Возле Нарымского сквера продают пентхаус за 69 миллионов — смотрим на виды внутри и снаружи. 7 фото

В Новосибирске выставили на продажу пентхаус в доме у Нарымского сквера. За двухуровневое жилье с пятиметровыми потолками и эксклюзивным дизайном просят 69 миллионов рублей.



Об этом пентхаусе мы писали летом — тогда стало известно, что его интерьер завоевал серебро архитектурной премии «Золотая капитель» и выиграл Гран-при конкурса «Арх-Тайга». Дизайн был спроектирован Юрием Куликовым (архитектурное бюро YURAKULIKOV), и, как рассказывал сам дизайнер, стоимость подобного интерьера с учетом отделки, мебели, освещения и декора обычно равняется стоимости самой квартиры.

