансера, а ранее здесь находилась пересыльная тюрьма НКВД.

— Второй минус — это центр, но не самый центр. Есть категория людей, которая стремится в тихий центр, ближе к площади Ленина. Но здесь хорошие видовые характеристики, есть на что посмотреть, парк, относительная близость метро, инфраструктура. Поэтому цена может приближаться к цене в тихом центре, — объяснял эксперт.

Пентхаус появился в продаже в начале декабря, тогда его стоимость составляла 64,4 миллиона рублей. Сейчас жилье подорожало почти на 5 миллионов. К слову, другие квартиры в этом ЖК стоят 12–19 миллионов за «трешку», «двушки» же продают за 9–10 миллионов рублей.

Пару месяцев назад в ЖК «Статус» продавали пентхаус с видом на Заксобрание, Коммунальный мост и театр «Глобус» за 25 миллионов рублей. Мы рассказывали, что можно было найти внутри огромной квартиры.

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недвижимостьпентхауспродажа жилья
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