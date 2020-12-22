Возле Нарымского сквера продают пентхаус за 69 миллионов — смотрим на виды внутри и снаружи. 7 фото

В Новосибирске продают престижный пентхаус за 69 миллионов
В Новосибирске выставили на продажу пентхаус в доме у Нарымского сквера. За двухуровневое жилье с пятиметровыми потолками и эксклюзивным дизайном просят 69 миллионов рублей.
Об этом пентхаусе мы писали летом — тогда стало известно, что его интерьер завоевал серебро архитектурной премии «Золотая капитель» и выиграл Гран-при конкурса «Арх-Тайга». Дизайн был спроектирован Юрием Куликовым (архитектурное бюро YURAKULIKOV), и, как рассказывал сам дизайнер, стоимость подобного интерьера с учетом отделки, мебели, освещения и декора обычно равняется стоимости самой квартиры.
Подробностей в объявлении о продаже жилья немного: известно, что общая площадь пентхауса составляет 280 квадратов, он располагается в ЖК «Клевер» на 22-м этаже.
Как ранее рассказывал НГС управляющий партнер компании Nazarov&Partners Александр Назаров, который, в частности, занимается продажей элитного жилья в Новосибирске, у места есть свои минусы и плюсы. Ключевым минусом он посчитал историю дома, который был построен на месте снесенного психдиспансера, а ранее здесь находилась пересыльная тюрьма НКВД.
— Второй минус — это центр, но не самый центр. Есть категория людей, которая стремится в тихий центр, ближе к площади Ленина. Но здесь хорошие видовые характеристики, есть на что посмотреть, парк, относительная близость метро, инфраструктура. Поэтому цена может приближаться к цене в тихом центре, — объяснял эксперт.
Пентхаус появился в продаже в начале декабря, тогда его стоимость составляла 64,4 миллиона рублей. Сейчас жилье подорожало почти на 5 миллионов. К слову, другие квартиры в этом ЖК стоят 12–19 миллионов за «трешку», «двушки» же продают за 9–10 миллионов рублей.
Пару месяцев назад в ЖК «Статус» продавали пентхаус с видом на Заксобрание, Коммунальный мост и театр «Глобус» за 25 миллионов рублей. Мы рассказывали, что можно было найти внутри огромной квартиры.